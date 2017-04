บทความแปล: หนทางแก้ไขปัญหาเกาหลีเหนือ

Sat, 2017-04-29 12:20





แม้ว่าจะมีประธานาธิบดีคนใหม่แต่การเจรจากับเกาหลีเหนือดุดันเช่นเดิม ในกรุงวอชิงตันถึงแม้นายโดนัลด์ ทรัมป์จะอ้างว่าได้พลิกรูปแบบนโยบายเสียใหม่ เขายังคงมีชุดทางเลือกของนโยบายที่จำกัดเหมือนเดิมต่อเกาหลีเหนือ เป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษ ทางเลือกเหล่านั้นก็เป็นแค่ชุดของการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ วาทกรรมการขนานนามและการคุมคามที่ว่าสหรัฐฯและเกาหลีใต้จะตอบโต้ถ้าถูกโจมตีก่อน การป้องกันยับยั้ง (deterrence) ดังกล่าวได้หยุดสถานการณ์ในคาบสมุทรไว้ แต่ทั้ง 2 ทางคือ ไม่ให้เกาหลีเหนือบุกเกาหลีใต้ แต่มันยังหยุดสหรัฐฯและเกาหลีใต้ไม่ให้โจมตีเกาหลีเหนือ

แรงกดดันนี้ไม่ได้ผลกับเกาหลีเหนือในอดีต แต่ก็ไม่มีหลักฐานว่าแรงกดดันมากขึ้นจะเกิดผลในทุกวันนี้ จีนสามารถเล่นงานทางเศรษฐกิจกับเกาหลีเหนือและนำประเทศเข้าสู่ความวุ่นวายได้ แต่จีนไม่ยอมทำ สหรัฐฯสามารถเริ่มต้นสงครามในคาบสมุทรผ่านการโจมตีก่อนเพื่อป้องกันตัวเอง (pre-emptive strikes) และล้มรัฐบาลเกาหลีเหนือแต่ก็ไม่ยอมทำ ทั้งจีนและสหรัฐฯ เองก็ไม่ยอมใช้มาตรการอันแรงกล้าดังกล่าวเพราะผลเสียที่ได้สูงเกินไปและเห็นชัดเจนมากไป ในขณะที่ผลกระทบต่อจากนั้นก็ยังคงไม่เป็นที่รู้กันเลยแม้แต่น้อย

กรุงเปียงยางสามารถกวาดกรุงโซลด้วยอาวุธทั่วไป และแม้แต่สามารถหันมาเล่นงานกรุงโตเกียว การเริ่มต้นสงครามจะเสี่ยงต่อการสูญเสียของชีวิตนับล้าน และการทำให้รัฐบาลเกาเหลีเหนือล้มลงจะหมายถึงผู้อพยพหลายล้านคนทะลักเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ อาวุธนิวเคลียร์ และอาวุธอื่น ๆ ในการทำลายล้างสูงอาจจะตกอยู่ในมือของใครก็ได้ท่ามกลางความวุ่นวายที่อยู่รายรอบ ด้วยความจริงอันน่าสะพรึงกลัวดังกล่าว รูปแบบเดิมๆ อย่าง การป้องกันยับยั้ง การเจรจาอันดุดัน การคว่ำบาตรและการเกี่ยวพันกันเพียงเล็กๆ น้อยๆ ก็ยังเป็นทางเลือกสำหรับนโยบายต่อเกาหลีเหนือ สำหรับรัฐบาลสหรัฐฯ ชุดถัดมา

นานาประเทศได้พยายามหลายทางในการสร้างแรงกดดันต่อเกาหลีเหนือเป็นเวลากว่า 70 ปีที่ผ่านมา การคว่ำบาตรอย่างเข้มงวดได้ถูกนำมาใช้กับประเทศนี้ไปแล้ว ก็เป็นการยากที่จะเชื่อว่าแม้แรงกดดันมากกว่าเดิมจะนำประเทศไปสู่ทิศทางใหม่ รัฐบาลเกาหลีเหนือมีประวัติการทนทานแรงกดดันเป็นอย่างดี เช่นเอาตัวรอดในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อกลางทศวรรษที่ 90 รวมไปถึงการรอดพ้นจากทุพภิกขภัยอันโหดร้าย คำทำนายที่ว่าการคว่ำบาตรครั้งใหม่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในนโยบายของกรุงเปียงยาง แม้ว่าจะไม่นำไปสู่การล่มสลายอย่างสมบูรณ์ตั้งอยู่บนตรรกะที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผล

