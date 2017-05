มาครงคว้าชัยเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส ใช้สิทธิน้อย คาดฝ่ายซ้ายไร้ตัวเลือก

Mon, 2017-05-08 08:55

เอ็มมานูเอล มาครง สายหนุนอียู-เอื้ อประโยชน์สายธุรกิจ ชนะการเลือกตั้งรอบสุดท้ ายของฝรั่งเศส ด้วยคะแนนร้อยละ 65 มีการตั้งข้อสังเกต ผู้ มาใช้สิทธิน้อยเป็นประวัติการณ์ เป็นไปได้ที่ฝ่ายซ้ ายของฝรั่งเศสมองว่าไม่มีผู้ ใดเลยที่พวกเขาอยากเลือก

8 พ.ค. 2560 การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่ งเศสในรอบตัดสินผลออกมาว่า เอ็มมานูเอล มาครง ผู้สมัครสายกลางจากพรรค "อองมาร์ช" (En Marche!) เอาชนะคู่แข่งคือมารีน เลอ แปน จากพรรคฝ่ายขวา ด้วยคะแนนร้อยละ 65 ต่อ ร้อยละ 35 ส่งผลให้ มาครง เป็นคนที่ได้ขึ้ นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่ งเศสในขณะที่มีอายุน้อยที่สุดคื ออายุ 39 ปี

บีบีซี ระบุว่า มาครงยังจัดเป็ นประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนแรกที่ ที่มาจากนอกสายพรรคการเมื องกระแสหลักดั้งเดิม 2 พรรคนับตั้งแต่ก่อตั้งสาธารณรั ฐยุคใหม่ในปี 2501

มาครง กล่าวถึงชัยชนะของเขาว่านี่ จะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ของฝรั่งเศสและเขาต้องการให้มั นเป็น "หน้าประวัติศาสตร์แห่งความหวั งและความเชื่อใจ" ทางด้านประธานาธิบดีคนปัจจุบัน ฟรองซัวส์ ออลลองด์ แสดงความยินดีกับมาครงโดยบอกว่ าผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าประชาชนชาวฝรั่ งเศสยังคงร่วมมือกันใน "คุณค่าของสาธารณรัฐ"

เลอ แปน จากพรรคเแนวร่วมแห่งชาติ (FN) ผู้แพ้การเลือกตั้งในรอบที่ สองแถลงขอบคุณประชาชน 11 ล้านคนที่โหวตลงคะแนนให้เธอ เลอ แปน บอกว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้ แสดงให้เห็นการแบ่งแยกระหว่าง "คนรักชาติ" และ "พวกโลกนิยม" เลอ แปน บอกอีกว่าพรรค FN ของเธอจะปรับปรุงตั วเองและจะเปลี่ยนแปลงเชิ งขบวนการอย่างถึงรากเพื่อเตรี ยมตัวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ที่จะมีขึ้นในอนาคต เลอ แปนยังแสดงความยินดีกั บมาครงและบอกว่ามันเป็น "เรื่องท้าทายอย่างมาก" ที่ได้ขับเคี่ยวกับเขา

มาครง กล่าวปราศรัยหลังชั ยชนะโดยให้สัญญาว่าตลอด 5 ปีที่เขาดำรงตำแหน่งจากนี้ ไปเขาจะช่วยแก้ไขปัญหาการแบ่ งแยกกันในฝรั่งเศส ทำให้ฝรั่งเศสมีเอกภาพขณะเดี ยวกันก็จะปกป้องยุโรป มีผู้สนับสนุนมาครงมากันเฉลิ มฉลองกันหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ใจกลางกรุงปารีส

ในช่วงการเลือกตั้งรอบแรกนั้นทั้ งมาครงและเลอ แปน มีคะแนนค่อนข้างใกล้เคียงกันคื อร้อยละ 23.8 กับร้อยละ 21.4 โดยที่เดอะการ์เดียนเคยคาดการณ์ ว่าในการเลือกตั้งรอบที่สองกลุ่ มคนที่เคยโหวตให้กับ ฌอง-ลุค เมลองชอง จากพรรคฝ่ายซ้าย และเบอนัว อามง จากพรรคสังคมนิยม มีโอกาสจะโหวตให้กับมาครงมากกว่ าเลอ แปน

