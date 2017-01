เฟซบุ๊กรับ-ทำตามคำขอรัฐบาลไทย-ปิดกั้นไม่ให้ผู้ใช้งานในไทยเห็นบางโพสต์

Wed, 2017-01-11 23:20

เฟซบุ๊กยืนยันให้ความร่วมมือกับทางการไทยปิดกั้นไม่ให้ผู้ใช้งานในประเทศไทยเข้าถึงเนื้อหาโพสต์บางโพสต์ได้จริงหลังจากที่มีอดีตผู้สื่อข่าวต่างประเทศ แอนดรูว์ มาร์แชลล์ ตั้งข้อสังเกตว่าโพสต์ของเขา และโพสต์ของสมศักดิ์ เจียมธีระสกุล บางโพสต์ไม่สามารถเข้าถึงได้จากผู้ใช้เน็ตในประเทศไทย

ภาพจากวิดีโอไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กของสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ซึ่งมักนำแมวมาประกอบการวิดีโอไลฟ์

11 ม.ค. Mashable รายงานว่าเฟซบุ๊กบล็อกโพสต์บางโพสต์ในประเทศไทยที่รัฐบาลไม่ชอบ จากที่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (10 ม.ค.) แอนดรูว์ แมคเกรเกอร์ มาร์แชลล์ ตั้งข้อสังเกตว่าโพสต์ของเขาบางโพสต์รวมถึงโพสต์ของสมศักดิ์ เจียมธีระสกุล ไม่ปรากฏให้ผู้ใช้ในประเทศไทยเห็น

อย่างไรก็ตามโพสต์ที่ถูกบล็อกในไทยยังสามารถแสดงให้เห็นได้กับผู้ใช้ที่อยู่นอกประเทศ แต่ถ้าเป็นผู้ใช้ที่เข้าถึงเฟซบุ๊กด้วยเลขไอพีจากไทยจะปรากฏข้อความว่าโพสต์ดังกล่าวไม่มีอยู่หรือถูกนำออกไปแล้ว

Mashable ระบุอีกว่าประเทศไทยมีการใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่เข้มงวด โดยที่ฝ่ายวิจารณ์บอกว่ากฎหมายนี้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการปราบปรามฝ่ายต่อต้านรัฐบาล โดยที่ในอดีตเคยมีคนที่ถูกดำเนินคดีเพียงเพราะกดไลค์เนื้อหาหมิ่นมาแล้ว

เฟซบุ๊กกล่าวยืนยันกับ Mashable ว่าพวกเขาให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการนำโพสต์ออกจริงโดยอ้างว่าทำไปเพื่อให้พวกเขายังคงอยู่ภายใต้ขอบเขตกฎหมายของไทย โฆษกของเฟซบุ๊กกล่าวว่าทางบริษัทได้ดำเนินการกับโพสต์ที่มีคำร้องผ่านกระบวนการทางกฎหมาย และจนถึงตอนนี้มีเนื้อหา 10 เรื่องแล้วที่ถูกห้ามเผยแพร่ในประเทศไทยตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส่งคำร้องให้

DPA เคยรายงานว่า มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก ซีอีโอของเฟซบุ๊กเคยเข้าพบปะกับทางการไทยเมื่อเดือน พ.ย. 2559 เพื่อหารือเรื่องวิธีการตรวจตราและปิดกั้นเนื้อหาที่ถูกมองว่า "ไม่เหมาะสม"

ไม่เพียงแค่ในไทยเท่านั้น นิวยอร์กไทม์ระบุว่าเฟซบุ๊กเคยจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาในหลายประเทศมาก่อน โดยเคยปิดกั้นเนื้อหารวมแล้วราว 55,000 ชิ้น จาก 20 ประเทศ ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมปี 2558

เรียบเรียงจาก

Thai Facebook unable to see some posts blacklisted by the government, Mashable, 11-01-2017