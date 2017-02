กานดา นาคน้อย: ปริศนาหนี้สาธารณะ

Tue, 2017-02-14 21:01





ฉันติดตามข่าวเกี่ยวกับนโยบายกา รคลังของรัฐบาลมานานและมี คำถามหลายประเด็น จนบัดนี้ก็ยังหาคำตอบบางประเด็ นไม่ได้ จึงขอชักชวนให้ผู้อ่านขบคิดปริศ นาด้วยกัน



ปริศนา 1 : เมื่อไรหนี้สาธารณะจะชนเพดานต ามกรอบวินัยการคลัง?

เมื่อเดือนสิงหาคม 2558 ปลั ดกระทรวงการคลัง(ในขณะนั้น)เปิ ดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารควา มเสี่ยงด้านการคลังได้มีการประเ มินความเสี่ยงด้านการคลังโดยคาด ว่าในปี 2564 สัดส่วนหนี้ สาธารณะของไทยจะเพิ่มขึ้นและแตะ ระดับ 60% ของผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ชนเพดานตามกรอบวินั ยทางการเงินและการคลังที่ กำหนดไว้ว่าหนี้สาธารณะของไทยไม่ ควรเกิน 60% ของจีดีพี ( ในขณะนั้นหนี้สาธารณะอยู่ในระดั บ 42-43% ของจีดีพี) แต่ปลัดกระทรวงการคลังก็เสนอว่า หนี้สาธารณะที่สูงขึ้นจนถึงกรอบ ที่กำหนดไว้นั้นยังไม่ใช่เรื่ องที่น่ากังวล เพราะถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆ ไทยยังมีหนี้สาธารณะที่ต่ำ อาทิ ในยุโรปบางประเทศหนี้สาธารณะอยู่ในระดับที่ 100% ต่อจีดีพี [1]

ผ่านไป 16 เดือนมีรายงานข่าวเมื่ อเดือนมกราคมนี้ว่าในปี งบประมาณ 2560รัฐบาลต้องกู้เงิ นชดเชยขาดดุลทั้งสิ้น 552,921. 69 ล้านบาท และรัฐบาลจะจัดทำงบประมาณแบบ"ขา ดดุลต่อเนื่อง" ในปีงบประมาณ 2561 ซึ่ งกำหนดวงเงินขาดดุลไว้ทั้งสิ้น 450,000 ล้านบาท รองนายกฯด้านเศรษฐกิจเสนอว่าเป็ นวงเงินขาดดุลที่สมควร และเมื่ อคำนึงถึงหนี้สาธารณะต่อจีดีพี จะอยู่ที่ 45% ถือว่ายอมรับได้ ตามมาตรฐานสากล เพราะยังต่ำและไม่ทำให้ประเทศเสี่ ยง [2]

นอกจากนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลั งและสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ณ ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2559 ได้แสดงงบขาดดุลต่อเนื่ องไปจนถึงปีงบประมาณ 2563 วงเงิ นขาดดุลมากกว่า 500,000 ล้ านบาทต่อปี และประเมินหนี้สาธารณะในปีงบประ มาณ 2563 ไว้ที่ 49.7% [3]

ปริศนา 2: กระทรวงการคลังใช้ สมมติฐานอะไรประเมินหนี้สาธารณะ ในอนาคต?

การจัดทำรายงานต้นทุน ฐานะการคลัง และรายงานความเสี่ยงหนี้ภาครัฐร ายเดือน รายไตรมาส และรายปี รวมทั้งรายงานความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจจะผลกระทบต่อพอร์ตหนี้สาธ ารณะเพื่อไว้ใช้วิเคราะห์ ประเมินและปรับปรุงพอร์ตเบนช์มา ร์คหนี้สาธารณะเป็นหน้าที่หนึ่ง ของกลุ่มบริหารความเสี่ยงหนี้สา ธารณะในสำนักงานบริหารหนี้สาธาร ณะ [4] แต่ไม่มีการเปิ ดเผยรายงานอย่างโปร่งใสว่าสำนั กงานบริหารหนี้สาธารณะใช้สมมุติ ฐานอะไรบ้างในการประเมินการหนี้ สาธารณะในอนาคต มีเพียงการเปิดเผยเล็กๆน้อยๆโ ดยเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้น อาทิ

