เหตุยิงที่มัสยิดควิเบก-มีผู้เสียชีวิต 6 ราย-ผู้นำแคนาดาประณามผู้ลงมือ

Tue, 2017-01-31 02:19

มือปืนบุกโจมตีมัสยิดที่นครควิเบก แคนาดา มีผู้เสียชีวิต 6 ราย บาดเจ็บ 18 ราย ตำรวจจับผู้ต้องสงสัยได้ทันที แต่ยังไม่มีการเปิดเผยผลสอบ 'จัสติน ทรูโด' นายกรัฐมนตรี ประณามเหตุโจมตี ขณะที่มุขมนตรีควิเบกเชิญชวนชาวควิเบกปฏิเสธความรุนแรงป่าเถื่อนนี้

รถพยาบาลเข้าพื้นที่หลังเกิดเหตุยิงมัสยิดที่นครควิเบก มณฑลควิเบก ประเทศแคนาดา เมื่อคืนวันที่ 29 มกราคม ตามเวลาท้องถิ่น (ที่มา: เดอะการ์เดียน)

มีผู้เสียชีวิต 6 ราย บาดเจ็บอย่างน้อย 18 ราย จากเหตุกราดยิงที่มัสยิดของศูนย์วัฒนธรรมอิสลามควิเบกในย่านแซงต์-ฟัวของนครควิเบก มณฑลควิเบก ประเทศแคนาดา ช่วงค่ำวันที่ 29 ม.ค. ตรงกับช่วงเช้าวันที่ 30 ม.ค.ตามเวลาไทย โดยในช่วงเกิดเหตุมีผู้อยู่ในมัสยิด 50 ราย

ผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่า มีชายสองคนสวนชุดดำ และสวมหน้ากากสกีเข้ามาในมัสยิดและเริ่มเปิดฉากยิง มีคนหนึ่งเฝ้ามองอยู่ ขณะที่มือปืนอีกคนยิ่งที่อย่างที่เคลื่อนไหว "เขาเป็นคนที่เชี่ยวชาญอาวุธปืน เขานิ่งมาก เขาฆ่าและก็ฆ่า น่ากลัวมาก"

ผู้เห็นเหตุการณ์ที่หมอบอยู่ด้านหน้ามัสยิดบอกว่า มือปืนยิงจนกระสุนหมดก่อนที่จะจากไป "ผมช็อกมาก ผมเคยคิดว่าที่นี่ เราอยู่ในเมืองที่สงบ เป็นประเทศที่สงบ แต่โชคร้ายที่ไม่ได้เป็นแบบนั้น"

ทั้งนี้มีผู้ถูกจับกุม 2 ราย อย่างไรก็ตามต่อมาตำรวจกล่าวว่ามีเพียง 1 คนเท่านั้นที่เป็นผู้ต้องสงสัย ขณะที่มีรายงานของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นว่ามีผู้ต้องสงสัยอีกรายอยู่ระหว่างหลบหนี แต่ตำรวจก็ยืนยันว่าไม่มีการสืบหาผู้ก่อเหตุเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ในการแถลงข่าวเช้าวันจันทร์ (30 ม.ค.) ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเข้าสู่ช่วงค่ำของประเทศไทย เจ้าหน้าที่ของควิเบกปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัย ซึ่งเคยถูกระบุว่ามีอายุระหว่าง 20-30 ปี ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ระบุว่าไม่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นอัตลักษณ์ของผู้ก่อเหตุ และระบุว่ากำลังอยู่ระหว่างสอบสวน

ด้านสารวัตรตำรวจของนครควิเบก เดนิส ตูค็อต กล่าวว่า หนึ่งในผู้ต้องสงสัยถูกจับในที่เกิดเหตุ ส่วนผู้ต้องสงสัยคนที่สองถูกจับหลังจากนั้นอีก 1 ชั่วโมงต่อมา หลังจากที่เขาโทรศัพท์หมายเลข 911 และแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเขาเกี่ยวข้องด้วย พร้อมกับแจ้งที่อยู่ของเขาและบอกเจ้าหน้าที่ว่าเขามีอาวุธ

อย่างไรก็ตาม มาร์ติน แพลนเต ผู้บังคับการของตำรวจม้าแคนาดาระบุว่า ไม่มีสิ่งบ่งชี้ใดที่บอกว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวข้องอีก

โดยผู้เสียชีวิตมีอายุระหว่าง 35 ถึง 60 ปี และมีผู้บาดเจ็บอีก 5 คนรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ นอกจากนี้มีผู้ที่ได้กลับบ้านแล้ว 13 ราย

