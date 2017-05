ภาพถ่ายวัยรุ่นหญิงอายุ 16 ปี เผชิญหน้า 'นีโอนาซี' ถูกกล่าวถึงในโลกอินเทอร์เน็ต

Sat, 2017-05-06 19:35

รูปภาพของหญิงวัยรุ่นอายุ 16 ปี ในชุดลูกเสือ ยืนเผชิญหน้ากับผู้ชุมนุมนีโอนาซีที่เช็ก กลายเป็นรูปภาพไวรัลแพร่หลายทางอินเทอร์เน็ต โดยบุคคลในภาพคือ 'ลูซี มิสลิโกวา' กำลังเผชิญหน้ากับผู้ชุมนุมนีโอนาซีสวมแว่นกันแดดที่แสดงท่าทางไม่พอใจใส่เธอ ขณะที่เธอโต้ตอบอย่างสุขุมและดูไว้ลาย

มิสลิโกวาเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมการประท้วงตอบโต้การชุมนุมของกลุ่มนีโอนาซีในวันที่ 1 พ.ค. ที่ผ่านมา ที่เมืองเบอร์โน เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของเช็คโฆษกตำรวจเปิดเผยต่อสื่อเช็กว่ากลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านกลุ่มนีโอนาซีมีจำนวนมากกวากลุ่มนีโอนาซีเองถึง 2 เท่า โดยที่กลุ่มนีโอนาซีมีผู้ชุมนุมอยู่ราว 150 คน เท่านั้น โดยมีผู้ถูกจับกุมรวม 11 คน จากทั้งสองฝ่าย

บีบีซีระบุว่ารูปภาพดังกล่าวมีผู้รีทวีตอย่างน้อย 2,000 ครั้งแล้ว ขณะที่เมื่อตรวจสอบล่าสุดมีผู้รีทวีตไปแล้ว 6 พันครั้ง

This picture of Girl Scout protesting a Nazi in Czech is just pure art. pic.twitter.com/nRwahwjOFG — Lamhfada (@Lamhfada) May 2, 2017

วลาดิเมียร์ ซิคมาเนค ผู้ถ่ายภาพมิสลิโกวาไว้กล่าวว่ามิสลิโกว่าเป็นหญิงอายุ 16 ปีที่ยืนหยัดอย่างภาคภูมิและถกเถียงกับผู้ชุมนุมฝ่ายขวาด้วยถ้อยคำที่ลึกซึ้ง ซิคมาเนคเองก็เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านกลุ่มนีโอนาซี เขาบอกว่าพวกเขาต้องการแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่ต้อนรับกลุ่มนีโอนาซี และในปีนี้ฝ่ายผู้ประท้วงต่อต้านนีโอนาซีก็เป็นฝ่ายเยาะเย้ยและยั่วโมโหพวกนีโอนาซี

มิสลิโกวาเองกล่าวว่านีโอนาซีที่กำลังเถียงกับเธออยู่พยายามบอกเธอว่าทำไมพวกผู้อพยพถึงเข้ามาในประเทศของพวกเขาและมาเอาเงินของพวกเขาไป แต่มิสลิโกวาก็บอกว่าสำหรับเธอแล้ว "สิ่งที่เขาพูดไม่ได้ถือเป็นข้อถกเถียงเลยแม้แต่น้อย"

ผู้คนในพื้นที่แสดงความคิดเห็นทางโซเชียลมีเดียยังชื่นชมท่าทีของเธอที่ยิ้มตอบ ยักไหล่ แล้วก็จับมือด้วยท่าทางสงบเสงี่ยมดูเท่ไว้ลายในขณะที่ชายนีโอนาซีกำลังพูดอยู่

รูปของมิสลิโกวาถูกนำไปโพสต์ในเพจเฟซบุ๊กที่ชื่อ "ขบวนการลูกเสือ-เนตรนารีโลก" (The World Organisation of the Scout Movement) พร้อมข้อความว่า "ประชาชนจากทุกภาคส่วนของสังคม และลูกเสือ-เนตรนารีที่ร่วมกับพวกเขาออกมาบนท้องถนนในช่วงที่มีการชุมนุมของกลุ่มขวาจัดเมื่อวานนี้ เพื่อแสดงการสนับสนุนคุณค่าความหลากหลาย สันติภาพ และความเข้าใจ เพื่อสร้างโลกให้ดีขึ้น"

