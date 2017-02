เปิดนิทรรศการภาพ 'แด่นักสู้ผู้จากไปสัญจรภาคอีสาน' พบถูกสังหาร-อุ้มหายเป็นอันดับ 2 ของประเทศ

Fri, 2017-02-24 20:21

เปิดนิทรรศการภาพถ่าย 'แด่นักสู้ผู้จากไปสัญจรภาคอี สาน' ถกการต่อสู้นักสิทธิฯอีสาน พบถูกสังหาร-อุ้มหายเป็นอันดั บ 2 ของประเทศ รองจากใต้ พร้อมร้องรัฐให้สิทธิเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่ างสงบ ไม่ใช้กระบวนการข่มขู่คุ กคามให้เกิดความหวาดกลัว กสม.วอนรั ฐวางตัวเป็นกลางปกป้องชาวบ้าน ยอมรับสิทธิประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่ าวสาร-ตรวจสอบรัฐ

เจ้าหน้าที่ทหารเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ภาพถ่าย “For Those Who Died Trying แด่นักสู้ผู้จากไปสัญจรภาคอีสาน

รายงานข่าวแจ้งว่า ระหว่างวันที่ 21-25 ก.พ. นี้ ที่ห้องประชุม 415 มหาวิทาลัยมหาสารคาม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทาลัยมหาสารคาม องค์กร Protection international สถานทูตแคนาดา ร่วมกับโครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่ เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม (มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม) โครงการขับเคลื่ อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพั ฒนาเอกชน อีสาน (กป.อพช.) สมาคมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิ่ งแวดล้อมและวิทยาลัยการเมื องการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานเปิดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “For Those Who Died Trying แด่นักสู้ผู้จากไปสัญจรภาคอีสาน โดยได้มีการจัดเสวนาวิเคราะห์ สถานการณ์การต่อสู้ของนักสิทธิ มนุษยชนภาคอีสาน

ปรานม สมวงศ์ ตัวแทนองค์กร Protection international

ปรานม สมวงศ์ ตัวแทนองค์กร Protection international กล่าวว่า นิทรรศการภาพถ่ายแด่นักสู้ผู้ จากไปได้จัดแสดงมาแล้วหลายที่ และสิ้นสุดที่ภาคสุดท้ายคือจั งหวัดมหาสารคามภาคอีสาน ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่านักสิ ทธิมนุษยชนภาคอีสานที่ลุกขึ้ นมาต่อสู้เพื่อรักษาทรั พยากรในบ้านเกิดของตนเองนั้นต่ างก็ถูกสังหารและบังคับให้สู ญหายกันไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากการเก็บข้อมูลของ Protection international พบว่าภาคอีสานเป็นภาคที่นักต่ อสู้ถูกสังหารและบังคับให้สู ญหายมากถึง 7 คน เป็นอันดับที่ 2 รองจากภาคใต้ และมีกรณีของพ่อเด่น คำแหล่ แกนนำนักต่อสู้ชุมชนโคกยาวจั งหวัดชัยภูมิที่สูญหายเป็ นระยะเวลาเกือบหนึ่งปีโดยที่ กระบวนการยุติธรรมไม่สามารถให้ คำตอบและให้ความเป็นธรรมกั บครอบครัวของนายเด่นได้ ทั้งนี้ตนมองว่าการคุ้มครองนั กปกป้องสิทธิมนุษยชน ต้องมาจากการมีส่วนร่วมของนักสิ ทธิมนุษยชนที่เขาจะต้องมีเสรี ภาพในการรวมตัวเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรี ภาพในการแสดงออกอย่างสงบ ซึ่งเสรีภาพต่างๆ เหล่านี้เป็นองค์ประกอบขั้นพื้ นฐานในการที่จะทำให้ ประชาชนสามารถมี สิทธิในการกำหนดใจตนเอง (มาตรา 1 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ พลเมืองและสิทธิทางการเมือง [ ICCPR], กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม [IECSCR])และนำไปสู่ ความสามารถในการปกป้องสิทธิมนุ ษยชนได้

