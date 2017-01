ผู้นำซีเรียเผยพร้อม 'เจรจาทุกอย่าง' กับฝ่ายกบฏโดยมีตุรกี-รัสเซียเป็นตัวกลาง

Tue, 2017-01-10 12:26

จะเป็นไปได้หรือไม่ที่ผู้นำอำนาจนิยมในซีเรียผู้ปกครองซีเรียมา 16 ปี จะยอมลงจากอำนาจและจัดให้ซีเรียมีการเลือกตั้งหลังจากที่เกิดสงครามกลางเมืองมานานเกือบ 6 ปี เมื่อผู้นำ บาชาร์ อัล อัสซาด เผยว่าพร้อม "เจรจาต่อรองทุกสิ่งทุกอย่าง" กับฝ่ายกบฏภายในเดือน ม.ค. นี้

10 ธ.ค. 2560 ประธานาธิบดี บาชาร์ อัล อัสซาดของซีเรียประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 9 ม.ค. 2560 ว่าเขาพร้อมที่จะ "เจรจาต่อรองทุกสิ่งทุกอย่าง" กับฝ่ายกบฏในการเจรจาที่จะจัดขึ้นที่คาซัคสถานในเดือนนี้ตามที่วางแผนไว้ โดยที่สื่อเอบีซีระบุว่าเป็นการที่อัสซาดพยายามทำให้ตัวเองดูเป็นผู้ไกล่เกลี่ยหลังจากที่กองกำลังของเขายึดคืนเมืองอเลปโปได้เมื่อเดือน ธ.ค. 2559

การเจรจาหารือที่จะมีขึ้นในเดือนนี้มีตุรกีและรัสเซียเป็นคนกลาง อย่างไรก็ตามฝ่ายกบฏในซีเรียยังไม่มีการยืนยันว่าจะเข้าร่วมด้วยหรือไม่ โดยที่เหตุความขัดแย้งในซีเรียมีกลุ่มติดอาวุธหลายกลุ่มที่มีที่มาและอุดมการณ์ต่างกันแต่ล้วนต้องการโค่นล้มรัฐบาลอัสซาดที่เคยใช้กำลังสังหารประชาชนในช่วงที่มีการประท้วงอาหรับสปริง อย่างไรก็ตามกลุ่มติดอาวุธบางกลุ่มก็ฉวยโอกาสหรือปฏิบัติอย่างโหดร้ายต่อพลเรือนในซีเรียเช่นกันอย่างกลุ่มก่อการร้ายไอซิส

นักกิจกรรมซีเรียรายงานว่ามีกลุ่มกองกำลังพิเศษของสหรัฐฯ บุกเข้ากวาดล้างกลุ่มไอซิสในเมืองดิแอร์เอซซอร์ทางตะวันออกของซีเรีย โดยมีการโจมตีบุคคลสำคัญของกลุ่มไอซิส มีกลุ่มติดอาวุธถูกสังหารรวม 25 รายในปฏิบัติการนี้

อัสซาดยังกล่าวปกป้องการตัดสินใจทิ้งระเบิดในทางตะวันออกของอเลปโปว่าไม่เช่นนั้นก็ต้องปล่อยประชาชนในเมืองไว้กับ "ผู้ก่อการร้าย" ซึ่งเป็นคำที่รัฐบาลซีเรียใช้เรียกกลุ่มกบฏทุกกลุ่ม อีกทั้งอัสซาดยังกล่าวหาว่ากลุ่มกบฏที่ต่อต้านเขามีชาติตะวันตกและซาอุดิอาระเบียหนุนหลัง และบอกว่ามันเป็น "ราคาที่ต้องจ่าย" ซึ่งบางครั้งก็ทำให้ประชาชน "ได้รับการปลดปล่อยจากผู้ก่อการร้ายในที่สุด"

อย่างไรก็ตามสหประชาชาติกล่าวว่าการทิ้งระเบิดในอเลปโปที่มีการหนุนหลังโดยรัสเซีย ซึ่งทำลายอาคารหรือโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนอย่างโรงพยาบาลหรือร้านขนมปังอาจจะถูกจัดว่าเป็นอาชญากรรมสงครามด้วย

เอบีซีระบุว่าการเจรจาในครั้งนี้ทำให้เกิดคำถามว่าอัสซาดจะยังคงเป็นประธานาธิบดีซีเรียต่อไปในอนาคตหรือไม่ จากการที่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลยืนยันว่าก่อนที่จะมีการปฏิรูปได้จะต้องให้อัสซาดลงจากตำแหน่งก่อนเป็นเงื่อนไขแรก อัสซาดยังกล่าวถึงข้อความของโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้ประกาศผ่านทวิตเตอร์ว่าจะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับรัสเซียว่าเป็นการ "สะท้อนผลบวกต่อความขัดแย้งในซีเรีย"

ก่อนหน้านี้เคยมีการพยายามจัดการเจรจาโดยมีสหประชาชาติเป็นตัวกลางแต่ก็ไม่สามารถนำสันติภาพกลับคืนมาได้ โดยที่อัสซาดบอกว่าก่อนหน้านี้ฝ่ายกบฏละเมิดสนธิสัญญาสงบศึกชั่วคราวเสมอมา เหตุสงครามกลางเมืองที่ซับซ้อนในซีเรียตลอดเกือบ 6 ปีมานี้ทำให้เกิดผู้พลัดถิ่นจำนวนมากและมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 400,000 ราย แล้ว

เรียบเรียงจาก

Syrian government 'ready to negotiate on everything,' Assad says, The Indepedent, 09-01-2017

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syria-government-ready-to-negotiate-everything-bashar-al-assad-step-down-rebels-ceasefire-a7516726.html

Syria's Assad Ready to 'Negotiate Everything' With Rebels, ABC, 09-01-2017

http://abcnews.go.com/International/wireStory/syrian-president-assad-aleppo-bombardment-justified-44645895