ก) ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 ปลัดกระทรวงการคลัง( ในขณะนั้น)เปิดเผยว่าใช้สมมุติ ฐานว่าจีดีพีเติบโต 5% ต่อปี อนุมานได้ว่าถ้าจีดีพีเติบโตต่ำกว่า 5%รายได้ภาษีที่เก็บได้จริ งก็จะต่ำกว่าประเมินและทำให้หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น โปรดสังเกตว่ าปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประเมินว่าปีนี้เศรษฐกิ จไทยจะโตเพียง 3-4% เท่านั้น [ 5]

ข) ในรายงานประเมินใช้อั ตราภาษีอะไรเท่าไรบ้าง? เป็ นไปได้ว่าในเดือนสิงหาคม 2558 รายงานประเมินยังไม่ได้พิจารณาถึ งการขึ้นภาษีน้ำมัน แล้วภาษีอื่นๆใช้อัตราเท่าไร? อั ตราภาษีมูลค่าเพิ่มในอนาคตเท่าไ ร? อัตราภาษีสรรพสามิตสุราและสินค้ าอื่นๆในอนาคตเท่าไร?

ค) สมมุติว่าดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราเท่าไรในอนาคต? ตอนนี้ดอกเบี้ยกำลังปรับตัวสูงขึ้ น สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะคำนึง ถึงแน้วโน้มนี้หรือไม่?

ปริศนา 3: ทำไมกระทรวงการคลั งไม่เปิดเผยวิธีการประเมินหนี้ส าธารณะในอนาคตอย่างโปร่งใส?

ความน่าเชื่อถือของการประเมินหนี้ สาธารณะในอนาคตขึ้นอยู่กับความน่ าเชื่อถือของสมมุติฐานต่างๆ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลว่ารอ งนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจจบปริ ญญาเอกจากที่ไหนเป็นศิษย์ของศาส ตราจารย์ชื่ออะไร ตราบใดที่ไม่มีการเปิดเผยรายละ เอียดเกี่ยวกับ“วิธีการประเมิน” หนี้สาธารณะในอนาคตอย่างโปร่ งใส ก็วัดความน่าเชื่อถือของผลการปร ะเมินไม่ได้ การเปิดเผยตัวเลขผลการประเมินไ ม่กี่ตัวผ่านสื่อมวลชนไม่ช่วยยก ระดับความโปร่งใส

แน่นอนว่าการประเมินอาจไม่ตรงกั บตัวเลขจริงในอนาคตเพราะเงื่อนไ ขทางเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน แต่การเปิดเผยวิธีการประเมินที่ ใช้ความน่าจะเป็นของสถานการณ์หล ากหลายจากแย่ที่สุดไปถึงดีที่สุ ดจะทำให้ประชาชนเข้าใจความเสี่ย งของหนี้สาธารณะที่ชัดเจนขึ้น เมื่อนโยบายภาษีเปลี่ยนไปวิธี การประเมินก็ควรเปลี่ยนไปด้วย การเปิดเผยวิธีการประเมินพร้อม ด้วยผลการประเมินอย่างต่อเนื่อง ก็น่าจะช่วยลดความแตกต่างประหว่ างตัวเลขประเมินและตัวเลขจริ งได้

ในอดีตกระทรวงการคลังเคยประเมิน ผิดพลาดจนเกิดวิกฤตการคลังมาแล้ วในยุครัฐบาลพลเอกเปรม เกิดภาวะที่รัฐบาลขาดสภาพคล่อง อย่างหนัก วิกฤตดังกล่าวมาจากการเก็บภาษี ได้ต่ำกว่าที่ประเมินไว้เกือบ 2 0% อีกสาเหตุคือรัฐบาลเพิ่มรายจ่าย ประมาณ 20% รายได้ที่ ลดลงฮวบฮาบและรายจ่ายที่พุ่งขึ้ นสูงทำให้เงินคงคลังลดลงอย่างรุ นแรง ทำให้รัฐบาลต้องกู้เพิ่มด้วยอัต ราดอกเบี้ยสูง และผลักดันให้รัฐบาลขึ้นภาษีต่า งๆ อาทิ ภาษีสรรพสามิตสุรา บุหรี่ น้ำมันและซีเมนต์ ขึ้นราคาน้ำมัน ในยุคนั้นเงินบาทผูกติดกับเงินด อลลาร์สหรัฐฯทำให้วิกฤตการคลังนำ ไปสู่วิกฤตเงินบาทด้วย ทำให้ต้องลดค่าเงินบาทและกู้เงิ นจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เป็นครั้งแรก[6]



