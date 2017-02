'วันที่ไม่มีผู้อพยพ' คนทำงาน-ร้านอาหาร ปิดประท้วงนโยบายกีดกันของรัฐบาลทรัมป์

Mon, 2017-02-20 12:57

จากความกังวลเรื่องทรัมป์มีนโยบายต่อต้านผู้อพยพ ทำให้มีการประท้วงด้วยการนัดหยุดงานและปิดร้านค้าโดยเฉพาะร้านอาหารที่มีคนงานเป็นผู้อพยพทำงานอยู่ในสหรัฐฯ จำนวนมาก ในนาม "วันที่ไม่มีผู้อพยพ" เพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมอเมริกัน





เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาของสหรัฐฯ (16 ก.พ.) มีการนัดหยุดงานและปิดร้านรวงต่างๆ ทั่วสหรัฐฯ เพื่อประท้วงนโยบายกีดกันคนต่างชาติของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการที่มีชื่อว่า #daywithoutimmigrant หรือ "วันที่ไม่มีผู้อพยพ"

ปฏิบัติการดังกล่าวนี้เป็นการประท้วงเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้อพยพในสหรัฐฯ มีความเกี่ยวข้องส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมสหรัฐฯ อย่างไรบ้าง โดยมีการกระจายข่าวทั้งทางปากต่อปากและทางโซเชียลมีเดียให้มีการหยุดงานและปิดร้านเพื่อไปเข้าร่วมการชุมนุม มีร้านอาหารบางแห่งถึงขั้นปิดครัวหรือปิดร้านในวันนั้นเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับผู้ประท้วง

มาเรีย เฟอร์นันดา คาเบลโล นักกิจกรรมผู้อพยพและผู้ใช้สิทธิในโครงการยืดเวลาเด็กที่เข้าเมืองในสหรัฐฯ ให้อยู่ต่อไปได้ (DACA) กล่าวว่าผู้อพยพพร้อมที่จะแสดงออกถึงพลังของพวกเขาบนท้องถนน พวกเขาพร้อมจะจัดการประท้วงที่ใหญ่กว่านี้ในเดือนต่อไป การแสดงออกของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าประเทศสหรัฐฯ จะคงอยู่ต่อไปได้เพราะผู้อพยพเหล่านี้

ไม่เพียงแค่กลุ่มด้านสิทธิผู้อพยพเท่านั้นที่ประท้วงนโยบายของทรัมป์ ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมามีร้านขายของชำของชาวเยเมนพากันปิดทั่วนิวยอร์กซิตี้เพื่อประท้วงต่อต้านคำสั่งพิเศษห้ามเดินทางของโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งปัจจุบันคำสั่งดังกล่าวถูกศาลสั่งระงับชั่วคราว

นอกจากกลุ่ม #daywithoutimmigrant แล้วยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่ากลุ่ม #Strike4democracy หรือ "นัดหยุดงานเพื่อประชาธิปไตย" ที่มีการนัดหยุดงานและงดการออกไปใช้จ่ายในวันที่ 17 ก.พ. เพื่อแสดงออกต่อต้านรัฐบาลในแบบเดียวกัน ผู้จัดการประท้วงเหล่านี้มองว่าปฏิบัติการของพวกเขาเป็นการแสดงออกก่อนหน้าการประท้วงใหญ่ในเดือน มี.ค. ที่จะถึงนี้ที่จะจัดในชื่อ "วันที่ไม่มีผู้หญิง"

เดอะการ์เดียนระบุว่าการนัดหยุดงานทั่วประเทศในสหรัฐฯ เป็นวิธีการแสดงออกถึงความไม่พอใจทางสังคมและการเมืองที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการประท้วงหยุดงานครั้งใหญ่ที่ซีแอตเทิลในปี 2462 ที่ผู้ประท้วงหยุดงานต้องการประท้วงเรื่องค่าแรงและสภาพในที่ทำงานที่ไม่เป็นธรรม

นิตยสาร Saveur ซึ่งเป็นนิตยสารเกี่ยวกับอาหารจากสหรัฐฯ ระบุว่าอุตสาหกรรมร้านอาหารแสดงการสนับสนุนปฏิบัติการในครั้งนี้ มีร้านอาหารหลายร้านในเมืองที่ติดตั้งป้ายตั้งแต่ตอนเช้าว่าพวกเขาจะไม่เปิดทำการและแสดงการสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ โดยมีบางร้านที่เสิร์ฟแต่เครื่องดื่มโดยไม่เสิร์ฟอาหาร เพราะพวกเขาเปิดครัวไม่ได้ถ้าไม่มีคนทำงานที่เป็นผู้อพยพ โดยที่ Saveur ยังระบุอีกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะปฏิเสธว่าผู้อพยพทั้งที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายต่างก็มีส่วนส่งผลต่อโครงสร้างของประเทศสหรัฐฯ

จากการสำรวจของศูนย์วิจัยพิวระบุว่าในปี 2557 มีจำนวนกลุ่มผู้อพยพที่อพยพเข้าเมืองโดยไม่มีเอกสารอนุญาต (undocumented immigrants) ทำงานเป็นลูกจ้างในอุตสาหกรรมโรงแรมและร้านอาหารร้อยละ 9 ในสหรัฐฯ นอกจากนี้ลูกจ้างทั้งที่มีเอกสารอนุญาตอย่างถูกกฎหมายและที่ไม่มีต่างก็มีบทบาทสำคัญในตำแหน่งงานต่างๆ ของร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าคนทำอาหาร ลูกมือทำอาหาร บริกร และคนล้างจาน

โฮเซ การ์เซส เชฟและเจ้าของร้านอาหารหลายร้านในฟิลาเดเฟียเปิดเผยว่าถึงแม้ตัวเขาจะไม่ได้ร่วมปิดร้านประท้วงด้วย แต่เขาก็เห็นความสำคัญของการประท้วงในครั้งนี้ และกลุ่มผู้อพยพมีส่วนสำคัญกับอุตสาหกรรมการบริการในประเทศสหรัฐฯ เขาเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิการ์เซสในปี 2555 เพื่อเป็นทรัพยากรด้านสุขภาพและการศึกษาให้กับครอบครัวผู้อพยพที่อดอยาก

เดอะการ์เดียนระบุว่ามีผู้อพยพที่ไม่มีเอกสารอนุญาตมากกว่า 8 ล้านคนเป็นแรงงานในสหรัฐฯ ทั้งในภาคส่วนบริการอาหารและภาคส่วนอื่นๆ เช่น การก่อสร้าง

