คนเชียร์ 'ทรัมป์' ประกาศแบนเบียร์ 'บัดไวเซอร์' เหตุไม่พอใจโฆษณาหนุนผู้อพยพ

หลังเปิดม่านศึกอเมริกันฟุตบอล 'ซูเปอร์โบวล์' ซึ่งเป็นรายการกีฬาที่มีพื้นที่โฆษณาใหญ่ที่สุดในสื่อโทรทัศน์ของสหรัฐฯ ก็มีการพูดถึงโฆษณาหลายรายการที่แพร่ภาพทางซูเปอร์โบวล์พูดถึงการยอมรับความหลากหลาย เรื่องความเท่าเทียม หรือแม้กระทั่งเรื่องผู้อพยพ ซึ่งถูกมองว่าเป็นการจิกกัดนโยบายของโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ ที่มีท่าทีปิดกั้นคนนอก

7 ก.พ. 2560 โฆษณาเบียร์ยี่ห้อบัดไวเซอร์ที่ชื่อ "Born the Hard Way" มีการสื่อในเชิงสนับสนุนผู้อพยพด้วยเรื่องราวของอดอร์ฟัส บุสช์ ผู้ก่อตั้งบัดไวเซอร์ ในแบบของเรื่องแต่งขึ้นที่ให้บุสช์เดินทางเข้าสหรัฐฯ แล้วร่วมมือกับผู้อพยพอีกคนหนึ่งคืออีเบอร์ฮาร์ด แอนเฮาเซอร์ ก่อตั้งบริษัทเบียร์บัดไวเซอร์ขึ้นมา โดยในโฆษณามีเรื่องราวในเชิงที่ตัวเอกผู้อพยพต้องเผชิญความยากลำบากต่างๆ รวมถึงการถูกกีดกัน จนกระทั่งสามารถร่วมก่อตั้งบริษัทเบียร์สำเร็จ

ในโลกความจริงบุสช์ผู้มีเชื้อสายเยอรมันร่วมกับกับแอนเฮาเซอร์พ่อตาของเขาก่อตั้งแอนเฮาเซอร์-บุสช์ อินเบฟบริษัทเบียร์บัดไวเซอร์ที่ดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน โดยที่วิลเลียม โนดัลเซเดอร์ ผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับบริษัทเบียร์นี้กล่าวว่าเป็นเรื่องจริงที่บุสช์เดินทางจากเยอรมนีมายังนิวออร์ลีนแล้วเดินทางตามแม่น้ำไปที่เซนต์หลุยส์ แต่เรื่องราวนอกเหนือจากนั้นเป็นเรื่องแต่งเสริมจินตนาการ

อย่างไรก็ตามผู้สนับสนุนโดนัลด์ ทรัมป์แสดงความไม่พอใจโฆษณาชุดนี้ผ่านทางโซเชียลมีเดียรวมถึงมีการประกาศบอยคอตต์โดยกล่าวหาว่าเป็น "โฆษณาชวนเชื่อของพวกเสรีนิยมที่จิกกัดประธานาธิบดีอเมริกัน" แต่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบางส่วนก็แสดงความคิดเห็นโต้ตอบว่าพวกเขายอมเลิกดื่มเบียร์ในช่วงเทศกาลกีฬาที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ เพียงเพราะความเกลียดชังคนต่างชาติหรือ?

ทางด้าน มาร์เซล มาร์คอนเดส รองประธานฝ่ายการตลาดของบัดไวเซอร์แถลงว่าวิดีโอของพวกเขาไม่ได้จงใจจะให้เป็น "การวิจารณ์การเมือง" แต่ก็ยืนยันว่า ถ้าคุณอยากพูดถึงความฝันแบบอเมริกัน คุณต้องกระโดดเข้ามาในข้อถกเถียงที่มีตอนนี้

Airbnb เปิดโครงการช่วยด้านที่อยู่อาศัยกับผู้ได้รับผลกระทบจากการสั่งห้ามเดินทางเข้าสหรัฐฯ

ไม่เพียงแค่บัดไวเซอร์เท่านั้นที่นำเสนอโฆษณาในเชิงส่งเสริมความหลากหลายและการอยู่ร่วมกับความแตกต่าง ธุรกิจอื่นๆ อย่าง Airbnb ออร์ดี และโคคา-โคลา ก็เผยแพร่โฆษณาในช่วงซูเปอร์โบวล์ด้วยเนื้อหาแบบนี้เช่นกัน เช่น โคคา-โคลา นำเสนอโฆษณาที่ชวนให้ยอมรับความแตกต่างอย่างชัดเจนคล้ายกับโฆษณาซูเปอร์โบวล์ในช่วงปี 2557 ซึ่งโคคา-โคลา แถลงว่าโฆษณาของพวกเขา "ส่งเสริมการมองโลกในแง่ดี การร่วมกัน และการเชิดชูมนุษยชาติ"

