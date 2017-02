พบอุตสาหกรรม 'อิฐบล็อก' ในเอเชียใต้ใช้แรงงานเด็ก-ทารุณสัตว์

Sat, 2017-02-04 17:57

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ระบุพบอุตสาหกรรม 'อิฐบล็อก' ในเอเชียใต้ใช้ทั้งแรงงานบังคับ โดยเฉพาะแรงงานเด็ก รวมถึงการทารุณสัตว์อีกด้วย

อุตสาหกรรมเตาเผาอิฐและผลิตบล็อกในเอเชียใต้ใช้ทั้งแรงงานบังคับ โดยเฉพาะแรงงานเด็ก รวมถึงการทารุณสัตว์อีกด้วย ที่มาภาพ: รายงาน Brick by Brick: Unveiling the full picture of South Asia’s brick kiln industry and building the blocks for change

4 ก.พ. 2560 จากรายงาน Brick by Brick: Unveiling the full picture of South Asia’s brick kiln industry and building the blocks for change ที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ร่วมทำการศึกษา ระบุว่าอุตสาหกรรมเตาเผาอิฐและการผลิตบล็อกในเอเชียใต้ มีคนทำงานประมาณ 4.4 - 5.2 ล้านคน และมีการใช้แรงงานสัตว์กว่า 500,000 ตัว ทั้งนี้พบว่านอกจากที่จะสร้างมลพิษสูงส่งผลต่อชุมชนเนื่องจากในอุตสาหกรรมนี้ยังใช้เตาเผาอิฐแบบดั้งเดิมแล้ว ยังพบว่ามีการใช้แรงงานที่หนัก ใช้แรงงานบังคับโดยเฉพาะแรงงานเด็ก และยังมีการใช้งานสัตว์แบบทารุณอีกด้วย

ประมาณการว่ากว่าร้อยละ 68 ของคนทำงานในอุตสาหกรรมนี้ที่เอเชียถูกใช้งานแบบแรงงานบังคับ อย่างแรงงานเด็ก ซึ่งมักจะเห็นแรงงานเด็กทำงานที่เตาเผาโดยไม่มีคนดูแล แรงงานหญิงถูกใช้งานอย่างหนักด้วยเช่นกัน และมีความเสี่ยงต่อสุขภาพสูงมากเมื่อพวกเธอตั้งครรภ์ แม้การทำงานลักษณะนี้จะผิดกฎหมายแรงงานแต่เนื่องด้วยความยากจนและการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพ เราจึงเห็นภาพเหล่านี้เป็นเรื่องปกติในการจ้างงานในอุตสาหกรรมนี้ที่เอเชียใต้

นอกจากนี้สัตว์ที่ถูกใช้งานในอุตสาหกรรมนี้อย่างหนักกว่า 500,000 ตัว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลา, ล่อ และม้า ไม่ได้รับน้ำและอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอ และร่างกายของสัตว์เหล่านั้นก็เต็มไปด้วยบาดแผลจากการทำงาน

ก่อนหน้านี้เมื่อเดือน ม.ค. 2560 ที่ผ่านมา The Guardian รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอินเดียระบุว่าได้ทำการช่วยเหลือแรงงานเด็กเกือบ 200 คน ส่วนใหญ่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี เด็กเหล่านี้ถูกใช้แรงงานที่โรงเตาเผาอิฐแห่งหนึ่ง โดยทีมช่วยเหลือยังพบเด็กหญิงที่มีอายุแค่ 7-8 ปีกำลังแบกอิฐไว้บนหัวด้วย