ปัจจุบัน vs วิกฤตการคลังยุครั ฐบาลเปรม

ในปัจจุบันยอดเงินคงคลังต่ำกว่ า 80,000 ล้านซึ่งน้อยกว่ารายจ่ ายต่อเดือน (ในปีงบประมาณ 2559-2560 รั ฐบาลมีรายจ่ายโดยเฉลี่ยมากกว่า 200,000 ล้านบาทต่อเดือน) ดังนั้นรัฐบาลจึงใช้มาตรการกู้เ พิ่มเติมเหมือนยุครัฐบาลเปรมเพื่ อเพิ่มสภาพคล่อง จากตัวเลขหนี้สาธารณะ 42.19% ขอ งจีดีพีในเดือนธันวาคมปี 2559 แ ละตัวเลขจีดีพี 14 ล้านล้านบาท[7] ก็หมายความว่ารัฐบาลปัจจุ บันยังกู้ได้อีกราวๆ 2.5 ล้านล้ านถึงจะชนเพดาน 60% ของจีดีพี

นโยบายขึ้นภาษีต่างๆและรายจ่ายรั ฐทีพุ่งขึ้นสูงทำให้สภาวะปัจจุ บัน“เริ่ม”คล้ายกับยุครัฐบาลเปร ม แต่สภาวะปัจจุบันก็ยังดีกว่ายุค รัฐบาลเปรมในหลายด้านดังนี้

ก) ดอกเบี้ยปัจจุบันต่ำกว่ าดอกเบี้ยในยุครัฐบาลเปรมมาก

ข) ทุนสำรองเงินตราต่ างประเทศยังสูง

ค) ค่าเงินบาทไม่ได้ผูกติดกั บเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

ปัจจัย ข) และค) มีผลดีตรงที่ช่วยป้องกันไม่ให้เ กิดวิกฤตเงินบาท แต่ปัจจัย ก) และ ข) ก็กำลังเผชิญความเสี่ยงสูงขึ้นเ พราะดอกเบี้ยโลกกำลังปรับตัวสู งขึ้นเนื่องจากการฟื้นตัวของเศร ษฐกิจสหรัฐฯ บัญชีดุลชำระเงินของไทยก็บ่งชี้ ว่าเงินทุนไหลออกนอกไทยอย่างต่ อเนื่องในมูลค่ามหาศาล[8] ภ าวะดังกล่าวจะทำให้รัฐบาลต้องรั บภาระดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในอนาคต



หนี้สาธารณะแค่ไหนถึงวิกฤต?

ระด้บหนี้สาธารณะที่ทำให้เกิดวิ กฤตคือระดับหนี้สาธารณะที่ทำให้ ภาระดอกเบี้ยสูงมากจนผิดชำระหนี้ ต้องต่อรองกับเจ้าหนี้และขายทรั พย์สินเพื่อใช้หนี้ (เช่น ขายหุ้นรัฐวิสาหกิจ) ระดับหนี้สาธารณะดังกล่าวแตกต่า งกันไปแล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละป ระเทศ การเปรียบเทียบตัวเลขหนี้สาธา รณะไทยกับประเทศต่างๆโดยไม่ดู เงื่อนไขปลีกย่อยเป็นการเบี่ยงเ บนประเด็นที่ไม่ช่วยให้เข้าใจสภ าวะของไทย ยกตัวอย่าง ญี่ปุ่นมีหนี้สาธารณะ 200% ของจี ดีพีแต่ไม่มีวิกฤตการคลัง สหรัฐฯมีหนี้สาธารณะ 100% ของจี ดีพีแต่ไม่มีวิกฤตการคลัง ก็ไม่ได้หมายความว่าไทยจะทำได้แ บบญี่ปุ่นหรือสหรัฐฯ

