สื่อมวลชน 6 รายถูกดำเนินคดี-หลังทำข่าวประท้วงโดนัลด์ ทรัมป์

คนทำสื่อจากหลายสำนัก-หลายแขนงตั้งแต่นักข่าวจนถึงคนทำสารคดี รวม 6 ราย ซึ่งในจำนวนนี้มีนักข่าว RT ของรัสเซียด้วย ถูกตั้งข้อหาว่าเกี่ยวข้องกับการทำลายข้าวของและเหตุวุ่นวายที่เกิดขึ้นในวอชิงตันดีซี ช่วงที่มีการประท้วงต่อต้านโดนัลด์ ทรัมป์ ทางด้านต้นสังกัดสื่อ ทนายความ และองค์กรคุ้มครองสื่อต่างก็แถลงการณ์ต่อต้านการพยายามลิดรอนเสรีภาพสื่อในครั้งนี้

โดนัลด์ ทรัมป์ ในวันสาบานตนเป็นประธานาธิบดีเมื่อ 20 มกราคม 2017 (ที่มา: Official White House Facebook page)

26 ม.ค. 2560 เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานว่า ในการประท้วงโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ มีคนทำสื่อถูกจับกุมไปแล้วรวม 6 ราย โดยที่ 2 รายแรกถูกจับกุมตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. ที่ผ่านมา ในกรุงวอชิงตันดีซี จนกระทั่งต่อมาในวันที่ 24 ม.ค. มีการรายงานข่าวกรณีนักข่าวถูกตั้งข้อกล่าวหาเพิ่มอีก 4 ราย

ก่อนหน้านี้มีการจับกุม อีวาน เองเกล จากสื่อ Vocativ และ อเล็ก รูบินสไตน์ จาก RT America ผู้ถูกจับกุมและถูกตั้งข้อกล่าวหาคดีอาญา และต่อมามีคนทำสื่ออีก 4 คน ทั้งคนทำสารคดี ช่างภาพข่าว คนถ่ายทอดสด และ นักข่าวอิสระ ต่างก็ถูกตั้งข้อกล่าวหาร้ายแรงจากกฎหมายต่อต้านการจลาจลของวอชิงตันดีซีหลังจากที่พวกเขาถูกจับพร้อมกับช่วงที่ตำรวจปฏิบัติการปราบปรามผู้ชุมนุม โดยที่พวกเขามีโอกาสถูกตัดสินจำคุกสูงสุด 10 ปี และอาจจะถูกปรับ 25,000 บาท ถ้าหากถูกตัดสินว่ามีความผิดจริง

โฆษกของ Vocativ แถลงว่าการจับกุม คุมขัง และตั้งข้อหาเกี่ยวกับการจลาจลต่อนักข่าวของพวกเขาที่กำลังทำข่าวการประท้วงถือเป็นการปรามาสบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่หนึ่งของรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ และเสรีภาพสื่อ ซึ่งทาง Vocativ จะต่อสู้กับการตั้งข้อหาที่ไม่มีมูลเช่นนี้อย่างแข็งขัน ทางด้าน RT ระบุว่านักข่าวของพวกเขาถูกจับแม้ว่าจะแสดงเอกสารยืนยันตัวตนว่าเป็นสื่อให้ตำรวจเห็นแล้ว

ทางคณะกรรมการคุ้มครองผู้สื่อข่าว (CPJ) เรียกร้องให้ยกฟ้องข้อกล่าวหาต่อคนทำสื่อที่ทำข่าวการประท้วง คาร์ลอส ลอว์เรีย ผู้ประสานงานโครงการอาวุโสในทวีปอเมริกาของ CPJ กล่าวว่าการตั้งข้อกล่าวหาเหล่านี้เป็นเรื่องไม่เหมาะสมและอาจจะส่งผลกระทบในเชิงสร้างความหวาดกลัวต่อนักข่าวที่จะทำข่าวการประท้วงในอนาคตได้ พวกเขาจึงขอเรียกร้องให้ทางการสหรัฐฯ ยับยั้งการฟ้องร้องข้อกล่าวหาเหล่านี้โดยทันที

หนึ่งในผู้ที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาคือ แจ็ค เคลเลอร์ โปรดิวเซอร์ของผู้ทำสารคดีเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ในซีรียส์ชื่อ "Story of America" หรือ "เรื่องราวของอเมริกา" เขาถูกคุมขังเป็นเวลาราว 36 ชั่วโมงหลังจากถูกจับกุมตัวขณะกำลังทำข่าวการประท้วง เคลเลอร์เปิดเผยว่าพวกเขาได้รับการปฏิบัติอย่างแย่มาก มันเป็นสถานการณ์ที่น่าหงุดหงิดโมโหกับการจับกุมคนที่แค่กำลังบันทึกและสังเกตการณ์เหตุการณ์

ผู้ถูกตั้งข้อหาอีกรายหนึ่งชื่อ แมตต์ โฮเพิร์ค นักข่าวอิสระผู้ที่ถ่ายทอดสดการประท้วงผู้ที่ถูกจับพร้อมกับอีกหลายคนบอกให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา อีกคนหนึ่งที่ถูกจับคือเชย์ ฮอร์ส กับ แอร์รอน แคนตู ทั้งสองคนเป็นนักข่าวอิสระและนักกิจกรรมผู้ที่เขียนให้กับสื่อเดอะแบฟเฟลอร์ วอชิงตันสเปกเตเตอร์ และนิวอินไควรี ต่างก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำอะไรผิด

นอกจากคนทำสื่อเหล่านี้แล้วยังมีประชาชนมากกว่า 200 คนถูกจับกุมในการประท้วงตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้ว (20 ม.ค.) หลังจากมีเหตุการณ์ทำลายข้าวของเกิดขึ้นในเมืองหลวงช่วงที่ทรัมป์กำลังสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง ฝ่ายตำรวจกล่าวว่ามีเจ้าหน้าที่ 6 นาย ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

อย่างไรก็ตามสมาคมทนายความแห่งชาติของสหรัฐฯ กล่าวตำหนิตำรวจวอชิงตันดีซีว่ากระทำการจับกุมผู้คนทีละจำนวนมากอย่างไม่มีการแยกแยะนอกจากนี้ยังมีการปราบปรามผู้ชุมนุมโดยใช้แก็สน้ำตาและอาวุธอื่นๆ อย่างผิดกฎหมาย แมกกี เอลลินเจอร์-ล็อค จากสมาคมทนายความสาขาวอชิงตันดีซีกล่าวว่า การกระทำที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ของตำรวจเป็นความพยายามทำให้เกิดความหวาดกลัวที่จะใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการชุมนุมที่ได้รับการคุ้มครองตามบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ อย่างเห็นได้ชัด

สื่อมวลชนทั้ง 6 คน ไม่ได้ถูกระบุอย่างชัดเจนว่าพวกเขาทำอะไรผิด ในการทำข่าวของเคลเลอร์ยังมีการพูดถึงรถตำรวจถูกทำลายด้วย แต่ตัวเขาเองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการทำลายทรัพย์สินเลยแม้แต่น้อย พวกเขาถูกตั้งข้อหาด้วยคำกำกวมอย่าง "มีอาชญากรรมหลายอย่างเกิดขึ้นในช่วงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่" อย่างการทำลายข้าวของหรือ "ส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงซึ่งจะทำให้เกิดจลาจลต่อไป"

โดยสำนักงานอัยการที่ยื่นฟ้องเรื่องนี้ไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรเพียงแต่บอกว่าจะมีการพิจารณาหลักฐานจากตำรวจต่อไป

