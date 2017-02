พระวีระตุ๊ผู้นำกลุ่มขวาจัดพม่าเดินขบวนหนุนธรรมกาย-ธัมมชโย

Fri, 2017-02-24 01:19

พระวีระตุ๊ผู้นำกลุ่มพุทธพม่าขวาจัด "มะบ๊ะต๊ะ" เดินขบวนที่มัณฑะเลย์ สนับสนุนวัดพระธรรมกาย-พระธัมมชโย พร้อมโพสต์เฟซบุ๊กประณาม พล.อ.ประยุทธ์ - ขณะที่เมื่อปีก่อนพระวีระตุ๊และคณะมีกิจนิมนต์เมืองไทย-เดินสายร่วมงานมาฆบูชาที่วัดพระธรรมกาย ไปงานมอบรางวัล 'องค์กรผู้นำพุทธโลก' เยือน มจร วังน้อย เพื่อพบปะผู้สนับสนุนในชั้นเรียนหนึ่ง

ผู้นำมะบ๊ะต๊ะ "พระวีระตุ๊" นำคณะสงฆ์-ญาติโยมพม่าเดินขบวนหนุนธรรมกาย-ธัมมชโย

24 ก.พ. 2560 วานนี้ (23 ก.พ.) ที่เมืองมัณฑะเลย์ เมืองใหญ่อันดับสองของพม่า พระวีระตุ๊ผู้นำกลุ่มชาวพุทธขวาจัด "มะบ๊ะต๊ะ" นำพระสงฆ์และชาวพม่าเดินขบวนสนับสนุนวัดพระธรรมกาย พร้อมถือป้ายที่พิมพ์ลงในไวนิลมีข้อความ "ภาวนาเพื่อพุทธศาสนาในประเทศไทย" พื้นหลังเป็นรูปมหาธรรมกายเจดีย์ "ขอให้พระธัมมชโย ปลอดภัยและสุขภาพแข็งแรง" พื้นหลังเป็นรูปพระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย โดยในเฟซบุ๊คของพระวีระตุ๊ได้โพสต์ภาพการชุมนุมที่มัณฑะเลย์ด้วย

พระวีระตุ๊นำคณะสงฆ์และญาติโยมเดินขบวนหนุนวัดพระธรรมกาย-พระธัมมชโย เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ที่เมืองมัณฑะเลย์ ในพม่า (ที่มา: เฟซบุ๊ค Wira Thu)

นอกจากนี้พระวีระตุ๊ยังโพสต์สเตตัส ลงข้อความประณามรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ว่า "ผู้ทำลายศาสนา "รัฐบาลประยุทธ์" ออกจากธรรมกายเดี๋ยวนี้" (Sasanar Destroyer "Prayut's Government" Get Out Immediately From Dhammakaya.) โดยยังแนบภาพประกอบสเตตัสเป็นรูป พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รับพรจากผู้นำศาสนาอิสลาม และภาพตำรวจทหารประจำการหน้าทางเข้าวัดพระธรรมกาย

โดย พระเทพญาณมหามุนี หรือ ไชยบูลย์ ธมฺมชโย หรือ พระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย ปัจจุบันตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาในข้อหาสมคบกันฟอกเงิน ร่วมกันฟอกเงิน และรับของโจร ขณะที่มีรัฐบาล คสช. ใช้มาตรา 44 ในรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 5/2560 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ กำหนดให้วัดพระธรรมกาย ตลอดจนพื้นที่โดยรอบวัดพระธรรมกายใน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เป็นพื้นที่ควบคุม และส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารเข้าปิดล้อมและค้นภายในวันพระธรรมกาย (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง)

อนึ่งพระวีระตุ๊ เป็นผู้นำสำคัญในกลุ่มมะบ๊ะต๊ะ หรือ สมาคมปกป้องเชื้อชาติและศาสนา ซึ่งเป็นกลุ่มพุทธขวาจัดในพม่า โดยวีระตุ๊เป็น 1 ในกรรมการคนสำคัญ ขณะที่ประธานมะบ๊ะต๊ะคือ พระภัททันตะ ติโลกาภิวังสา เป็นเจ้าอาวาสวัดยวามะปริยัติ ทางตอนเหนือของย่างกุ้ง

สำหรับพระวีระตุ๊นั้นในเดือนกันยายน 2555 เคยนำพระสงฆ์เดินขบวนในมัณฑะเลย์เรียกร้องประธานาธิบดีเต็งเส่งให้ส่งชนกลุ่มน้อยชาวโรฮิงญาไปประเทศที่ 3 และภายหลังเหตุจลาจลในรัฐยะไข่ พระวีระตุ๊เองก็เป็นผู้โหมกล่าวถ้อยคำกระพือความเกลียดชังชุมชนมุสลิมในพม่าจนเกิดเหตุจลาจลหลายระลอก

นอกจากนี้ในปี 2557 สมาชิกกลุ่มมะบ๊ะต๊ะ ยังได้รณรงค์ต่อต้านการตั้งเสาโทรศัพท์มือถือของ Ooredoo ซึ่งเป็นบริษัทจากกาตาร์