ญี่ปุ่นเป็นประเทศเจ้าหนี้ซึ่งมี ทรัพย์สินทั่วโลกมากกว่าหนี้สิ นต่างชาติ ภาคเอกชนญี่ปุ่นมีทรัพย์สินมาก และถือตราสารหนี้รัฐบาลญี่ปุ่ นเพื่อกระจายความเสี่ยงด้วยครัวเรือนญี่ปุ่นมีอัตราการออม สูงและอายุยืนก็มีแรงจูงใจให้ซื้ อตราสารหนี้รัฐบาลญี่ปุ่นเพื่ อหารายได้จากดอกเบี้ย หนี้รัฐบาลญี่ปุ่นเกือบ 100%เป็ นของเจ้าหนี้สัญชาติญี่ปุ่น

ส่วนสหรัฐฯเป็นประเทศลูกหนี้แต่ เงินดอลลาร์สหรัฐฯเป็นเงินสากลทำ ให้สถาบันการเงินทั่วโลกซื้ อตราสารหนี้รัฐบาลสหรัฐฯ ครึ่งหนึ่งของตราสารหนี้รัฐบาลส หรัฐฯเป็นของเจ้าหนี้ต่างชาติ แต่เงินบาทไม่ใช่เงินสากลและสัด ส่วนตราสารหนี้รัฐบาลไทยที่เป็น ของเจ้าหนี้ต่างชาติมีเพียง 2% เท่านั้น ดังนั้นรัฐบาลไทยจะกู้เพิ่มได้แ ค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้สัญช าติไทยซึ่งก็คือสถาบันการเงินไท ยและครัวเรือนไทย แต่ไทยต่างจากญี่ปุ่นตรงที่ว่าเ จ้าหนี้รัฐบาลไทยเป็นลูกหนี้ต่ างชาติ

ข้อมูลทรัพย์สินและหนี้สินต่างช าติของไทยบ่งชี้ว่าทั้งรัฐบาลไท ยทั้งสถาบันการเงินและภาคเอกชน( รวมภาคครัวเรือน)เป็นลูกหนี้ต่ างชาติโดยสุทธิ [9] แม้ว่ าแบงค์ชาติมีสถานะเจ้าหนี้โดยสุ ทธิสถานะดังกล่าวเป็นสถานะสามัญ เพราะธนาคารกลางของประเทศที่เงิ นตราไม่ใช่เงินสากลต้องมีทุนสำร องเงินตราต่างประเทศ ยกเว้นเวลามีวิกฤตค่าเงินแล้วแบ งค์ชาติกู้เงินจากกองทุนการเงิ นระหว่างประเทศ(ไอเอ็มเอฟ)หรื อธนาคารกลางต่างชาติเท่านั้ นแบงค์ชาติถึงจะมีสถานะลูกหนี้ โดยสุทธิ เมื่อรวมทุกภาคเศรษฐกิจเข้าด้วย กันไทยก็ยังเป็นประเทศลูกหนี้โด ยสุทธิเหมือนในอดีต ดังนั้นสถาบันการเงินไทยและครัว เรือนไทยไม่สามารถให้รัฐบาลกู้ไ ด้มากเหมือนญี่ปุ่น



บทสรุป

กระทรวงการคลังควรเปิดเผย“วิธีก ารประเมิน”หนี้สาธารณะในอนาคตอย่ างโปร่งใส การเปิดเผยตัวเลขไม่กี่ตัวเกี่ย วกับแนวโน้มหนี้สาธารณะในอนาคตไ ม่ช่วยให้มั่นใจว่ารายรั บและรายจ่ายของรัฐบาลจะอยู่ ในกรอบวินัยทางการเงินและการคลั งในอนาคต เพราะคุณภาพผลการประเมินขึ้ นอยู่กับวิธีการประเมินซึ่งควรโ ดนตรวจสอบอย่างโปร่งใส



หมายเหตุ: ติดตามข้อมูลและทั ศนะจาก กานดา นาคน้อย ได้ที่ เพจมายด์https://www.minds.com/ kandainthai

