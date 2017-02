มือปืนบุกยิงนักข่าววิทยุในโดมินิกันขณะกำลังออกอากาศสดผ่านเฟซบุ๊ก

Thu, 2017-02-16 23:25

ตำรวจโดมินิกันจับคนร้ายบุกยิงผู้สื่อข่าวประจำสถานีวิทยุที่กำลัง Live สดผ่านเฟซบุ๊ก ทั้งนี้ไม่ทราบแรงจูงใจของคนร้าย แต่มีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้สื่อข่าวที่ถูกยิงมักรายงานเรื่องมลภาวะที่เกิดขึ้นในทะเลสาบสำคัญ และในโดมินิกันนักข่าวที่ทำเรื่องการทุจริตและการค้ายามักถูกคุกคาม

แผนที่แสดงที่ตั้งเมืองซานเปโดรเดอมาโคริส ทางตะวันออกของสาธารณรัฐโดมินิกัน ซึ่งตั้งอยู่กลางทะเลแคริบเบียน ภูมิภาคอเมริกากลาง (ที่มา: Google Maps)

16 ก.พ. 2560 ที่สาธารณรัฐโดมินิกันเมื่อวันที่ 15 ก.พ. ตามเวลาท้องถิ่น เกิดเหตุคนร้ายบุกยิงสถานีวิทยุเอฟเอ็ม 103.5 MHz ขณะที่กำลังมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊ก ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 รายและได้รับบาดเจ็บ 1 ราย เหตุเกิดในเมืองซานเปโดรเดอมาโคริส เมืองทางตะวันออกของเมืองหลวงซานโตโดมิงโก

เจ้าหน้าที่ตำรวจในโดมินิกันเปิดเผยว่าพวกเขาสามารถจับคนร้ายได้ 3 ราย หลังจาเกิดเหตุที่คนร้ายบุกยิงพิธีกรสถานีวิทยุเอฟเอ็ม 103.5 ลูอิส มานูเอล เมดินา ในขณะที่เขากำลังอ่านข่าวถ่ายทอดสด มีเสียงผู้หญิงตะโกนว่ามีคนถูกยิงแทรกเข้ามาทางวิดีโอที่กำลังถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊ก

พยานที่สถานีวิทยุบอกกับสื่อท้องถิ่นว่าก่อนหน้าที่เมดินาจะถูกยิงไม่นานคนร้ายได้เข้าไปสังหารลิโอไนดัส มาร์ติเนซ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งนี้ถึงในสำนักงาน

วิลเลียม อัลคันตารา โฆษกตำรวจแห่งชาติของโดมินิกันเปิดเผยว่ามีมีผู้เสียชีวิต 2 รายและได้รับบาดเจ็บ 1 ราย ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นเลขานุการของสถานี

ยังมีการระบุแน่ชัดว่าแรงจูงใจของคนร้ายคืออะไร รวมถึงยังไม่มีการตั้งข้อหากับคนร้าย นิวยอร์กโพสต์ตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อไม่นานมานี้เมดินาหนึ่งในผู้เสียชีวิตกำลังรายงานเรื่องเกี่ยวกับมลภาวะในทะเลสาบลากูนามัลเลน ซึ่งเป็นพื้นที่เขตคุ้มครองในซานเปโดรเดอมาโคริส

ขณะเกิดเหตุเมดินากำลังนำเสนอรายการถ่ายทอดสดผ่านทางโซเชียลมีเดียแม้ว่าจะมีเสียงร้องว่ามีคนถูกยิงแทรกเข้ามาแต่เขาก็ยังคงจัดรายการต่อไปโดยไม่สะทกสะท้านจนกระทั่งมีการตัดการถ่ายทอดสดออกไป

นิวยอร์กโพสต์ระบุอีกว่าถึงแม้การข่มขู่คุกคามสื่อมวลชนในโดมินิกันจะเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ แต่การฆาตกรรมสื่อเป็นเรื่องที่ไม่แเคยเกิดขึ้นมาก่อน

โอลิโว เดอ ลิออง ศาตราจารย์ด้านสื่อสารมวลชนผู้รู้จักกับผู้ตายทั้ง 2 คนเรียกร้องให้รัฐบาลสืบสวนในเรื่องนี้อย่างละเอียดและมีการลงโทษตามกฎหมายกับฆาตกร นอกจากนี้ยังควรสืบหาสาเหตุที่ทำให้พวกเขาถูกสังหารด้วย

ด้านองค์กร 'ผู้สื่อข่าวไร้พรมแดน' ซึ่งเป็นองค์กรด้านสิทธิสื่อระบุว่านักข่าวในโดมินิกันที่ทำข่าวเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นและการค้ายาเสพติดมักจะตะเป็นเป้าหมายการโจมตี