ตัวแทนองค์กร Protection international กล่าวว่าเพิ่มเติมอีกว่า ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ที่เราได้มีการเก็บข้อมูลนักต่ อสู้ที่ถูกสังหารและบังคับให้สู ญหายไม่มีคนไหนเลยได้รับความเป็ นธรรม และนอกจากจะไม่ได้รับความเป็ นธรรมแล้วคนที่อยู่ข้างหลังที่ ยังต้องต่อสู้เพื่อสิทธิในที่ดิ นและทรัพยากรของตนเองนั้นก็ยั งคงถูกปิดกั้นการเข้าถึ งกระบวนการยุติธรรมอีกด้วย จะเห็นได้อย่างชัดเจนในกรณีที่ ล่าสุดจากสถานการณ์ของกลุ่มคนรั กบ้านเกิดจังหวัดเลยที่ยังต่อสู้ กับบริษัทเหมืองทองเพียงลำพัง ทั้งที่มีคำสั่งอย่างชัดเจนให้ ปิดเหมืองทองทั่วประเทศแต่บริษั ทก็ยังมีการดำเนินการขนแร่โดยที่ เจ้าหน้าที่รัฐล่าช้ าในการตรวจสอบ ตนเชื่อว่าหลังจากนี้สถานการณ์ นักต่อสู่ภาคอีสานจะยิ่งเลวร้ ายลงเรื่อยๆ หากรัฐยังปิดกั้นการแสดงออกอย่ างสงบของชาวบ้านและนักปกป้องสิ ทธิมนุษยชน ซึ่งสถานการณ์แบบนี้จะไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์กับใครเลยไม่ว่ าจะเป็นประชาชนหรือว่ารัฐ และเราก็จะถูกจัดอันดั บสถานการณ์สิทธิมนุษยชนให้ต่ำ ลงไปอีกเรื่อยๆ นั่นเอง

นักศึกษาจากม.มหาสารคามสนใจเข้าเยี่บมชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก

ยุทธณา ลูนสำโรง นักกิจกรรมคนรุ่นใหม่ภาคอี สานกล่าวว่า ภาคอีสานเป็นภาคที่ถูกเอารั ดเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลาทั้ งจากคนในพื้นที่ เองและจากคนภายนอก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรั พยากรธรรมชาติ เรื่องเขื่อนเรื่องป่าไม่ก็ถู กเอารัดเอาเปรียบเสมอ ซึ่งก่อนหน้านี้ชาวบ้านก็ได้มี การเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิในการรั กษาทรัพยากรของตนเองอยู่ตลอด ซึ่งท่านมาไม่ว่าจะรัฐบาลชุ ดไหนชาวบ้านก็ถูกละเมิดสิทธิมนุ ษยชนอยู่ตอลดเวลา แต่ในการละเมิดนั้นชาวบ้านก็ยั งเคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นหรื อมีพื้นที่ให้แสดงออกได้ก็ แต่หลังจากวันที่ 22 พ.ค.ปี 57 ที่มีการทำรัฐประหารการละเมิดสิ ทธิของนักต่อสู้ก็รุนแรงมากยิ่ งขึ้น และชาวบ้านก็ไม่มีพื้นที่ให้ แสดงออกอะไรได้เลย ตัวอย่างในพื้นที่ของจังหวั ดมหาสารคาม ซึ่งหลังจากรัฐประหารมีนักศึ กษาจำนวนมากโดนหมายเรียกให้ ไปรายงานตัวเป็นอันดับต้นๆ และมีการควบคุมสิทธิเสรี ภาพในการแสดงออก นอกจากนี้หน่วยงานหลายภาคส่วนที่ ควรจะเข้ามาดูแลในเรื่องนี้อาทิ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนก็ต้ องทำงานให้หนักเพื่อที่จะช่ วยเหลือนักต่อสู้ที่ถูกละเมิดสิ ทธิ และในส่วนนักต่อสู้เองก็ควรจะพิ จารณาถึงแนวทางในการเคลื่ อนไหวที่จะทำให้ตนเองปลอดภั ยและสามารถสร้างความเปลี่ ยนแปลงในวงกว้างได้ และหากรัฐบาลชุดนี้ หมดวาระในการดำเนินงานแล้วนักต่ อสู้ก็ควรมองแนวทางในการเคลื่ อนไหวระยะยาวที่ยั่งยื นและควรหาแนวร่วมเพิ่มขึ้นผ่ านกิจกรรมใหม่ๆ อาทิภาพยนตร์ ดนตรี หรือเพลง

