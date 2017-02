ผู้ประท้วงกว่า 1.6 แสนในบาร์เซโลนาเรียกร้องสเปนรับผู้ลี้ภัยมากขึ้น

Mon, 2017-02-20 22:21

ผู้ประท้วงอย่างน้อย 160,000 คน ออกมาเดินขบวนในเมืองบาร์เซโลนาของสเปน เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (18 ก.พ.) เรียกร้องให้รัฐบาลสเปนที่นำโดยพรรคอนุรักษ์นิยมรับผู้ลี้ภัยจากประเทศที่เกิดสงครามอย่างซีเรียเพิ่มขึ้น โดยที่ผ่านมารัฐบาลรับผู้ลี้ภัยเข้าประเทศเพียง 1,100 คน จากที่สัญญาไว้ว่าจะรับเข้าประเทศมากกว่า 17,000 คน

20 ก.พ. 2560 ดิอินดิเพนเดนต์ระบุว่าผู้ชุมนุมในบาร์เซโลนา ประเทศสเปน พากันเดินขบวนถือป้ายขนาดใหญ่และป้ายเป็นภาษาคาตาลันที่มีคำขวัญเขียนไว้ว่า "เลิกหาข้ออ้างได้แล้ว! รับพวกเขาเข้าประเทศเดี๋ยวนี้!" บางป้ายก็เขียนว่า "ไม่ให้มีใครตายอีกแล้ว ขอให้เปิดชายแดน!" ผู้ชุมนุมเหล่านี้เดินขบวนไปที่ใจกลางเมืองบาร์เซโลนา

เจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้จัดการชุมนุมประเมินตัวเลขผู้ชุมนุมต่างกัน โดยตำรวจบาร์เซโลนาระบุว่ามีประชาชนราว 160,000 คน เข้าร่วมชุมนุม ขณะที่ผู้จัดบอกว่ามีผู้ชุมนุมมากถึง 300,000 คน

รูเบน วาเกนส์เบิร์ก ผู้จัดการชุมนุมบอกว่ามีมติจากผู้คนในคาตาลุนญา มากพอที่ต้องการให้รัฐบาลทำตามที่สัญญาไว้

เมื่อช่วง ก.ย. 2557 รัฐบาลสเปนเคยสัญญาว่าจะให้ที่พักพิงแก่ผู้ลี้ภัย 17,337 คน ภายในเวลา 2 ปี โดยมาจากค่ายผู้ลี้ภัยในอิตาลี กับกรีซ 15,888 คน และจากตุรกีกับลิเบีย 1,449 คน แต่จนถึงเมื่อวันที่ 16 ก.พ. ที่ผ่านมาตัวเลขผู้ลี้ภัยที่ทางการสเปนรับไว้ยังอยู่ที่ 1,100 คน

อดา โคเลา นายกเทศมนตรีบาร์เซโลนา อดีตนักกิจกรรมผู้ต่อต้านการไล่ที่และเรียกร้องให้รัฐบาลสเปนอนุญาตให้เมืองของเธอรับผู้ลี้ภัยได้มากขึ้นเข้าร่วมชุมนุมด้วย โคเลาบอกว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่บาร์เซโลนาจะกลายเป็นเมืองแห่งความหวังในขณะที่ยุโรปมีความไม่แน่นอนว่าความหวาดกลัวคนนอกอย่างไม่มีเหตุผลจะมีเพิ่มมากขึ้นหรือไม่

โคเลายังเคยวิจารณ์จุดยืนของรัฐบาลกลางของสเปนต่อผู้ลี้ภัยในที่ประชุมเรื่องวิกฤตผู้ลี้ภัยยุโรปในกรุงวาติกันเมื่อเดือน ธ.ค. 2559 ในขณะที่เยอรมนีมีการรับผู้ลี้ภัยเข้าประเทศจำนวนมากโดยมีทั้งผู้ที่ได้รับสถานะผู้ลี้ภัยหรือการคุ้มครองในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ถึงระดับผู้ลี้ภัย



