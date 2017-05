'โอเพนรัสเซีย' จัดชุมนุมต่อ-แม้ถูกรัฐบาลรัสเซียขึ้นบัญชีดำ

Thu, 2017-05-04 18:30

ถึงแม้ว่ารัฐบาลรัสเซียจะสั่งแบนและขึ้นบัญชีดำกลุ่มโอเพนรัสเซียในช่วงก่อนที่พวกเขาจะประท้วงเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมถึงไม่ยอมอนุญาตให้พวกเขาประท้วงในหลายๆ เมือง แต่ทางโอเพนรัสเซียที่ต้องการเรียกร้องสังคมที่เปิดกว้างเป็นประชาธิปไตยก็ไม่ลดละ พวกเขายังยืนกรานจัดการชุมนุมต่อไป

ที่มาของภาพประกอบ: Wikipedia

4 พ.ค. 2560 เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในรัสเซียมีการประท้วงใหญ่ต่อต้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ทั้งในกรุงมอสโกวและเมืองอื่นๆ ภายใต้สโลแกน "พวกเราเบื่อเซ็งเขาแล้ว" เนื่องจากปูตินมีแผนจะดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีต่ออีกสมัย โดยที่แม้ว่าจะถูกสั่งห้ามในหลายพื้นที่ และในบางพื้นที่อย่างมอสโควพวกเขาก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินขบวน แต่พวกเขาก็ยังคงทำการชุมนุมกันต่อไป

กลุ่มผู้ชุมนุมชวนผู้เข้าร่วมมารวมตัวกันที่สำนักงานรับรองประธานาธิบดีประจำแต่ละท้องถิ่นของตัวเองเพื่อยื่นจดหมายถึงปูตินเรียกร้องไม่ให้เขาลงเลือกตั้งในครั้งถัดไปอีก โดยที่ปูตินดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีมาแล้ว 3 สมัยซึ่งไม่ได้เป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกัน ก่อนหน้าการดำรงตำแหน่งในสมัยที่ 3 ปูติน คือช่วงปี 2551-2555 ปูตินได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีแทนเนื่องจากรัฐธรรมนูญไม่อนุญาตให้มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเกิน 2 สมัยติดต่อกัน

ในวันที่ 29 เม.ย. 2560 การชุมนุมในหลายพื้นที่มีจำนวนผู้ชุมนุมตั้งแต่ไม่กี่สิบคนไปจนถึงหลายร้อยคน ส่วนในมอสโควมีผู้ชุมนุม 250 คน จากตัวเลขการประเมินของทางการ โดยในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมีผู้ประท้วงถูกจับกุมราว 100 คน จากที่มีผู้มาชุมนุมทั้งหมดราว 200 คน ตำรวจอ้างว่ากลุ่มผู้ประท้วงเป็นผู้ "ก่อความวุ่นวาย"

หนึ่งในผู้ชุมนุมอายุ 57 ปี กาลีนา อบราโมวา บอกว่า "ทุกอย่างแย่ไปหมด ทั้งการศึกษา สุขภาวะ ทุกอย่างถูกทำลายไปหมด ฉันต้องการการเปลี่ยนแปลง" ในส่วนของคนหนุ่มสาวอายุ 16 ปี อย่างแอนนา บาซาโรวา อายุ 16 ปีบอกว่าเธอไม่อยากให้ปูตินลงเลือกตั้งอีกในครั้งหน้า และปัญหาของพวกเธอคือการที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้ทีอยู่ในอำนาจได้

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกในรัสเซียที่มีการประท้วงโดยไม่รอให้ทางการอนุญาต ก่อนหน้านี้หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านอย่าง อเล็กซี นาวาลนี ก็เคยจัดการประท้วงเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2560 ในกรุงมอสโควโดยมีประชาชนราว 1,000 คน ถูกจับกุมรวมถึงนาวาลนีเองด้วย และในช่วงก่อนหน้าที่กลุ่ม "โอเพนรัสเซีย" จะจัดการชุมนุมในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทางการรัสเซียก็พยายามกดดันพวกเขาในช่วงก่อนการชุมนุมไม่กี่วัน

มิคาอิล โคดอร์คอฟสกี ผู้นำขบวนการ 'โอเพนรัสเซีย' เปิดเผยผ่านทวิตเตอร์หลังจากที่รัฐบาลประกาศให้กลุ่มโอเพนรัสเซียเป็นกลุ่มผิดกฎหมายว่าเขารู้สึก "ภูมิใจ" ที่ขบวนการนี้ตกอยู่ภายใต้การเพ่งเล็งของรัฐบาล ซึ่งไม่เพียงแค่ถูกห้ามเท่านั้นแต่ยังถูกแบล็กลิสต์ในฐานะ "องค์กรที่ไม่พึงประสงค์" ด้วย แต่มันก็ไม่สามารถหยุดพวกเขาได้ พวกเขายังระกาศจัดการชุมนุมต่อไป

โคดอร์คอฟสกีกล่าวอีกว่าการตัดสินใจสั่งแบนของหัวหน้าอัยการรัสเซียมีผลต่อองค์กรโอเพนรัสเซียที่จดทะเบียนในอังกฤษเท่านั้นและไม่ได้ครอบคลุมถึง "ขบวนการออนไลน์ในโซเชียลเน็ตเวิร์กของโอเพนรัสเซีย" ซึ่งใช้จัดตั้งการชุมนุม จัดกิจกรรม และจัดการด้านสื่อด้วย เนื่องจากปฏิบัติการออนไลน์ของโอเพนรัสเซียเป็นไปตามกฎหมายมาตรา 82 ว่าด้วย "องค์กรสาธารณะ" ที่ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน

ทางด้านมาเรีย บาโรโนวา หนึ่งในผู้ประสานงานของโอเพนรัสเซียกล่าวยืนยันต่อสื่อว่าถึงจะถูกแบนแต่กิจกรรมขององค์กรพวกเขาก็ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะพวกเขาเป็นแค่กลุ่มปัจเจกบุคคลที่เห็นตรงกันว่ารัสเซียควรจะเป็นประเทศที่มีความเป็นยุโรปและมีประชาธิปไตยมากกว่านี้ ในแง่การที่ถูกสั่งลงบัญชีดำว่าเป็นองค์กรที่ไม่พึงประสงค์นั้น พวกเขาออกแถลงการณ์ระบุว่ารัฐบาลกระทำเช่นนั้นไม่ได้ เพราะการขึ้นบัญชีดำทำได้แต่กับองค์กรเอ็นจีโอต่างชาติหรือนานาชาติเท่านั้น แต่โอเพนรัสเซียเป็นองค์กรสัญชาติรัสเซียโดยแท้แน่นอน

