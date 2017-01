คนทำงานหญิงในอังกฤษถูกเลิกจ้างเพราะไม่ยอมสวมรองเท้าส้นสูง

Sat, 2017-01-28 05:55

ที่อังกฤษมีพนักงานหญิงถูกเลิกจ้างเพราะไม่ยอมสวมรองเท้าส้นสูง ด้านคณะกรรมาธิการรัฐสภาเสนอแก้กฎหมายที่อนุญาตให้บริษัทกำหนดระเบียบการแต่งกายของพนักงาน เพราะมักจะ 'เลือกปฏิบัติ-ไม่เป็นธรรม' ต่อผู้หญิง

พนักงานหญิงจำนวนมากในอังกฤษกำลังเผชิญกับความเจ็บปวดและอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจากการสวมรองเท้าส้นสูงในที่ทำงานเป็นเวลานาน ที่มาภาพประกอบ: Gianni (CC BY-NC-ND 2.0)

28 ม.ค. 2560 ในรายงาน ‘High heels and workplace dress codes’ ของคณะกรรมาธิการสตรีและความเท่าเทียม (House of Commons Petitions Committee and Women and Equalities Committee) ของรัฐสภาอังกฤษ ที่เผยแพร่เมื่อต้นเดือน ม.ค. 2560 ที่ผ่านมานั้นระบุว่าพนักงานหญิงจำนวนมากในอังกฤษกำลังเผชิญกับความเจ็บปวดและอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจากการสวมรองเท้าส้นสูงในที่ทำงานเป็นเวลานาน รวมถึงการถูกที่ทำงานบังคับให้ย้อมผมเป็นสีบลอนด์ สวมเสื้อผ้าเปิดเผยเรือนร่าง และการที่ต้องแต่งเติมเครื่องสำอางบนใบหน้าตลอดเวลา

ประเด็นนี้สืบเนื่องมาจากกรณีของ 'นิโคลา ธอร์ป' (Nicola Thorp) พนักงานต้อนรับหญิงที่ถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมเมื่อปลายปี 2558 หลังจากที่เธอปฏิเสธที่จะใส่รองเท้าส้นสูงตามระเบียบของที่ทำงาน (รองเท้าส้นสูงความสูง 2-4 นิ้ว) นอกจากนี้ธอร์ปยังแย้งว่าระเบียบนี้ไม่ได้บังคับใช้กับพนักงานผู้ชายอย่างเท่าเทียม ต่อมาเธอได้ต่อสู้ในประเด็นนี้และสามารถรวบรวม รายชื่อออนไลน์ได้มากกว่า 150,000 รายชื่อ ส่งไปให้ที่ประชุมรัฐสภาอภิปรายหารือกันในประเด็นนี้ ก่อนที่คณะกรรมาธิการสตรีและความเท่าเทียมจะทำรายงานชิ้นนี้ออกมา

โดยข้อสรุปของคณะกรรมาธิการฯ ระบุว่ากฎหมายของอังกฤษในปัจจุบันที่อนุญาตให้บริษัทกำหนดระเบียบการแต่งกายของพนักงานแต่ห้ามเลือกปฏิบัติกับพนักงานหญิงนั้นไม่มีประสิทธิภาพ จึงเสนอให้รัฐบาลพิจารณาทบทวนหรือแก้ไขเสียใหม่