ขณะที่ เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษากล่าวว่ า เวลาพูดถึงความรุนแรงแล้วนับเพี ยงจำนวนศพ มันอธิบายปัญหาเกี่ยวกับความรุ นแรงไม่หมดเพราะความตายมันคื อความรุนแรงแนวดิ่งที่ปักทิ่ มลงมาพื้นผิวของสังคมที่ดูสงบนิ่ งจนทำให้เกิดระลอกคลื่นบนพื้นผิ วแผ่กระจายออกไป เหมือนระลอกน้ำกระเพื่ อมออกไปจากหินที่เราโยนลงไป ไอ้ระลอกน้ำกระเพื่อมในส่วนนี้ แหละที่คือความรุ นแรงแนวราบและมันมีทั้งเรื่องข่ มขู่คุกคาม ทำร้ายร่างกาย บาดเจ็บพิกลพิการ และโดนฟ้องคดี ดังนั้น คำถามสำคัญของความรุนแรงก็คือ “อำนาจรัฐแบบใดที่กระทำให้เกิด ส่งเสริม สนับสนุน เป็นใจ เข้าข้างหลีกทางให้ หรือเอาหูไปนาเอาตาไปไร่กั บความรุนแรงเพราะว่าอำนาจรั ฐแบบใดกฎหมายก็เป็นแบบนั้นซึ่งก ฎหมาย ระเบียบหรือคำสั่งของบ้านเมื องมันจะสะท้อนให้เห็นว่ารั ฐกระทำ ส่งเสริมหรือสนับสนุนความรุ นแรงหรือเปล่า

ทั้งนี้เวลาที่เราพูดถึงความรุ นแรงมันไม่อาจพูดเพียงแค่กรณี ความโหดเหี้ยมของมือปืนหรือนั กฆ่า เพราะความรุนแรงในสังคมไทยมั นมากกว่าที่เห็น 37 ศพ ที่มาแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น พี่น้องที่ต่อสู้คัดค้านเหมื องทองเลยโดนฟ้องคดีเกือบ 30 คดีจากบริษัทเหมืองทอง ม ถึงแม้นักสิทธิมนุษยชนจะไม่ถู กสังหารจนตาย แต่มันเป็นความรุนแรงแนวระนาบที่ ถูกกดขี่ข่มเหง กลั่นแกล้งและทำร้ายร่ างกายจากอำนาจรัฐและทุน และที่ตนพูดมาทั้งหมด ไม่ได้ตั้งใจโจมตีเพียงแค่รั ฐบาลที่มาจากรัฐประหารแต่ ตนหมายถึงทุกรัฐบาลที่ผ่านมา หากแต่รัฐบาลยุคนี้มีลักษณะเด่ นและพิเศษแตกต่างออกไปจากความรุ นแรงที่เกิดขึ้นในรัฐบาลอื่น คือที่ผ่านมาเราจะเห็นความรุ นแรงจากข้าราชการ นักการเมืองและทุน แต่ในรัฐบาลนี้เราเห็นความรุ นแรงจากคนที่ใส่เครื่ องแบบทหารแทรกตัวเข้ามาในสังคม นำหน้าความรุนแรงที่เคยเกิดขึ้ นจากข้าราชการ นักการเมืองและทุนและก็ไม่มี แนวโน้มที่จะลดลงแต่อย่างใด มีแต่เพิ่มขึ้น ซึ่งโครงสร้างความรุนแรงในสั งคมไทยมันเปลี่ยนไปมาก เปลี่ยนจากคนที่ใส่ชุดเครื่ องแบบสีน้ำตาลเป็นสีเขียว และใช้อำนาจแทรกซึมและสอดส่ องไปทั่วในทุกอณูของสังคม อย่างกรณีไผ่ดาวดิน เหตุใดกันเพียงแค่การแชร์ข้ อความที่มีผู้คนแชร์เกือบสามพั นคน แต่โดนเล่นงานอยู่เพียงคนเดียว และสิทธิประกันตัวในการสู้คดีก็ ทำไม่ได้ในประเทศนี้ คือมันไม่เหลือกฎหมายอะไรให้ยึ ดเหนี่ยว 'จิตใจของสังคม' เอาไว้อีกแล้ว

