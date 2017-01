'แอปเปิล' ยอมตามรัฐบาลจีนร้องขอ ถอดแอพฯ นิวยอร์กไทมส์

Fri, 2017-01-06 21:39

นิวยอร์กไทมส์รายงานแอปเปิลยอมทำตามรัฐบาลจีน ถอดแอพพลิเคชันนิวยอร์กไทมส์ออก คาดเพราะนิวยอร์กไทมส์เคยลงบทความความร่ำรวยผิดปกติของอดีตนายกฯ จีน ชวนตั้งคำถามทำไมแอปเปิลถึงยอมทำตามคำสั่งเซนเซอร์สื่อโดยไม่มีหมายศาล

6 ม.ค. 2560 นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าบริษัทไอทียักษ์ใหญ่อย่างแอปเปิลยอมทำตามข้อเรียกร้องของทางการสาธารณรัฐประชาชนจีนในการนำโปรแกรมแอพพลิเคชันของสื่อนิวยอร์กไทมส์ออกจากแอพสโตร์ในจีนในช่วงเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการจำกัดช่องทางเข้าถึงสื่อเดอะไทมส์ของผู้อ่านภายในจีนแผ่นดินใหญ่

นิวยอร์กไทมส์ระบุว่าทางการจีนเริ่มมีการบล็อกเว็บไซต์ไทมส์มาตั้งแต่ช่วงปี 2555 หลังจากที่มีการเผยแพร่บทความเกี่ยวกับความร่ำรวยของครอบครัว เวิ่นเจียเป่า ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในตอนนั้น แต่ล่าสุดแอปเปิลก็นำแอพพลิเคชันนิวยอร์กไทมส์ภาษาอังกฤษและภาษาจีนออกจากแอพสโตร์ในจีนเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. ที่ผ่านมา ขณะที่แอพพลิเคชันของสื่ออื่นๆ อย่าง เดอะไฟแนนเชียลไทมส์ และ เดอะวอลล์สตรีทเจอนัลยังคงมีอยู่

เฟรด ไซนซ์ โฆษกของแอปเปิลกล่าวว่า แอพฯ นิวยอร์กไทมส์ถูกห้ามไม่ให้เผยแพร่ในจีนมาระยะหนึ่งแล้วและพวกเขาก็ได้รับรายงานว่าแอพนี้ "ละเมิดกฎข้อบังคับของจีน" ทำให้ต้องมีการนำแอพฯ นี้ออกจนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลง แต่โฆษกของแอปเปิลไม่ยอมตอบคำถามว่าแอพฯ นิวยอร์กไทมส์ละเมิดกฎข้อบังคับข้อใดและมีคำสั่งศาลหรือเอกสารทางกฎหมายในการดำเนินคดีครั้งนี้หรือไม่ ซึ่งทางหน่วยงานควบคุมอินเทอร์เน็ต สำนักงานบริหารไซเบอร์ของจีน (Cyberspace Administration of China หรือ CAC) ก็ไม่ได้ให้คำตอบต่อนิวยอร์กไทมส์เช่นกัน

นอกจากนี้สำนักงานของไทมส์ในกรุงปักกิ่งก็ไม่ได้รับการติดต่อจากรัฐบาลจีนในเรื่องนี้ ไอลีน เมอร์ฟี โฆษกไทมส์ในนิวยอร์กเรียกร้องให้บริษัทแอปเปิลพิจารณาการตัดสินใจในเรื่องนี้อีกครั้ง โดยเมอร์ฟีกล่าวว่าการเรียกร้องจากรัฐบาลจีนให้นำแอพสื่อพวกเขาออกเป็นความพยายามกีดกันไม่ให้ชาวจีนได้รับสื่อที่เป็นอิสระของพวกเขาภายในประเทศ ซึ่งการทำสื่อของพวกเขาภายในจีนก็ไม่ได้ต่างจากการทำสื่อในประเทศอื่นๆ