ด้านนายกรัฐมนตรีแคนาดา จัสติน ทรูโด ระบุว่าเหตุยิงดังกล่าวเป็นการก่อการร้าย "เราขอประณามการโจมตีมุสลิมในสถานที่ซึ่งเป็นที่ศรัทธาและเป็นที่พึ่งพิง" แถลงการณ์ตอนหนึ่งระบุ "เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนและจะมีการยืนยันถึงรายละเอียด เป็นการสั่นคลอนจิตใจอย่างรุนแรงที่ได้เห็นความรุนแรงที่ไร้ความรู้สึก และย้ำว่าความหลากหลายคือความแข็งแกร่ง และความอดทนด้านศาสนาเป็นคุณค่าที่ชาวแคนาดายึดมั่นด้วยความรัก"

ขณะเดียวกัน ฟิลิปป์ คูยาร์ด (Phillippe Couillard) มุขมนตรีควิเบก ระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสังหารพุ่งเป้าไปยังชุมนุม พร้อมเรียกร้องให้ชาวควิเบกเดินขบวนในวันจันทร์นี้ เพื่อบอกว่าชาวควิเบกปฏิเสธความรุนแรงป่าเถื่อนนี้

ทั้งนี้เหตุยิงมัสยิดในแคนาดา เกิดขึ้นในขณะที่มีการประท้วงและเหตุสับสนทั่วโลกหลังจากโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาลงนามในคำสั่งห้ามพลเมืองจาก 7 ประเทศมุสลิมเข้าเมือง ในขณะที่นากรัฐมนตรีแคนาดาทวิตข้อความต้อนรับผู้อพยพ (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง)

ต่อคำถามว่าการกระทำของโดนัลด์ ทรัมป์ ส่งอิทธิพลต่อการโจมตีหรือไม่ คูยาร์ดปฏิเสธและบอกว่า "เราอยู่ในโลกที่ผู้คนต้องการแบ่งแยกตนเองมากกว่าที่จะสามัคคีกันเป็นหนึ่ง"

ด้านทรัมป์ได้โทรศัพท์ถึงนายกรัฐมนตรีแคนาดาในวันจันทร์นี้ เพื่อแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมเสนอความช่วยเหลือด้วย

ขณะเดียวกัน ประธานมัสยิด โมฮัมเหม็ด ยันกี ซึ่งไม่ได้อยู่ในมัสยิดในช่วงที่เกิดเหตุ กล่าวว่าเขาได้รับโทรศัพท์แจ้งเหตุจากคนที่อยู่ในมัสยิดช่วงเย็น โดยยันกี ตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้น เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ป่าเถื่อน

ด้านนายกเทศมนตรีควิเบก เรจิส ลาเบิร์ม กล่าวว่า มณฑลควิเบกอยู่ในห้วงไว้อาลัย "ผมขอต่อต้านเหตุอาชญากรรมป่าเถื่อนนี้" และกล่าวด้วยว่า "ถึงชุมชนมุสลิม เพื่อนบ้านของเรา ผู้ร่วมเป็นพลเมืองกับเรา ผู้ซึ่งเราพึ่งพาแรงสนับสนุนและความสามัคคี ผมขอบอกว่า เรารักพวกคุณ"

ทั้งนี้ทั่วทั้งแคนาดาและมณฑลควิเบก ส่วนใหญ่ต้อนรับผู้อพยพและความหลากหลายทางศาสนา อย่างไรก็ตามในรอบไม่กี่มานี้ ควิเบกมีกรณีคุกรุ่นเรื่องการปรับตัวทางเชื้อชาติและศาสนา โดยเมื่อเดือนตุลาคมนี้ มณฑลควิเบกเริ่มหารือในระดับสภาท้องถิ่นว่าจะเสนอกฎหมายห้ามมิให้ผู้ใดสวมผ้าคลุมหน้าในพื้นที่สาธารณะ

ขณะที่ตำรวจกล่าวเมื่อวันจันทร์นี้ (30 ม.ค.) ว่ามีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยมัสยิดทั่วมณฑลควิเบก ในขณะเดียวกันทั่วแคนาดาก็ยังคงได้รับผลกระทบ จากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นหลังจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาลงนามในคำสั่งห้ามพลเมือง 7 ชาติมุสลิมเข้าเมือง

แปลและเรียบเรียงจาก

Québec City mosque shooting: six dead as Trudeau condemns 'terrorist attack', Ashifa Kassam, Jamiles Larteey, The Guardian, Monday 30 January 2017 13.32 GMT