ประเด็นความขัดแย้งเกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้ ปัญหาท้าทายว่าทีผู้นำคนใหม่ 'โสมขาว'

ดิแอตแลนติควิเคราะห์การเลือกตั้งล่าสุดในเกาหลีใต้ ถึงแม้ผู้นำคนถัดไปของเกาหลีใต้มีแนวโน้มที่จะเป็นสายสันติ แต่ท่าทีของรัฐบาลสหรัฐฯ ในปัจจุบันก็อาจเป็นปัญหาท้าทาย

เกาหลีใต้มีการเลือกตั้งในวันที่ 9 พ.ค. นี้ โดยนับเป็นช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อเนื่องจากกำลังเกิดวิกฤตคาบสมุทรเกาหลีที่ผู้คนจับตามองว่าสหรัฐฯ รวมถึงประเทศพันธมิตรของสหรัฐฯ จะมีท่าทีอย่างไรเกี่ยวกับเกาหลีเหนือ หลังจากที่มีการพยายามกดดันกันด้วยการแสดงแสนยานุภาพของอาวุธกันมาก่อนหน้านี้แล้ว

แน่นอนว่าในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดของเกาหลีใต้นี้คงหลีกเลี่ยงจะพูดถึงเรื่องนโยบายต่อเกาหลีเหนือไปไม่ได้ โดยทั่วไปแล้วกลุ่มอนุรักษ์นิยมในเกาหลีใต้มักจะมีท่าทีเรียกร้องให้ใช้กำลังกับเกาหลีเหนือ ส่วนสายเสรีนิยมมักจะใช้แนวคิดแบบ "นโยบายอาทิตย์ฉายแสง" ของอดีตนายกรัฐมนตรีคิมแดจุง ที่เน้นการผ่อนคลายความตึงเครียดกับเกาหลีเหนือพยายามใช้สันติวิธีเพื่อชักจูงเกาหลีเหนือมากกว่า

จากประวัติการเลือกตั้งในเกาหลีใต้ตั้งแต่ช่วงยุคคริสตศตวรรษ 1990s เป็นต้นมาพวกเขาก็ได้รัฐบาลอนุรักษ์นิยมกับเสรีนิยมสลับกัน ทำให้ดำเนินนโยบายต่อเกาหลีเหนือสับเปลี่ยนไปมาด้วย จะมีก็ปาร์กกึนฮเย อดีตประธานาธิบดีคนล่าสุดที่ดูเหมือนจะผสมเอาทั้งสายใช้กำลังและสายสันติวิธีไว้ด้วยกันในแบบที่เธอเรียกตัวเองว่า "การเมืองความเชื่อใจ" (Trust politic) ที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของความหวาดระแวงและความขัดแย้งมาสู่ความเชื่อมั่นและความเชื่อใจ แต่โลกก็รู้ว่าคำประกาศของปาร์กกึนฮเยมีสิ่งที่เป็นสาระสำคัญอยู่น้อยหลังจากที่มีเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับชเวซุนซิลเพื่อนของเธอที่คอยช่วยแก้คำปราศรัยให้

ดิแอตแลนติครายงานว่าการถอดถอนปาร์กกึนฮเยเนื่องด้วยเรื่องอื้อฉาวดังกล่าวนี้ยังทำให้เกิดกระแสเสรีนิยมในการเมืองเกาหลีใต้ขณะที่เรื่องอื้อฉาวก็ส่งผลทำให้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมแปดเปื้อนไปด้วย เมื่อพิจารณาจากการที่พรรคฝ่ายเสรีนิยมแพ้ไปด้วยคะแนนไม่มากในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา และผลโพลล์ในปัจจุบันก็ออกมาว่า มุนแจอิน จากพรรคมินจูซึ่งเป็นพรรคสายเสรีนิยมมีคะแนนนำ จึงมีโอกาสสูงที่ประธานาธิบดีคนต่อไปของเกาหลีใต้จะเป็นมุนแจอิน

มุนแจอิน เคยทำงานเป็นเสนาธิการในรัฐบาลเสรีนิยมของโนมูฮยอนมาก่อนจึงมีความเป็นไปได้ที่เขาจะดำเนินนโยบายต่อเกาหลีเหนือในแบบเสรีนิยมด้วยการเน้นปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือโดยอาศัยการเจรจาหารือ 6 ฝ่ายแบบช่วงยุคต้นคริสตทศวรรษที่ 2000s ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการกีฬา มีกระบวนการรวมประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไปผ่านระบบตลลาดเดี่ยว แต่เรื่องนี้ก็มีปัยหาความท้าทายจากท่าทีของสหรัฐฯ ต่อเกาหลีเหนือในปัจจุบันในฐานะที่สหรัฐฯ เป็นพันธมิตรที่สำคัญที่สุดของเกาหลีใต้

ท่าทีของรัฐบาลสหรัฐฯ ยุคโดนัลด์ ทรัมป์ ดูมีท่าทีแข็งกร้าวต่อเกาหลีเหนือมากกว่ารัฐบาลก่อน มีการประกาศว่า "ยุคสมัยแห่งการอดกลั้นเชิงยุทธศาสตร์หมดลงไปแล้ว" นอกจากนี้ทรัมป์ยังสร้างความขุ่นเคืองให้กับชาวเกาหลีใต้ด้วยการบอกว่าจะสั่งให้เกาหลีใต้จ่ายเงินคาติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธข้ามทวีปในชั้นบรรยากาศปลายทาง (THAAD) ถึง 1,000 ล้านดอลลาร์ เรื่องการติดตั้ง THAAD เองก็กลายเป็นประเด็นที่พูดถถึงกันในการเลือกตั้งครั้งนี้เช่นกัน