อังคณา นีละไพจิตร คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายแด่ นักสู้ผู้จากไปสัญจรภาคอีสาน เป็นการจัดงานครั้งที่ 4 ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิ ดความตระหนักในการหากลไกที่ จะปกป้องนักสิทธิมนุษยชน ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยถูกเรี ยกร้องจากองค์กรระหว่างประเทศ โดยเฉพาะองค์การสหประชาชาติ ให้หามาตรการในการดูแล ปกป้องนักสิทธิมนุษยชน โดยหลายคนในรูปที่ปรากฏอยู่ในนิ ทรรศการนี้ก็ได้ถูกเอ่ยถึงด้วย นอกจากนั้นในการประชุ มทบทวนรายงานสถานการณ์สิทธิมนุ ษยชนตามกติกาสากลว่าด้วยสิทธิ พลเมืองและสิทธิทางการเมือง ICCPR ในวันที่ 13-14 มีนาคมนี้ จะมีการหารือกันเกี่ยวกับเรื่ องปกป้องนักสิทธิมนุษยชนด้วย ทั้งนี้บทบาทหน้าที่ของนักสิทธิ มนุษยชนคือการตรวจสอบ การทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อปกป้องสิทธิชุมชน หรือสิทธิมนุษยชน จึงเลี่ยงไม่ได้ที่ จะทำงานตรวจสอบ เราจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ ยวข้องเข้าใจว่าจริงๆ แล้วการเข้าถึงข้อมูลข่ าวสารและการเข้าถึงสิทธินั้นเป็ นสิทธิของประชาชนอยู่แล้ว อีกทั้งยังมีปฏิญญาว่าด้วยนักสิ ทธิมนุษยชนอยู่ด้วย จึงถือว่าคนที่มาทำงานด้านปกป้ องสิทธิมนุษยชน เป็นคนที่สังคมต้องให้การดู แลเป็นพิเศษ เนื่องจากว่าถ้าเราปกป้องคนๆ เดียวนี้ได้ เท่ากับสามารถปกป้องคนอีกนับพั นคนได้ เพราะนักปกป้องสิทธิมนุ ษยชนจะทำหน้าที่ปกป้องคนอื่นๆ ต่อไป

อังคณา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในต่างประเทศมีการให้ความสำคั ญกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนมาก แต่ในบ้านเราดูจะละเลย เห็นได้ชัดจากภาพถ่ายในนิ ทรรศการภาพถ่ายแด่นักสู้ผู้ จากไป ที่ยืนยันได้ว่าคนเหล่านี้มีตั วตนจริงๆ ไม่ได้เป็นการอ้างอิงลอยๆ และเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สั งคมต้องให้ความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีต่างๆ ที่เกิดขึ้นของนักปกป้องสิทธิ มนุษยชน ที่ไม่มีความก้าวหน้าและไม่ สามารถหาตัวคนผิดมาลงโทษได้ นอกจากนี้ หน่วยงานความมั่นคงต้องไม่คิดว่ านักปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นศั ตรู ซึ่งจากการทำงานที่ผ่านมาได้มี โอกาสไปตรวจสอบเรื่องของการคุ กคามนักสิทธิมนุษยชน ได้เห็นว่าในบางเรื่อง เช่น กรณีการคัดค้านการทำเหมือง คนที่ชาวบ้านต่อสู่คัดค้านด้ วยเป็นบริษัททุน ไม่ใช่หน่วยงานรัฐ ซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐทีควรวางตั วเป็นกลาง กลับกลายเป็นว่าเป็นมาทะเลาะกั บชาวบ้าน ทำให้เกิดการตั้งคำถามว่าเรื่ องนี้เป็นความขัดแย้งระหว่ างชาวบ้านกับบริษัททุน แต่ทำไมเจ้าหน้าที่รัฐที่ ควรจะเป็นกลาง จึงกลายมาเป็นคู่กรณีกับชาวบ้ านแทนบริษัททุนซะเอง แล้วยังมีการอ้างว่าจะใช้ อำนาจตามมาตรา 44 มาควบคุม ซึ่งต้องถามว่าอำนาจ ม.44 นี้เป็นของนายกรัฐมนตรีคนเดี ยวใช่หรือไม่ แล้วเจ้าหน้าที่จะนำมาอ้างกั บประชาชนได้อย่างไร ทั้งนี้ในกรณีที่ชาวบ้านหรื อนักสิทธิมนุษยชนมีปัญหากับบริ ษัททุน ภาครัฐจะต้องวางตัวเป็นกลาง และต้องปกป้องชาวบ้าน อีกทั้งต้องยอมรับสิทธิ ของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่ าวสาร ที่สำคัญคือการตรวจสอบอำนาจรัฐ ที่ภาครัฐมักจะบอกว่า มีคณะกรรมการป้องกั นและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) กับ คณะกรรมการป้ องกนและปราบปรามการทุจริ ตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ทำหน้าที่ตรวจสอบอยู่แล้ว แต่ก็ต้องยอมรับว่าอำนาจอธิ ปไตยเป็นของประชาชน เพราะฉะนั้นประชาชนก็สามารถใช้ อำนาจนี้

ในฐานะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ก็ได้ให้ความสำคัญเรื่องของการปกป้องนักสิทธิมนุษยชนเป็น 1 ใน 3 เรื่องสำคัญที่จะขับเคลื่อนกันในปีนี้ และตอนนี้มีการตรวจสอบในการละเมิดและคุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และหลังจากนี้คงจะมีการเปิดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องและรวบรวมเป็นข้อเสนอแนะส่งให้รัฐบาลพิจารณาต่อไป