แม้ว่าจีนจะตัดสินใจบีบคั้นทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือ คำถามที่แท้จริงก็คือรัฐบาลเกาหลีเหนือจะยอมผ่อนปรนหรือไม่ หรือว่าจะแผลงฤทธิ์ในรูปแบบอื่น เกาหลีเหนือนั้นมีลักษณะอันคงเส้นคงวาอย่างสุดขั้วก็คือยอมปะทะแรงกดดันด้วยแรงกดดันของตัวเอง ด้วยการดำรงอยู่อันแทบจะโดดเดี่ยวมาหลายทศวรรษ เป็นเรื่องที่ไม่ชัดเจนเลยแม้แต่น้อยว่าการถูกโดดเดี่ยวมากกว่าเดิมเพียงเล็กน้อยจะช่วยเปลี่ยนแปลงอะไรได้

ทางแก้ใดๆ ต่อปัญหาของเกาหลีเหนือซึ่งนำไปสู่การยอมจำนนนั้น เป็นเรื่องไม่สมจริงอย่างยิ่ง สหรัฐฯ ไม่ชอบเกาหลีเหนือเช่นเดียวกับบรรดาผู้นำและนโยบายของพวกเขา แต่สหรัฐฯ ต้องรับมือกับเกาหลีเหนือในฐานะเป็นประเทศๆ หนึ่งเหมือนกับประเทศอื่น เกาหลีเหนือจะไม่ได้สูญหายไปอย่างง่ายดาย และมีหลักฐานในหลายทศวรรษว่าจะไม่ยอมแพ้ต่อแรงกดดัน

สถานการณ์อาวุธนิวเคลียร์และความมั่นคงดูเหมือนกับ 20 ปีที่ผ่านมาแล้ว ทั้ง 2 ฝ่ายพยายามสกัดกั้นซึ่งกันและกันผ่านการข่มขู่ การคว่ำบาตรและแรงกดดัน แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปสำหรับเกาหลีเหนือคือเศรษฐกิจ หันกลับไปมองการเปลี่ยนแปลงซึ่งประเทศนี้ต้องประสบพบเป็นเวลากว่า 2 ทศวรรษ รูปแบบเศรษฐกิจและธุรกิจนั้นแทบจำไม่ได้เลย หากเปรียบกับในปี 1995

เศรษฐกิจของเกาหลีเหนือมีลักษณะเปิดกว้างกว่าเมื่อ 20 ปีก่อน มีการค้าเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล มีแหล่งข้อมูลเปิดเผยที่ดีที่สุดพบว่า รายได้ของชาวเกาหลีเหนือกว่าร้อยละ 40 แม้จะไม่ถึงครึ่งมาจากระบบเศรษฐกิจที่อิงกับตลาด วิถีชีวิตของประชาชนผูกติดกับรัฐบาลของพวกเขาน้อยกว่าเดิม การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นทรงพลังถึงขั้นที่ว่ารัฐบาลพยายามจะพลิกกลับอำนาจของตลาดและเข้าควบคุมประชาชนด้วยความกลัวว่าจะสูญเสียอำนาจไป กรุงเปียงยางวิตกว่าเมื่อประชาชนเข้าสู่ระบบตลาด รัฐบาลจะมีอำนาจควบคุมน้อยลง

นี่จึงเป็นเหตุผลมากกว่าเดิมสำหรับนโยบายการเกี่ยวพันกัน (Engagement policy –ดังเช่นการทูต การสื่อสารกันรวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือ-ผู้แปล) ที่จะช่วยนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเกาหลีเหนือ นโยบายดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนเกาหลีเหนือรอดพ้นจากการทนทุกข์และการอดตาย ในขณะเดียวกันก็นำประเทศไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง ไม่มีหนทางแก้ไขอย่างชัดเจนต่อปัญหาอาวุธนิวเคลียร์และความมั่นคงเกี่ยวกับเกาหลีเหนือ แต่การเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของชาวเกาหลีเหนือต่อรัฐบาลของพวกเขาและโลกภายนอกสามารถเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนี้

หมายเหตุ: แปลและเรียบเรียงจาก North Korea policies the same old, same old เขียนโดยคุณเดวิด ซี คัง จากมหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์นแคลิฟอร์เนีย จากเว็บไซต์ http://www.eastasiaforum.org/2017/04/09/north-korea-policies-the-same-old-same-old/