ดิแอตแลนติคมองว่าถ้าหากมุนแจอินชนะ จะกลายเป็นการที่สายสันติในเกาหลีต้องเผชิญกับสายใช้กำลังแบบสหรัฐฯ เรื่องนี้เทียบได้กับสมัยของคิมแดจุงและโนมูฮยอนที่เป็นผู้นำในยุคเดียวกับจอร์จ ดับเบิลย บุช ซึ่งนโยบายของคิมแดจุงก็ได้รับการสนับสนุนจากบุชเป็นอย่างดี แต่ในสมัยของโนมูฮยอนหลังเหตุโจมตี 9-11 บุชก็เริ่มประกาศว่าเกาหลีเหนือคือ "อักษะแห่งความชั่วร้าย" ขณะเดียวกันโนมูฮยอนก็อาศัยช่วงกระแสต่อต้านสหรัฐฯ ใจเกาหลีใต้จากเหตุการณ์ที่มีรถหุ้มเกราะของสหรัฐฯ ชนเด็กนักเรียนเกาหลีเสียชีวิต 2 ราย ใช้จุดนี้หาเสียงจนชนะ ในปี 2547 โนมูฮยอนถึงขั้นเคยบอกว่า คิมจองอิล ผู้นำเกาหลีเหนือในขณะนั้น "มีเหตุผลที่ดีที่เขาต้องการอาวุธนิวเคลียร์" ทำให้โนมูฮยอนดูเป็นคนคาดเดาไม่ได้ในสายตาสหรัฐฯ

อย่างไรก็ตาม ไมเคิล กรีน ผู้อำนวยการอาวุโสด้านกิจการเอเชียของสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ สมัยบุชเปิดเผยว่าในแง่การทำงานแล้วเกาหลีใต้ในยุคโนมูฮยอนยังไปกันได้ด้วยดีกับบุช โดยที่โนมูฮยอนขอให้สหรัฐฯ อย่าเปิดฉากสงครามคาบสมุทรเกาหลีขณะเดียวกันเกาหลีใต้ก็ทำตัวเป็นพันธมิตรที่ดีด้วยการส่งทหารจำนวนมากไปช่วยสร้างอิรักขึ้นใหม่หลังสหรัฐฯ บุกอิรักแม้ว่าจะมีการต่อต้านจากในเกาหลีใต้เอง ทำให้บุชให้ค่าโนมูฮยอนมากกว่าผู้นำฝรังเศสและเยอรมนีในยุคนั้นเสียอีก

ในยุคต่อๆ มาเกาหลีใต้ได้ผู้นำที่ท่าทีก้าวร้าวต่อเกาหลีเหนือมากขึ้น แต่สหรัฐฯ กลับได้สายที่ก้าวร้าวน้อยกว่าอย่างบารัค โอบามา ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปมากในแง่ผลลัพธ์ของคาบสมุทรเกาหลี ดิแอตแลนติคมองว่าไม่ว่าจะมีการท้าทาย ยั่วยุ กันระหว่างสองผู้นำเกาหลีอย่างใดก็ตาม ทั้งคู่ต่างก็ไม่ต้องการให้เกิดสงครามเต็มรูปแบบ และไม่ว่ารัฐบาลเกาหลีใต้-สหรัฐฯ จะแสดงออกสายใช้กำลังหรือสายสันติอย่างไรก็ตามพวกเขาก็ไม่ได้เป็นไปตามที่แสดงออกเช่นนั้นทั้งหมด ในสมัยของคิมแดจุงและโนมูฮยอนพวกเขาโต้ตอบการที่กองทัพเรือเกาหลีเหนือรุกล้ำน่านน้ำทะเลเหลืองด้วยกำลังจนสังหารพลเรือของเกาหลีเหนือไปจำนวนมาก ขณะที่ในสมัยของลีมยอกบังที่เป็นสายก้าวร้าวกลับแค่โจมตีเกาหลีเนือด้วยวาจาหลังเกาหลีเหนือใช้เรือดำน้ำจมเรือเกาหลีใต้ทำให้พลเรือเสียชีวิต 46 นาย ตัวมุนแจอินก็เคยให้สัมภาษณ์กับวิชิงตันโพสต์ว่า เขาเชื่อว่าทรัมป์น่าจะเป็นคนที่ดุมีเหตุผลมากกว่าที่มองเห็นภายนอก

ดิแอตแลนติคสรุปว่าสิ่งที่อันตรายจริงๆ ไม่น่าจะเป็นคำพูดที่แสดงความเป็นศัตรูต่อกันแต่เป็น "มือที่ไม่นิ่งพอ" สงครามจะเกิดไม่ใช่เพราะโวหารแข็งกร้าวของพวก "สายเหยี่ยว" แต่เป็นการคำนวนที่ผิดพลาดหรือการจับสัญญาณผิด เช่น ในกรณีที่รัฐบาลทรัมป์ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินคาร์ล วินสัน ไปก็ถือเป็นข้อผิดพลาดในแบบที่ชวนให้เกาหลีเหนือเข้าใจผิดๆ จนเพิ่มความตึงเครียดและอาจจะเริ่มโจมตีเกาหลีใต้ก่อน พวกเขาจึงเสนอให้รัฐบาลใหม่ของเกาหลีใต้ควรจะส่งเสริมการสื่อสารและความร่วมมือที่ดีขึ้นระหว่างสองประเทศพันธมิตร