โดยเมื่อปี 2558 รัฐสภาพม่าได้ลงมติผ่านกฎหมาย “เพื่อปกป้องเชื้อชาติและศาสนา” และกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับซึ่งผลักดันโดยกลุ่ม “มะบ๊ะต๊ะ” ซึ่งมีเนื้อหาควบคุมเรื่องการเปลี่ยนศาสนา การแต่งงานข้ามศาสนา และบังคับห้ามแต่งงานมีภรรยาหลายคน รวมทั้งเสนอการควบคุมประชากร

มาเมืองไทยปี 59 พร้อมคณะ "มะบ๊ะต๊ะ" รับรางวัลผู้นำพุทธโลก-เยือนธรรมกาย-เยี่ยม มจร

พระวีระตุ๊ (ซ้าย) และคณะจากกลุ่มมะบ๊ะต๊ะร่วมพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา ที่วัดพระธรรมกายเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2559 หรือเมื่อปีก่อน (ที่มา: Wira Thu/Facebook)

พระวีระตุ๊ (ที่ 2 จากซ้าย) จากกลุ่มมะบ๊ะต๊ะร่วมถ่ายรูปกับพระสงฆ์หลังร่วมงานมอบรางวัล "ผู้นำพุทธโลก" เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2559 (ที่มา: Wira Thu/Facebook)

วีระตุ๊และคณะไปพบผู้สนับสนุนที่ มจร. วังน้อย เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีคณะสงฆ์ชูป้าย "เรารักวีระตุ๊" (ที่มา: Wira Thu/Facebook)

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2559 พระวีระตุ๊ และกลุ่มมะบ๊ะต๊ะ เดินทางมายังประเทศไทย โดยเข้าร่วมพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา ที่วัดพระธรรมกายเมื่อ 22 ก.พ. 2559

วันถัดมาเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เดินทางไปรับรางวัล “ผู้นำพุทธโลก” ในงานสัมมนาทางวิกฤตพระพุทธศาสนาในเวทีโลกซึ่งจัดโดยองค์กรผู้นำพุทธโลก (พล./WABL) องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (WFB) และเครือข่ายองค์กรพุทธนานาชาติ ที่ห้องประชุมของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย โดยเป็นการรับรางวัลในนามกลุ่ม "มะบ๊ะต๊ะ"

นอกจากนี้ในวันที่ 24 ก.พ. พระวีระตุ๊และคณะเดินทางไปพบผู้สนับสนุนที่มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร) วิทยาเขตวังน้อย โดยพระสงฆ์พม่าจากท่าขี้เหล็กถวายปัจจัย 20,000 บาท นอกจากนี้ยังมีพระนิสิตขอถ่ายรูปและชูป้าย "เรารักวีระตุ๊" ด้วย โดยพระสงฆ์ที่ร่วมถ่ายรูปมีทั้งที่ห่มจีวรแบบคณะสงฆ์พม่าและคณะสงฆ์ไทย (อ่านข่าวก่อนหน้านี้)

อนึ่งในคำชี้แจงที่เผยแพร่ในมติชนออนไลน์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) กล่าวว่า ยังไม่ทราบเรื่องที่พระวีระตุ๊เดินทางมาที่ มจร. เพราะ มจร. ไม่ได้เชิญอย่างเป็นทางการ ส่วนจะมีอาจารย์ท่านใดเชิญมาเป็นกรณีพิเศษในรายวิชาที่สอน ก็ทำได้ เพราะท่านเป็นพระสงฆ์ แต่ไม่เกี่ยวกับ มจร.

พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย ชี้แจงว่า วัดพระธรรมกายไม่ได้เป็นผู้จัดงานมอบรางวัลผู้นำพุทธโลก

นพ.พรชัย พิญญพงษ์ ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ปฏิเสธว่า งานมอบรางวัลไม่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกาย และ มจร. เพราะองค์กรนี้เป็นองค์กรเอกชน ไม่สังกัดหน่วยงานรัฐใด ส่วนการมอบรางวัลผู้นำชาวพุทธโลกนั้นได้คัดสรรองค์กร พระสงฆ์ และฆราวาสทั่วโลก ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลตัวอย่างทางด้านศาสนามารับรางวัล เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจในการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนากรณีพระวิระตุ๊ ยืนยันว่าไม่ได้มอบให้โดยตรง แต่มอบให้กลุ่มมะบ๊ะต๊ะ ที่พระวีระตุ๊สังกัด (อ่านคำชี้แจงในมติชนออนไลน์)

ก่อนหน้านี้ในปี 2557 ไทยพับลิก้าเคยเสนอข่าวตั้งข้อสังเกตว่า ในการรับรางวัลผู้นำพุทธโลกครั้งที่ 1 เครือข่ายของวัดพระธรรมกายได้รับรางวัลเยอะสุด และมีชื่อศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์ฯ คลองจั่นด้วย และต่อมา นพ.พรชัย ได้ทำหนังสือชี้แจงวัตถุประสงค์การมอบรางวัลผู้นำพุทธโลก ว่าเป็นการจัดงานเพื่อมุ่งให้กำลังใจแก่ชาวพุทธผู้อุทิศตน ปกป้อง สนับสนุน เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะประเทศที่ชาวพุทธเป็นชนกลุ่มน้อย และเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลมาฆบูชาแห่งชาติในไทย (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องในไทยพับลิก้า)