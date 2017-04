LINE เผยเคยส่งข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้เพื่อสืบสวนคดีอาญาให้กับรัฐไทยและประเทศอื่นๆ

Sun, 2017-04-30 22:43

ไลน์เผยในรายงานความโปร่งใสว่าเคยให้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ตามคำขอของทางการหลายประเทศรวม 997 กรณี หรือร้อยละ 58 ของคำขอทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนคดีอาญาในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2559 ส่วนใหญ่เป็นคำขอจากในญี่ปุ่นเอง แต่ก็มีคำร้องจากสหรัฐฯ ไต้หวัน เกาหลีใต้ รวมถึงไทยด้วย โดยพยายามย้ำว่าจะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

ไลน์ คอร์เปอเรชัน บริษัทให้บริการส่งข้อความและแช็ตระบบ "ไลน์" (LINE) เคยเปิดเผยต่อสื่อญี่ปุ่น เจแปนไทม์เมื่อวันที่ 25 เม.ย.ที่ผ่านมาว่า พวกเขาเคยนำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้โปรแกรมไลน์ส่งต่อให้กับรัฐบาลทั้งในและนอกประเทศในฐานะส่วนหนึ่งของการสืบสวนอาชญากรรม

ในเอกสารรายงานความโปร่งใสของไลน์ที่ระบุถึงการทำงานของพวกเขาในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 2559 เผยให้เห็นว่าพวกเขาส่งข้อมูลของบัญชีผู้ใช้ 1,268 บัญชี รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้ อีเมลของผู้ใช้ และประวัติข้อความแช็ตของผู้ใช้ให้ทางการ

ในรายงานระบุว่า "พวกเราเชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ควรจะได้รับการคุ้มครองอย่างเคร่งครัด และโดยทั่วไปแล้วข้อมูลของผู้ใช้จะไม่ถูกเผยแพร่ต่อให้กับกลุ่มบุคคลที่สามโดยไม่มีการขออนุญาตก่อน อย่างไรก็ตามมีข้อยกเว้นในเรื่องนี้ จะมีการพิจารณาให้ข้อมูลดังกล่าวกับหน่วยงานของรัฐบาลถ้าหากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม"

ทั้งนี้มีคำร้อง 1,719 กรณี จากหน่วยงานสืบสวนสอบสวน ไลน์ตอบสนองต่อคำร้อง 997 กรณี หรือร้อยละ 58 ของคำร้องทั้งหมด ในบางกรณีมีการขอดูข้อมูลมากกว่า 1 บัญชี โดยที่ร้อยละ 87 ของการขอข้อมูลมาจากภายในประเทศญี่ปุ่นเอง ส่วนประเทศอื่นๆ ที่ทำการขอข้อมูลจากไลน์ได้แก่ ออสเตรเลีย, แคนาดา, ฮ่องกง, อิตาลี, เกาหลีใต้, ไต้หวัน, ไทย และสหรัฐฯ โดยที่ไลน์จะตอบสนองต่อคำขอจากประเทศอื่นตามกฎหมายและข้อตกลงความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย รวมถึงคำนึงถึงกฎหมายความร่วมมือนานาชาติในการสืบสวนสอบสวนด้วย

ไลน์ระบุในรายงานอีกว่าพวกเขาส่งข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ให้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และประมวลกฎหมายอาญา ถ้าหากมีการออกหมายถึงผู้ใช้นั้นๆ ในฐานะส่วนหนึ่งของการสืบสวนคดีอาญา หรือเมื่อมีความเกี่ยวข้องกับการวางระเบิดหรือการฆ่าตัวตายที่เชื่อว่าอาจจะเกิดขึ้นในเวลากระชั้นชิด

รายงานของไลน์ระบุว่า "พวกเราจะไม่ยอมให้ความร่วมมือกับการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ใช้รวมถึงการดักฟังหรือการเซนเซอร์ที่กระทำโดยรัฐบาล"

ไม่เพียงแค่ไลน์บริษัทเดียวเท่านั้นที่ให้ข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้เมื่อถูกเรียกร้องจากทางการเพื่อการสอบสวน บริษัทโทรศัพท์มือถือ เอ็นเอ็นที โดโคโม และบริษัทโทรคมนาคม เคดีดีไอ คอร์เปอเรชัน ก็เคยเตือนผู้ใช้งานว่าพวกเขาจะส่งข้อมูลส่วนตัวให้กับทางการถ้าหากมีความจำเป็น อย่างไรก็ตามโฆษกของไลน์ระบุว่าพวกเขาเป็นบริษัทแรกที่รายงานเรื่องนี้ต่อสาธารณะในรายงานความโปร่งใสเนื่องจากมีผู้ใช้งานเป็นห่วงว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาได้รับการคุ้มครองหรือไม่พวกเขาจึงต้องเผยแพร่รายงานเพื่อให้เป็นการตรวจสอบได้

เรียบเรียงจาก

Maker of Line app says it has disclosed user information for criminal probes, The Japan Times, 25-04-2017

http://www.japantimes.co.jp/news/2017/04/25/national/maker-line-app-says-disclosed-user-information-criminal-probes/#.WQIQYdR954_