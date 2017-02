อีกด้านของการ 'ทำงานที่บ้าน' พบสร้างความเครียดสูง

Mon, 2017-02-20 18:11

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่อสารได้สร้างรูปแบบการทำงานแบบใหม่ขึ้นมา แต่จากรายงานของ ILO พบอีกด้านของคนทำงานทางไกล-ทำงานที่บ้าน มีปัญหาด้านสุขภาพทั้งความเครียด-นอนไม่หลับ

หากคุณทำงานในลักษณะงานทางไกลหรือทำงานที่บ้านโปรดระวังความเครียด การถูกปลุกขึ้นมากลางดึก และเสียสิทธิในการได้ค่าจ้างล่วงเวลา ที่มาภาพประกอบ: Anton Peck (CC BY-NC-ND 2.0)

20 ก.พ. 2560 จากรายงานวิจัย Working anytime, anywhere: The effects on the world of work ขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และ Eurofund ที่เผยแพร่เมื่อช่วงกลางเดือน ก.พ. 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งได้ทำการศึกษาลักษณะการทำงานของคนทำงานใน 15 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, ญี่ปุ่น, อินเดีย, บราซิล, อาร์เจนตินา, เบลเยียม, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, ฮังการี, อิตาลี, เนเธอร์แลนด์, สเปน และสวีเดน พบว่าการทำงานผ่านเครือข่ายโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต (Telework/ICT-mobile work-T/ICTM) หรือที่เรียกว่า ‘งานทางไกลที่ใช้การติดต่อสื่อสารเป็นประจำ’ กำลังเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งในด้านหนึ่งกำลังสร้างปัญหาให้กับคนทำงานในลักษณะนี้

โดยร้อยละ 41 ของคนทำงานทางไกลที่ใช้การติดต่อสื่อสารเป็นประจำระบุว่าตนมีความเครียดสูง ส่วนพนักงานประจำในที่ทำงานระบุว่ามีความเครียดสูงเพียงร้อยละ 25 และร้อยละ 42 ของคนทำงานที่บ้านและคนทำงานทางไกลที่ใช้การติดต่อสื่อสารเป็นประจำระบุว่าตนเองมักจะถูกปลุกขึ้นมาทำงานในช่วงเวลากลางคืนเสมอ ส่วนพนักงานประจำมีเพียงร้อยละ 29 เท่านั้น ซึ่งทำให้คนทำงานที่บ้าน และคนทำงานทางไกลที่ใช้การติดต่อสื่อสารเป็นประจำนั้นมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนไม่หลับ รวมถึงประเด็นการไม่ได้รับค่าจ้างในการทำงานล่วงเวลา (OT) เนื่องจากไม่ได้ทำงานล่วงเวลาในที่ทำงาน

ทั้งนี้วัฒนธรรมการทำงานแบบใหม่นี้เติบโตมาควบคู่กับกำลังแรงงานของคนรุ่นใหม่ในตลาดแรงงาน สร้างความเครียดที่เกิดจากการซ้อนทับกันระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นด้วย ตัวอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกา จากการสำรวจของ Gallup ในปี 2557 พบสัดส่วนการทำกิจกรรมของคนทำงานรุ่นใหม่ในสหรัฐฯ มักจะนำงานไปทำยังที่บ้านสูงมาก (และในทางกลับกันก็นำกิจกรรมส่วนตัวมาทำในที่ทำงานสูงด้วยเช่นกัน) โดยคนทำงานอเมริกันรุ่นใหม่ร้อยละ 51 เช็คและส่งอีเมล์ที่เกี่ยวกับงานที่บ้าน ร้อยละ 43 ส่งข้อความที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่บ้าน ร้อยละ 46 ใช้โทรศัพท์ติดต่อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานที่บ้าน และ 34% หาข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานที่บ้าน

ในรายงานระบุว่าจากทั้ง 15 ประเทศที่ทำการศึกษาพบว่าการจ้างงานทางไกลที่ใช้การติดต่อสื่อสารเป็นประจำนี้มีอยู่ในระดับสูงในฟินแลนด์, ญี่ปุ่น, เนเธอร์แลนด์, สวีเดน และสหรัฐอเมริกา ส่วนฝรั่งเศสหนึ่งในประเทศที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ก็พึ่งประกาศใช้กฎหมายให้พนักงานมีสิทธิที่จะตัดการติดต่อเรื่องงาน (Right to disconnect) โดยกฎหมายนี้บังคับให้แต่ละบริษัทต้องระบุให้ชัดเจนว่าชั่วโมงการทำงานของพนักงานในแต่ละวันเริ่มต้นและสิ้นสุดเวลาใด หากอยู่นอกเหนือเวลางานที่กำหนด พนักงานมีสิทธิที่จะไม่อ่านหรือไม่ตอบอีเมลที่ถูกส่งมาจากบริษัทได้ และไม่ถือว่าเป็นความผิด