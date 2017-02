วิจารณ์หนักหลังอดีตซีอีโอน้ำมัน 'เร็กซ์ ทิลเลอร์สัน' คุมกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกา

Fri, 2017-02-03 16:35

นอกจากจะถูกวิจารณ์อย่างหนักเรื่องคำสั่ง ปธน.สหรัฐห้ามพลเมือง 7 ชาติ เข้าประเทศ อีกเรื่องหนึ่งที่นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจับตามองก็คือ การที่อดีตซีอีโอบรรษัทน้ำมันเอ็กซอนโมบิล 'เร็กซ์ ทิลเลอร์สัน' ได้รับเสียงรับรองให้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ จะกระทบกับนโยบายหนุนพลังงานสะอาดและต้านโลกร้อนหรือไม่

เร็กซ์ ทิลเลอร์สัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา (ที่มาของภาพประกอบ: Office of the President-elect/Wikipedia)

3 ก.พ. 2560 กลุ่มรณรงค์เรื่องปัญหาโลกร้อนอย่าง 350.org ระบุว่าการที่วุฒิสภาสหรัฐอเมริกาลงมติรับรองให้ เร็กซ์ ทิลเลอร์สัน (Rex Tillerson) เป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกา คนต่อไปนั้นแสดงให้เห็นว่าเงินจากอุตสาหกรรมพลังงานจากซากดึกดำบรรพ์ส่งผลต่อการทุจริตในรัฐสภาได้อย่างไร โดยสมาชิกวุฒิสภาลงมติ 56 ต่อ 43 เสียง รับรองให้ ทิลเลอร์สัน ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีดังกล่าว โดยในจำนวนนี้มีวุฒิสมาชิกเดโมแครต 3 ราย และวุฒิสมาชิกอิสระ 1 รายสนับสนุนด้วย

เมย์ บูเวอร์ ผู้อำนวยการบริหารขององค์กร 350 กล่าวว่าการลงมติให้ทิลเลอร์สันจะกลายเป็นหายนะในประเด็นเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศโลก และเรียกร้องให้ช่วยกันต่อสู้เพื่อพลังงานหมุนเวียนและเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับมนุษย์ทุกคน "การเจรจาตกลงด้านเชื้อเพลิงพลังงานกับผู้นำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นไม่ได้ทำให้คุณมีคุณสมบัติพอที่จะเป็นผู้นำด้านการทูตกับนานาชาติ" บูเวอร์กล่าวถึงทิลเลอร์สัน

สหพันธ์นักวิทยาศาสตร์ผู้สนใจประเด็นโลก (UCS) ชี้ว่าทิลเลอร์สันเป็นบุคคลที่ได้รับการลงมติ "ไม่เห็นชอบ" ด้วยมากที่สุดในประวัติศาสตร์ตัวแทนรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงตอนนี้

ทิลเลอร์สัน ลงจากตำแหน่งซีอีโอของเอ็กซอนโมบิลเมื่อเดือน ธ.ค. 2559 เขาเคยให้คำมั่นแค่ว่าจะดำเนินการตัดสินใจทางการทูตที่จะไม่ส่งผลต่อบรรษัทเอ็กซอนเพียงแค่ปีเดียว ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องโลกร้อนที่ควรเป็นประเด็นเร่งด่วน เล่ยงคำถามเกี่ยวกับเอ็กซอนและประเด็นโลกร้อน นอกจากนี้ยังไม่สามารถอธิบายว่าเขาจะจัดการอย่างไรเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในช่วงอีก 4 ปีข้างหน้า

นอกจากนี้ ไมรอน เอเบลล์ ผู้นำสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐ (EPA) ในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลยังเป็นหนึ่งในคนที่ปฏิเสธว่าปัญหาโลกร้อนไม่มีอยู่จริงและบอกว่าพวกขบวนการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม "เป็นภัยต่ออิสรภาพและความมั่งคั่งในโลกสมัยใหม่" เขายังบอกอีกว่าเขาหวังให้ทรัมป์ทำตามสัญญาโดยการนำสหรัฐ ออกจากข้อตกลงระดับโลกที่ลงนามร่วมกันต่อสู้กับโลกร้อน

นอกจากเอเบลล์จะได้รับตำแหน่งจากรัฐบาลทรัมป์แล้วก่อนหน้านี้เขายังเป็นที่ปรึกษาเรื่องโลกร้อนของสถาบันเพื่อการแข่งขันวิสาหกิจ (CEI) ซึ่งเป็นกลุ่มที่พยายามปฏิเสธปัญหาโลกร้อน และเคยรับเงินจากเอ็กซอนโมบิล

เอเบลล์อ้างว่าแนวคิดเรื่องโลกร้อนเป็นแค่กลุ่มที่พยายามปกป้องผลประโยชน์พิเศษของตัวเองเท่านั้น "กลุ่มอุตสาหกรรมโลกร้อนเป็นกลุ่มผลประโยชน์ขนาดใหญ่ที่ทุกคนมาจากกลุ่มผู้หลิตพลังงานราคาแพงๆ ไปจนถึงพวกนักวิชาการที่ได้ผลประโยชน์จากความก้าวหน้าในวิชาชีพและได้รับเงินสนับสนุนจำนวนมากจากรัฐบาล" เอเบลล์กล่าว

ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากต่างก็บอกว่าวิธีที่จะทำให้สหรัฐ "กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง" ได้จริงคือการลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่มีตลาดหลายล้านล้านดอลลาร์และกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว การที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาโลกร้อนได้จะส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งกระแสโลกในตอนนี้แม้แต่ผู้นำจีนก็ให้คำมั่นว่าจะหันมาลงทุนพลังงานหมุนเวียนภายในปี 2563

