อะไรทำให้ จนท.ระดับสูงด้านการต่างประเทศสหรัฐฯ หลายคนออกจากตำแหน่งในช่วงนี้?

Sun, 2017-01-29 20:00

ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีกระแสข่าวเรื่องเจ้าหน้าที่การต่างประเทศระดับสูงของสหรัฐฯ หลายคนออกจากตำแหน่งหลังจากที่โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศเสนอชื่อ เร็กซ์ ทิลเลอร์สัน ประธานกรรมการบริหารของบรรษัทเอ็กซอนโมบิลเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ อย่างไรก็ตามกระแสข่าวนั้นออกมาเป็นสองทาง ทางหนึ่งคือวอชิงตันโพสต์และดิอินดิเพนเดนต์ระบุว่าเป็นการลาออกในเชิงแสดงความไม่พอใจ แต่ซีเอ็นเอ็นระบุว่าเป็นการที่รัฐบาลทรัมป์เชิญให้พวกเขาออกจากตำแหน

เจ้าหน้าที่การต่างประเทศที่ออกจากตำแหน่งได้แก่ แพทริก เคนเนดี ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิบัติการ จอยซ์ แอนน์ บารร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารของกระทรวงการต่างประเทศ มิเชลล์ บอนด์ หัวหน้าฝ่ายกิจการกงสุล และเจนทรี สมิทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานภารกิจต่างประเทศ ซึ่งซีเอ็นเอ็นระบุว่าพวกเขาได้รับจดหมายจากทำเนียบขาวเชิญให้ออกจากตำแหน่ง โดยที่เจ้าหน้าที่เหล่านี้มาจากการแต่งตั้งของประธานาธิบดี พวกเขายื่นจดหมายลาออกด้วยตนเองโดยที่ซีเอ็นเอ็นระบุว่าเป็นประเพณีในช่วงเริ่มต้นรัฐบาลใหม่

เจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ไม่เปิดเผยชื่อรายหนึ่งให้สัมภาษณ์ต่อซีเอ็นเอ็นว่า เจ้าหน้าที่เหล่านี้ไม่ได้ลาออกเองด้วยความเกลียดชังรัฐบาลนี้แต่เป็น "การล้างบ้าน" ของทำเนียบขาวเพราะเจ้าหน้าที่เหล่านี้ขึ้นตรงกับรัฐมนตรีคนก่อนหน้านี้

อย่างไรก็ตามมีอีกมุมมองหนึ่งที่นำเสนอว่าการลาออกของพวกเขาอาจจะมาจากความไม่พอใจจุดยืนของรัฐบาลใหม่ด้วย โดยนอกจากเจ้าหน้าที่ทั้งสี่รายนี้รวมถึงเคนเนดีผู้อยู่ในตำแหน่งตั้งแต่สมัยรัฐบาลจอร์จ ดับเบิ้ลยู บุช มาจนถึงสมัยบารัก โอบามา แล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่การต่างประเทศรายอื่นๆ อย่างลิเดีย มุนิซ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศ และเกรกอรี สตารร์ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงทางการทูตลาออกจากตำแหน่งมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้

ถึงแม้สำนักข่าวเอพีจะรายงานว่ามีทูตจำนวนมากที่แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นส่วนตัวในเชิงรู้สึกกังวลที่จะต้องทำงานภายใต้รัฐบาลทรัมป์เมื่อพิจารณาจากจุดยืนที่ดูนอกลู่นอกทางในประเด็นการต่างประเทศของทรัมป์แล้ว ทางด้าน Snopes เว็บไซต์ตรวจสอบข่าวลือก็นำเสนอเรื่องนี้ในทั้งสองด้านโดยที่ยังไม่ได้ตัดสินชี้ชัดว่าความจริงเป็นเช่นไร แต่ก็มีการอ้างถึงคำพูดของ มาร์ค โทเนอร์ รักษาการโฆษกการต่างประเทศของสหรัฐฯ ที่แถลงว่าการออกจากตำแหน่งของเจ้าหน้าที่หลายคนในกระทรวงต่างประเทศเป็นกิจวัตรตามระเบียบวาระ โดยเจ้าหน้าที่ต่างก็ยื่นจดหมายขอออกจากตำแหน่งเดิม อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่เหล่านี้ส่วนหนึ่งจะไปอยู่ในตำแหน่งใหม่ในหน้าที่ด้านการต่างประเทศ ส่วนคนอื่นๆ จะเกษียณอายุตามที่เลือกเองหรือเพราะเกินกำหนดช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน

การเสนอชื่อ เร็กซ์ ทิลเลอร์สัน เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคนถัดไปนั้น ทิลเลอร์สันได้รับการรับรองจากคณะกรรมการด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐฯ แล้วเมื่อวันที่ 23 ม.ค. ที่ผ่านมา

