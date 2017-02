ประมวลภาพ PerMAS ทุกเขต กางร่มวันมนุษยธรรมปาตานี ร้องทุกฝ่ายคุ้มครองพลเรือน

Sat, 2017-02-04 01:09

สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปัตตานี ออกแถลงการณ์ให้วันที่ 3 ก.พ.ของทุกปีเป็น 'วันมนุษยธรรมปาตานี' รณรงค์ให้ ปชช. ตระหนักถึงการคุ้มครองพลเรือน เคารพหลักสิทธิมนุษยชน ยกระดับกระบวนการตรวจสอบ และให้ภาคประชาสังคมผลักดันให้เกิดสันติภาพ

3 ก.พ. 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลาประมาณ 15.30 น. ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง บางกะปิ กรุงเทพฯ สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียน และเยาวชนปัตตานี (The Federation of Patani Students and Youth) หรือ PerMAS จำนวนกว่า 20 คนร่วมกันแอคชั่น ด้วยแนวคิด คือ “มนุษยธรรม กับปาตานีที่ยังมีชีวิต” โดยใช้ร่มเป็นสัญลักษณ์การปกป้องพลเรือน กิจกรรมจัดขึ้น พร้อมออกแถลงการณ์วันมนุษยธรรมปาตานี

อารีดา กอแล็ง ผู้ประสานงาน PerMAS เขตพื้นที่กรุงเทพฯ อ่านแถลงการณ์ตอนหนึ่งว่า PerMAS เป็นองค์กรเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อสันติภาพปาตานี ยึดมั่นหลักประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนสากล ทำหน้าที่หนุนเสริมการสร้างสันติภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

สุไลลา นิสนิ คณะกรรมการสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กิจกรรมวันที่ 3 ก.พ. เป็นวันมนุษยธรรมปาตานี เพื่อรำลึกเหตุการณ์สูญเสียพลเรือนที่ถูกลูกหลงจากคู่สงครามระหว่างรัฐกับขบวนการปลดปล่อยเอกราชปาตานี ให้ประชาชนรับรู่ว่ามีพลเรือนที่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรม

สำหรับ อาฟิส ยะโกะ ผู้ประสานงาน PerMAS เขตพื้นที่ภาคใต้ กล่าวว่า ที่มาของวันมนุษยธรรมปาตานีมาจาก เหตุการณ์วันที่ 13 ก.พ. พลเรือนได้ต่อสู้ด้วยอาวุธปืนเพื่อหาทางออก ส่วนวันที่ 3 ก.พ. เมื่อ 4 ปีที่แล้วได้เกิดเหตุบุกยิงครอบครัวมะมันทำให้ลูกของเขาเสียชีวิต 3 คน และวันที่ 28 ก.พ. นั้นมีการเจรจาความขัดแย้งโดยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ดังนั้น PerMAS จึงสถาปนาวันที่ 3 ก.พ. ขึ้นมาเองเพื่อให้คู่ขัดแย้งหลักระหว่างรัฐกับขบวนการทำสงครามตามกรอบกติกาสากล

อาฟิส แจ้งเพิ่มเติมว่า วันนี้ (3 ก.พ. 60) ตนเองได้เข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ส่วนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีมีแอคชั่นเช่นกัน และวันพรุ่งนี้ที่ 4 ก.พ. 2560 จะมีงานเสวนา ณ ปาตานีเซนเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม จังหวัดปัตตานี (หลังเก่า) ในหัวข้อเสวนา “มนุษยธรรมกับปาตานีที่ยั่งยืน” จึงขอเรียนเชิญประชาชนปาตานีทุกท่านและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน