ฟีเจอร์ใหม่ Google Maps เอื้อผู้ใช้วีลแชร์ค้นข้อมูลการเข้าถึงสถานที่

Thu, 2016-12-22 13:21

Google Maps เปิดเผยว่าจะปล่อยฟีเจอร์ข้อมูลการเข้าถึงสำหรับคนใช้วีลแชร์ หลังแอปฯ สามารถบอกแผนที่ วิธีเดินทางและสถิติข้อมูลต่างๆ เชื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ทั้งคนพิการ-คนแก่-ครอบครัว

22 ธ.ค.2559 เว็บไซต์ theverge เปิดเผยฟีเจอร์ใหม่ของ Google Mapsโดยหลังจากที่กูเกิลใช้เวลาเก็บข้อมูลสถานที่ต่างๆ กว่าหนึ่งปี ข้อมูลที่มีก็เพียงพอที่จะอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มคนที่มีความต้องการพิเศษ อย่างผู้ใช้วีลแชร์ ครอบครัวของผู้สูงอายุหรือแม้แต่คนที่ใช้ไม้เท้า เพื่อหาข้อมูลการเข้าถึงด้วยวีลแชร์ในสถานที่ต่างๆ

Google Maps เป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานไอโฟนกว่าร้อยละ 70 ฟังก์ชันของแอปพลิเคชันจะแสดงข้อมูลจราจร จับเวลาการเดินทาง บันทึกการเดินทาง รวมทั้งแสดงสถิติต่างๆ ฯลฯ ให้กับผู้ใช้งาน และอีกไม่นานนี้ Google Mapsจะเริ่มต้นการแสดงข้อมูลพื้นที่ที่เข้าถึงได้เมื่อใช้วีลแชร์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ ครอบครัวหรือคนดูแลคนแก่ที่ต้องใช้วีลแชร์ โดยฟีเจอร์นี้ จะแสดงพื้นที่ที่คนใช้วีลแชร์สามารถเข้าถึงได้ โดยการคลิกที่ประเภท ตามด้วยการกดปุ่ม ‘สิ่งอำนวยความสะดวก’ ทั้งนี้ ฟีเจอร์นี้ยังไม่เปิดให้บริการสำหรับพื้นที่ใดๆ

ภาพจาก Google Maps now shows if a location is wheelchair accessible

ริโอ อากาซากะ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของ Google Drive นำเอาเวลาจากกฎ 20% ซึ่งคิดขึ้นโดยลารี่ เพจและเซอจี เบรน ผู้ร่วมก่อตั้งกูเกิล ในปี 2004 ซึ่งเป็นแคมเปญที่ให้พนักงานใช้เวลาร้อยละ 20 ของเวลางานเพื่อคิดงาน ทำงานหรือสร้างโปรเจคใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อกูเกิล แคมเปญนี้ทำให้พนักงานหลายคนมีความคิดสร้างสรรค์และตื่นตัวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ เห็นได้จากผลงาน เช่น Google News และ Gmail

อากาซากะ ใช้เวลาตลอดช่วงปีที่ผ่านมากับทีมงานเพื่อสร้างและพัฒนาไกด์ไลน์ในแอปพลิเคชัน เขาสะสมและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงจากผู้ใช้งานฟังก์ชัน โลคัล ไกด์ ( Local Guides ) ซึ่งเป็นชุมชนที่ให้ผู้ใช้งานที่มีบัญชีกูเกิลเข้ามาแชร์การใช้งานในพื้นที่ต่างๆ ที่ตัวเองไป โดยมีข้อแม้ว่า หากใครเข้าร่วมฟังก์ชันนี้กูเกิลก็จะเพิ่มพื้นที่ใน Google Drive ให้ฟรี และหลังจากนั้นไม่กี่เดือน ฟังก์ชันการเข้าถึงนี้ก็เต็มไปด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของผู้ใช้งาน หลายคนอาจสงสัยว่า ทำไมกูเกิลซึ่งเป็นองค์กรที่มีจุดมุ่งหมายให้คนทุกคนเข้าถึงได้ ทำไมข้อมูลจึงยังไม่เอื้อให้กับผู้ใช้วีลแชร์ อากาซากะกล่าวว่า แม้การเข้าถึงเป็นกุญแจหลักของกูเกิล แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมา การเข้าถึงก็ยังมักถูกทำขึ้นเมื่อโดนบังคับด้วยกฎหมาย

โดยปกติแล้ว อากาซากะทำงานเป็นผู้จัดการในแผนก Google Drive และการสำรองไฟล์ แต่ในอีกฝากหนึ่ง เขาก็มีภาระที่หนักอึ้งในการทำให้ Google Mapsมีคุณลักษณะเรื่องการเข้าถึง

เขาและทีมจำนวน 5-10 คน ได้เสนอการทำไกด์ไลน์การเข้าถึงสำหรับคนที่ต้องการข้อมูลพิเศษแก่ทีมงานกูเกิล และได้รับความเห็นชอบที่จะทำ โดยใช้ฐานข้อมูลจากโลคัล ไกด์ที่ผู้ใช้งานร่วมตอบคำถามในที่ที่พวกเขาไป ซึ่งมีข้อมูลตั้งแต่ราคาถึงเสียงรบกวน ตลอดปีที่ผ่านมา คำถามเกี่ยวกับการเข้าถึงถูกเพิ่มเข้าไปในแบบสอบถาม และมีผู้ตอบมันกว่าล้านคำตอบ จนกลายเป็นฐานข้อมูลอันมหาศาล แม้ดูเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เล็กน้อย แต่สำหรับผู้ใช้งานวีลแชร์แล้ว การเปลี่ยนแปลงนี้นับได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

แปลและเรียบเรียงจาก

http://www.theverge.com/2016/12/15/13968054/google-maps-twenty-percent-wheelchair-accessible

http://www.businessinsider.com/google-maps-is-now-wheelchair-friendly-accessible-20-percent-time-employee-project-2016-12