มาครงเคยบอกว่าขบวนการอองมาร์ ชของเขาไม่ใช่ทั้งซ้ายและขวา เขามีแนวคิดนิยมเสรีทางเศรษฐกิ จและมีท่าทีสนับสนุนสหภาพยุ โรปก่อนหน้าที่เขาจะก่อตั้ งอองมาร์ชเขาเคยอยู่ร่วมกับรั ฐบาลพรรคสังคมนิยมกับออลลองด์ มาก่อนแล้วขอออกจากพรรคในเดือน ส.ค.ปีที่แล้ว

มาครง มีท่าทีสนับสนุนกลุ่มธุรกิ จโดยหาเสียงว่าจะปรั บลดขนาดของภาครัฐและปรั บลดงบประมาณรัฐลงแล้วกันมาส่ งเสริมการลงทุนแทน นอกจากนี้ยังต้องการผ่อนผั นกฎหมายแรงงาน การลดภาษีธุรกิจ และสัญญาว่าจะคุ้มครองธุรกิ จขนาดเล็กหรืออาชีพอิสระ

ในแง่ท่าทีของสหภาพยุโรป ฌอง-คล็อด ยุงเกอร์ ประธานคณะกรรมาธิการยุโรประบุ แสดงความยินดีผ่านทวิตเตอร์ว่ าเขา "ยืนดีที่ฝรั่งเศสเลื อกอนาคตของชาวยุโรป" ทางด้าน แองเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีของเยอรมนีที่มีท่ าทีสนับสนุนอียูก็แสดงความยินดี กับมาครงเช่นกันโดยระบุว่าชั ยชนะของเขาเป็น "ชัยชนะสำหรับยุโรปที่รวมตัวกั นเข้มแข็ง"

ทางด้านผู้นำสหรัฐฯ และนายกรัฐมนตรีพรรคอนุรักษ์นิ ยมของอังกฤษต่างก็แสดงความยินดี ด้วยน้ำเสียงกลางๆ เป็นพิธี ขณะที่ไนเจล ฟาราจ อดีตผู้นำพรรคขวาจัดในอั งกฤษพยายามให้กำลังใจเลอ แปน และบอกว่ามาครงจะมีห้าปีที่ล้ มเหลว

บีบีซีวิเคราะห์ว่าผู้ชนะอย่ าง มาครง รับศึกหนักในการเป็ นผู้นำคนต่อไปของฝรั่งเศส ไม่ว่าจะเป็นเรื่ องบรรยากาศของความโกรธและการแบ่ งแยกของคนในประเทศ การเลือกตั้ง ส.ส. ที่จะมีขึ้นในวันที่ 11 มิ.ย. และ 18 มิ.ย. นี้ ซึ่งอองมาร์ชจะลงชิงชั ยในานะพรรคการเมืองโดยที่ มาครงจะต้องรวบรวมพรรคแนวร่วมรั ฐบาลเพื่อให้บริหารได้ราบรื่น แม้เขาจะมีพรรคอื่นหนุนอยู่แต่ ก็ต้องพยายามเข้าหากลุ่มคนผู้ ไม่มาใช้สิทธิในรอบที่ 2 ที่ไม่ไว้ใจแนวทางการเมื องของพวกเขาด้วยซึ่งน่าจะเป็ นกลุ่มฝ่ายซ้ายที่ไม่ชอบผู้สมั ครรอบสุดท้ายทั้ง 2 คน

มีการตั้งข้อสังเกตว่าการเลื อกตั้งรอบสองในครั้งนี้มีผู้้ไม่ มาออกเสียงเยอะเป็นประวัติการณ์ ถึงราวร้อยละ 25.3 ซึ่งถือว่ามากที่สุดนับตั้งแต่ การเลือกตั้งในปี 2512

