นักกิจกรรมสหรัฐแขวนป้าย 'ยินดีต้อนรับผู้ลี้ภัย' ที่ฐานเทพีเสรีภาพ

Thu, 2017-02-23 04:03

นักกิจกรรมประท้วงนโยบายส่งกลับผู้อพยพของโดนัลด์ ทรัมป์ ด้วยการแขวนป้าย "ยินดีต้อนรับผู้ลี้ภัย" ที่ฐานใกล้กับจุดชมวิวของอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ กลุ่มที่แขวนป้ายในครั้งนี้เรียกตัวเองว่า Alt Lady Liberty โดยนิยามตนว่าเป็นกลุ่มพลเมืองทั่วไปที่อยากพูดถึงประเด็นเรื่องผู้อพยพ

ที่มา: Instagram/Sheisvick

22 ก.พ. 2560 "คอมมอนดรีมส์" รายงานว่านักกิจกรรมในสหรัฐฯ พากันแขวนป้ายที่ฐานของอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพด้วยข้อความว่า "ยินดีต้อนรับผู้ลี้ภัย" (Refugee Welcome) ที่แถวจุดชมวิว ป้ายดังกล่าวมีความยาว 20 ฟุต เป็นตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีแดง

ป้ายนี้ปรากฏอยู่กับเทพีเสรีภาพในช่วงเวลาราว 12.45 น. เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (21 ก.พ.) จนกระทั่งถูกหน่วยบริการอุทยานแห่งชาติสหรัฐฯ (National Park Service) ปลดออกเมื่อราวบ่าย 4 โมง

คนที่กระทำการดังกล่าวคือกลุ่มนักกิจกรรมที่เรียกตัวเองว่า Alt Lady Liberty หรือ "เทพีเสรีภาพทางเลือก" พวกเขาระบุว่ากลุ่มของพวกเขาเป็น "แค่พลเมืองทั่วไปที่รู้สึกว่าพวกเราต้องพูดอะไรบางอย่างออกมาเกี่ยวกับอเมริกาที่เราเชื่อมั่นศรัทธา"

มีผู้จัดการประท้วงด้วยการแขวนป้ายอีกรายหนึ่งเล่าเพิ่มเติมว่า โดยส่วนตัวเขาแล้วปู่ย่าตายายเขาเจอกันที่ค่ายผู้ลี้ภัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และแม่ของเขาเองก็อพยพย้ายถิ่นฐานเช่นกัน ทำให้เรื่องนี้ (การกีดกันผู้อพยพ) เป็นเรื่องใกล้ตัวเขา นอกจากนี้ชาวอเมริกันแทบทุกคนต่างก็รู้จักผู้อพยพหรือผู้ลี้ภัย พวกเราต้องการเตือนใจให้รับรู้เกี่ยวกับอเมริกาในยุคสมัยที่ดีที่สุดคือยุคที่ประเทศยังเป็นแสงนำทางของเสรีภาพในโลกที่สร้างมาจากผู้อพยพ การสร้างกำแพงปิดกั้นประเทศต่างๆ หรือศาสนานั้นทั้งหมดเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับคุณค่าของพวกเรา

การประท้วงในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศแผนการจะเพิ่มการส่งตัวผู้อพยพที่ไม่มีเอกสารอนุญาตออกนอกประเทศมากขึ้นและออกคู่มือแนวทางการบังคับใช้นโยบายให้กับเจ้าหน้าที่บังคับกฎหมายซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกวิจารณ์ว่ามีลักษณะ "อุกอาจอย่างมาก" นอกจากนี้ทรัมป์ยังกล่าวอีกว่าเขากำลังวางแผนออกคำสั่งพิเศษฉบับใหม่เพื่อการสั่งห้ามคนจาก 7 ประเทศเดินทางเข้าประเทศอีกครั้ง หลังจากที่ก่อนหน้านี้คำสั่งในรูปแบบดังกล่าวที่ออกมาเมื่อเดือน ม.ค. ถูกศาลสหรัฐฯ ตัดสินให้ระงับชั่วคราว หลังจากที่คำสั่งพิเศษของเขาทำให้เกิดการประท้วงอย่างหนักทั่วประเทศและทำให้เกิดการฟ้องร้องคดีความด้านสิทธิพลเมืองจากหลายรัฐ

กลุ่ม Alt Lady Liberty ระบุอีกว่า ชาวอเมริกันแทบทุกคนต่างก็มาจากที่อื่น ผู้อพยพและผู้ลี้ภัยเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศนี้ยอดเยี่ยม การส่งตัวผู้ลี้ภัยอย่าง "แอนน์ แฟรงค์" (เด็กหญิงที่ต้องเผชิญกับเผด็จการนาซีในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 บันทึกของเธอกลายเป็นหนังสือชื่อว่า "บันทึกลับของแอนน์ แฟรงค์") ออกไป ก็ไม่ทำให้พวกเขายอดเยี่ยม "พวกเรายินดีต้อนรับผู้ลี้ภัยเข้ามาที่นี่ ต้อนรับชาวมุสลิมเข้ามาที่นี่ และพวกเราก็ยินดีต้องรับผู้อพยพเข้ามาที่นี่"

เรียบเรียงจาก

