ฟรีดอมเฮาส์จัดอันดับเสรีภาพโลก - ไทย 'ไม่เสรี' ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

Thu, 2017-02-02 15:17

ฟรีดอมเฮาส์ เปิดรายงาน Freedom in the World 2017: Populists and Autocrats: The Dual Threat to Global Democracy ชี้ปีที่ผ่านมา เสรีภาพถดถอยลงอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ขณะที่พลังประชานิยมและระบอบเผด็จการเพิ่มสูงขึ้น สำหรับประเทศไทยนั้นอยู่ในส่วน "ไม่เสรี" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

2 ก.พ. 2560 ฟรีดอมเฮาส์ ซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชน ที่รายงานเรื่องสิทธิทางการเมืองและเสรีภาพพลเมือง ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่วอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่รายงานประจำปี Freedom in the World 2017: Populists and Autocrats: The Dual Threat to Global Democracy ซึ่งระบุว่า ในปี 2559 ที่ผ่านมา เสรีภาพถดถอยลงอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ขณะที่พลังประชานิยมและระบอบเผด็จการเพิ่มสูงขึ้น

รายงานระบุว่า ประเทศประชาธิปไตยหลักๆ ติดหล่มอยู่ในความวิตกกังวลและความละล้าละลัง ภายหลังเหตุการณ์อย่างการโหวตออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร ความเคลื่อนไหวต้านประชาธิปไตยโดยรัฐบาลใหม่ของโปแลนด์ ชัยชนะของพรรคขวาจัดที่มีนโยบายกีดกันต่างชาติในยุโรป และการขึ้นสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ของโดนัลด์ ทรัมป์

รายงานดังกล่าวระบุถึงประเทศไทยด้วยว่า มีการละเมิดสิทธิมนุษชนในหลายระดับโดยที่ผู้กระทำได้รับการยกเว้นโทษ เช่นเดียวกับที่เกิดในประเทศเซาท์ซูดาน เอธิโอเปีย และฟิลิปปินส์ ขณะที่รัสเซียได้โชว์ความเป็นปรปักษ์ด้วยการแทรกแซงกระบวนทางการเมืองของสหรัฐฯ และประเทศประชาธิปไตยอื่นๆ รวมถึงเพิ่มการสนับสนุนกำลังทหารให้กับเผด็จการอัสสาดในซีเรีย ส่วนจีนก็มีการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ

ตอนหนึ่งของรายงานกล่าวถึงประเทศไทยอีกว่า รัฐบาลทหารซึ่งยึดอำนาจโดยการรัฐประหารตั้งแต่ปี 2557 มีการดำเนินคดีแม้แต่กับการวิพากษ์วิจารณ์เล็กๆ น้อยๆ และในบรรยากาศที่ถูกจำกัดเช่นนี้ ร่างรัฐธรรมนูญที่การันตีว่าทหารจะยังมีอิทธิพลเหนือการเมืองของพลเมือง แม้แต่หลังการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งมีกำหนดจะมีขึ้นในปี 2560 ก็ผ่านประชามติ

ทั้งนี้ ในจำนวน 195 ประเทศ มี 87 ประเทศที่อยู่ในสถานะ Free มี 59 ประเทศที่อยู่ในสถานะ Partly Free หรือมีเสรีภาพบางส่วน และมี 49 ประเทศที่อยู่ในสถานะ Not Free

สำหรับปีนี้ประเทศไทยนั้นอยู่ในส่วน Not Free ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ด้านสิทธิพลเมืองได้ 6 คะแนน ด้านเสรีภาพ ด้านเสรีภาพพลเมืองได้ 5 คะแนน

ด้านสิทธิทางการเมือง ได้ 6 เต็ม 7 (คะแนนยิ่งมากยิ่งแย่) ความหมายของคะแนน 6 หมายถึง ประเทศที่มีสิทธิทางการเมืองแบบจำกัดมาก ปกครองโดยพรรคเดียวหรือโดยเผด็จการทหาร อาจอนุญาตให้มีสิทธิทางการเมืองได้บ้างเล็กน้อย เช่น การแสดงออกบางอย่าง หรือสิทธิในการปกครองตนเองของคนกลุ่มน้อย และมีจำนวนน้อยที่มีจารีตแบบกษัตริย์นิยมซึ่งยอมอดทนต่อการถกเถียงทางการเมืองและยอมรับการเรียกร้องจากสาธารณะ

ด้านเสรีภาพพลเมือง ได้ 5 เต็ม 7 (คะแนนยิ่งมากยิ่งแย่) ความหมายของคะแนน 3,4,5 คือ ประเทศที่ปกป้องเสรีภาพของพลเมืองเกือบทั้งหมดพอสมควร หรืออาจเป็นการปกป้องอย่างแข็งขันในเสรีภาพพลเมืองบางอย่างขณะที่บกพร่องในการปกป้องบางอย่าง

ทั้งนี้ โดยส่วนใหญ่ประเทศไทยจะอยู่ในสถานะ Partly Free เคยตกอยู่ในสถานะ Not Free ในปี 2550 เนื่องจากปลายปีก่อนหน้านั้นมีการรัฐประหาร 19 กันยายนโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) จนกระทั่งมีการรัฐประหารอีกครั้งในปี 2557 ก็ทำให้ปีต่อมาไทยตกไปอยู่ในสถานะ Not Free อีกครั้งเรื่อยมาจนปัจจุบัน