ในกรณีของ Airbnb ที่เป็นกิจการให้ผู้คนสามารถเสนอพื้นที่แบ่งเช่าพักอาศัยชั่วคราวสำหรับนักท่องเที่ยวผ่านเว็บของพวกเขาได้ มีการโฆษณาที่แสดงออกถึงจุดยืนการเมืองชัดเจนในการรณรงค์ที่ชื่อ #weaccept หรือ "พวกเราเปิดรับ" ที่มาจากการวิพากษ์วิจารณ์กรณีคำสั่งพิเศษของทรัมป์ที่สั่งปิดกั้นผู้คนที่เดินทางจาก 7 ประเทศ ไม่ให้เข้าสหรัฐฯ

ข้อความของ Airbnb นำเสนอพร้อมกับภาพของผู้คนจากหลากหลายที่ระบุว่า "พวกเราเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใคร จะมาจากไหน คุณจะรักใคร หรือจะบูชาใคร พวกเราล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกัน"

"โลกจะสวยขึ้นถ้าคุณเปิดรับมากขึ้น" Airbnb ระบุในโฆษณา

การรณรงค์ของ Airbnb ยังกล่าวถึงพันธกิจของพวกเขาในการจัดหาที่พักอาศัยชั่วคราวให้กับผู้คน 100,000 คน ในช่วง 5 ปีข้างหน้า โดยได้แรงบันดาลใจจากการตอบรับเชิงบวกหลังจากที่พวกเขาให้สัญญาว่าจะจัดหาที่พักชั่วคราวฟรีให้กับคนที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งห้ามเดินทาง นอกจากนี้ Airbnb ยังเสนอบริจาคเงิน 4 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลา 4 ปีนี้ให้กับโครงการชั่วเหลือผู้ลี้ภัยนานาชาติด้วยไบรอัน เชสกี ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานบริหารของ Airbnb กล่าวว่านโยบายกีดกันของทรัมป์เป็นอุปสรรคโดยตรงกับงานของพวกเขา



โฆษณาพูดถึงความพยายามสร้างกำแพงกั้น สหรัฐฯ-เม็กซิโก

อีกประเด็นหนึ่งที่ถูกนำมาพูดถึงผ่านโฆษณาคือกรณีคำสั่งสร้างกำแพงปิดกั้นเม็กซิโกมีที่ชื่อว่า "อะโวคาโดจากเม็กซิโก" นำเสนอในเชิงเสียดสีโดยให้คนแสดงเป็นกลุ่มสมคบคิดลับๆ คล้ายพวกอิลูมินาติแต่แทนที่จะพูดถึงเรื่องสมคบคิดมาพูดถึงประโยชน์จากอะโวคาโดแทน มีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งระบุว่าเธอรู้สึกเหมือนชาวเม็กซิกันกำลังเสียดสีชาวอเมริกันผ่านโฆษณาอะโวคาโด หนึ่งในวัตถุดิบสำคัญของอาหารเม็กซิกันอย่างกัวคาโมเล

บริษัทก่อสร้าง 84 Lumber ในเพนซิลเวเนีย ก็พยายามท้าทายประเด็นการปิดกั้นเม็กซิโกจากโฆษณาชุดแรกของพวกเขาในซูเปอร์โบวล์ที่พูดถึงแม่ลูกคู่หนึ่งกำลังเดินทางเข้าสู่สหรัฐฯ แต่ถูกกั้นโดยกำแพงสหรัฐฯ-เม็กซิโก เสียก่อน ซึ่งช่องโทรทัศน์ฟอกซ์บอกว่าโฆษณานี้นำเสนอได้ "ชวนให้เกิดข้อพิพาทเกินไป" จึงเซ็นเซอร์โดยให้บริษัทตัดช่วงที่เกี่ยวกับกำแพงออก

ทางด้านบริษัทยานยนต์ Audi ก็โฆษณาในเชิงส่งเสริมให้ผู้หญิงได้รับค่าแรงเท่าผู้ชายในการรณรงค์ที่ชื่อว่า #DriveProgress โฆษณานำเสนอเกี่ยวกับคุณพ่อคนหนึ่งพูดถึงลูกสาวของตัวเอง โดยตั้งคำถามว่าเขาจะพูดกับลูกอย่างไรว่า ต่อให้เธอมีการศึกษา ความปรารถนา ทักษะ หรือสติปัญญา มากแค่ไหนก็ตาม เธอก็จะถูกสังคมให้ค่าน้อยกว่าผู้ชายคนอื่นๆ