การเรียกร้องของรัฐบาลจีนมีการอ้างถึงกฎข้อบังคับที่เผยแพร่เมื่อเดือน มิ.ย. 2559 ที่ชื่อว่า "ข้อกำหนดด้านการบริหารจัดการบริการข้อมูลแอพพลิเคชันอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ" ข้อกำหนดนี้ระบุห้ามไม่ให้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ถูกห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับ เช่น "เป็นภัยต่อความมั่นคงในชาติ" "สร้างความวุ่นวายในสังคม" และ "ละเมิดสิทธิ์หรือผลประโยชน์ตามกฎหมายของคนอื่น" โดยแอพพลิเคชันไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลที่ "ต้องห้าม" เหล่านี้

ประเทศจีนภายใต้การปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์มีการเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ตโดยที่บางครั้งก็ไม่ผ่านกระบวนการตามกฎหมายหรือมีหมายศาล ทางด้านแอปเปิลเองก็มีท่าทีในเชิงเอื้อต่อการทำตามข้อบังคับของแต่ละประเทศ แม้กระทั่งในประเทศสหรัฐฯ ที่แอปเปิลเคยปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางในการปลดล็อกไอโฟนเพื่อการสืบสวนอาชญากรรม แต่ในที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่ก็สามารถปลดล็อคเครื่องมือไอโฟนได้เองและคดีดังกล่าวก็มีการยกฟ้องข้อกล่าวหาดังกล่าว

ฟาร์ซานา อัสลาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายมหาชนจากมหาวิทยาลัยฮ่องกงกล่าวว่า การที่แอปเปิลดำเนินการโดยไม่มีขั้นตอนตามกฎหมายทำให้น่าเป็นห่วงทั้งสำหรับเสรีภาพสื่อและสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน แต่ก็เป็นไปได้ที่แอปเปิลจะคำนึงถึงผลกำไรทางการค้ากับจีนมากกว่า ทางด้านนิวยอร์กไทมส์ระบุว่าพวกเขานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรัฐบาลจีนหลายบทความรวมถึงการเปิดเผยว่าจีนเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของแอปเปิลไอโฟนและมีเม็ดเงินจำนวนมหาศาลในการที่รัฐบาลจีนใช้เกื้อหนุนและให้ประโยชน์อย่างลับๆ กับโรงงานผลิตไอโฟนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

นอกจากนี้นิวยอร์กไทมส์ยังเปิดเผยอีกว่าหลังจากที่เว็บของพวกเขาถูกทางการจีนบล็อกในปี 2555 พวกเขาถูกแฮกโดยแฮกเกอร์ผู้ที่อาจจะมีส่วนพัวพันกับกองทัพจีนโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของนิวยอร์กไทมส์ในช่วงเวลาที่มีการเผยแพร่รายงานเชิงสืบสวนสอบสวนรัฐบาลจีนในยุคนั้นพอดี

ทั้งนี้ เหล่าบริษัทไอทีทั้งหลายต่างก็ต้องเผชิญการกดดันของรัฐบาลจีนมากขึ้นเรื่อยๆ แม้แต่โปรแกรมไอบุ๊คสโตร์และไอจูนมูวีของแอปเปิลเองก็ถูกสั่งปิดหลังจากที่นำเสนอโปรแกรมนี้ในจีนมาได้ 6 เดือน มาร์ค แนตคิน กรรมการผู้จัดการของมาร์บริดจ์คอนเซาติงที่ให้คำปรึกษาต่อบริษัทไอทีอเมริกันในจีนกล่าวว่า บริษัทที่เข้าไปทำตลาดในจีนต่างก็ไม่ได้เข้าใจอย่างเต็มที่ว่าพวกเขาต้องเผชิญกับปัญหามากเพียงใด แนตคินกล่าวอีกว่า แอปเปิลเคยมีความสามารถในการคัดง้างกับรัฐบาลจีนอยู่บ้างในแง่ของการสร้างงานโดยรวมแต่ในปัจจุบันช่องว่างด้านเทคโนโลยีเริ่มลดลงแล้ว

