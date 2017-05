เลือกตั้งเกาหลีใต้-เอ็กซิทโพลระบุผู้นำฝ่ายค้าน 'มุน แจอิน' จ่อขึ้นแท่นประธานาธิบดี

Tue, 2017-05-09 19:00

เกาหลีใต้จัดการเลือกตั้งประธาธิบดีหลัง 'พัก กึนเฮ' ถูกสภาลงมติถอดถอน โดยผลเอ็กซิทโพลระบุ 'มุน แจอิน' ผู้ชิงตำแหน่งจากพรรคฝ่ายค้านมีคะแนนนำที่ 41% ตามมาด้วยคู่ชิงจากพรรครัฐบาลเดิม 'ฮอง จุนพโย' 23.3% และ 'อัน ชอลซู' จากพรรคประชาชน 21.8%

9 พ.ค. 2560 หลังเปิดคูหามาตั้งแต่ 06.00 น. จนกระทั่งเมื่อเวลา 20.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น มีการปิดหีบเลือกตั้งเกาหลีใต้แล้ว โดยคณะกรรมการเลือกตั้งแห่งชาติ (NEC) ของเกาหลีใต้ ระบุว่ามีผู้ออกมาใช้สิทธิ 77.2% หรือ 32.8 ล้านคน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 42.48 ล้านคน เพิ่มขึ้น 1.4% จากการเลือกตั้งเมื่อปี 2012 และเป็นสถิติที่สูงที่สุดนับตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อ 1997 ที่มีผู้มาใช้สิทธิ 80.7%

ขณะที่ผลเอ็กซิทโพลระบุ 'มุน แจอิน' ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเกาหลีใต้จากพรรคฝ่ายค้านได้คะแนน 41.4% จ่อขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนใหม่แทนที่ 'พัก กึนเฮ' ที่ถูกสภาลงมติถอดถอน ขณะที่ฮอง จุนพโย คู่ชิงจากพรรครัฐบาลเดิมได้คะแนน 23.3% ตามมาด้วย อัน ชอลซู จากพรรคประชาชนที่ได้คะแนน 21.8%

มุน แจอิน หาเสียงเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 (ที่มาของภาพประกอบ: แฟ้มภาพ/YouTube/문재인 공식채널)

ทั้งนี้ที่เกาหลีใต้ ตั้งแต่เวลา 06.00 ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง มีการจัดเลือกตั้งประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี หรือ เกาหลีใต้ ทั้งหมด 13,964 หน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ โดยในการเลือกตั้งครั้งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติ (NEC) เลื่อนเวลาปิดหีบจากเวลา 18.00 น. ในการเลือกตั้งครั้งก่อน มาเป็น 20.00 น.

สำหรับการเลือกตั้งจัดขึ้นหลังจากที่เมื่อ 10 มีนาคมที่ผ่านมา ศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ รับรองมติของรัฐสภาเกาหลีใต้ถอดถอน พัก กึนเฮ ออกจากตำแหน่งประธานาธิบดี โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคมปีก่อน รัฐสภาลงมติ 234 เสียง ต่อ 56 เสียง ถอดถอนพัก กึนเฮ ต่อข้อกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับเหตุคอร์รัปชั่นโดยคนใกล้ชิด

การเลือกตั้งในวันนี้จะเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่าง มุน แจอิน ผู้นำพรรคประชาธิปไตยเกาหลี หรือพรรคมินจู (Democratic Party of Korea) ซึ่งมีบิดาอพยพมาจากจังหวัดฮัมมุงนัม ในเกาหลีเหนือ โดย มุน แจอิน เคยลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแข่งกัน พัก กึนเฮในปี 2012 แต่พ่ายแพ้ไป ขณะที่ในการเลือกตั้งรอบนี้ เขามีคะแนนนิยมนำมาโดยตลอด ในขณะที่พรรคมินจูเองก็กลายพรรคฝ่ายค้านที่มีจำนวน ส.ส. มากที่สุดในสภา หลังผ่านการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อปี 2016

ส่วนคู่แข่งสำคัญคือ ฮอง จุนพโย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกยองซังนัม ซึ่งอดีตพรรครัฐบาลที่ฟอร์มตัวใหม่ในนามพรรคเสรีภาพเกาหลี (Liberty Korea Party) ส่งเขาลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดี นอกจากนี้้ยังมี อัน ชอลซู จากพรรคประชาชน (People's Party) หรือกุกมินนุย ซึ่งเป็นพรรรคสายกลาง

โดยปัจจุบันในสภานิติบัญญัติแห่งเกาหลีทั้งหมด 300 ที่นั่ง พรรคประชาธิปไตยเกาหลีซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านมี ส.ส. 120 ที่นั่ง พรรคเสรีภาพเกาหลีหรือพรรครัฐบาลเดิมมี ส.ส. 107 ที่นั่ง พรรรคประชาชนมี ส.ส. 40 ที่นั่ง พรรคบารึนมี ส.ส. 20 ที่นั่ง พรรคยุติธรรมมี ส.ส. 6 ที่นั่ง พรรคแซนูรีมี ส.ส. 1 ที่นั่ง ส.ส. ไม่สังกัดพรรค 7 ที่นั่ง และมีตำแหน่งว่าง 1 ที่นั่ง

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 2 พ.ค. มี ส.ส.เกาหลีใต้ 13 คนแยกตัวออกจากพรรคบารึน (Bareun Party) ซึ่งแยกตัวออกจากพรรคแซนูรี พรรครัฐบาลเดิม โดย ส.ส. กลุ่มนี้กับไปรวมกับพรรครัฐบาลที่ฟอร์มตัวใหม่ในชื่อ พรรคเสรีภาพเกาหลี (Liberty Korea Party) เพื่อสนับสนุนผู้สมัครประธานาธิบดี ฮองจุนพโย

อนึ่งระหว่างวันที่ 25-30 เมษายน มีการเลือกตั้งของชาวเกาหลีใต้โพ้นทะเล 204 หน่วยเลือกตั้ง ใน 116 ประเทศทั่วโลก โดยมีผู้มาออกเสียง 221,981 คน หรือร้อยละ 75.3 ของผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งต่างประเทศ นับเป็นสถิติสูงสุดในการจัดเลือกตั้งต่างประเทศของเกาหลีใต้

แปลและเรียบเรียงจาก

S. Koreans cast ballots in presidential election, Yonhap, 2017/05/09 09:27

Chronology of major events leading to 2017 presidential election, Yonhap, 2017/05/09 09:00

Exit poll strongly indicates Moon Jae-in's victory in presidential election, Yonhap, 2017/05/09 20:05

Over 77 pct of voters cast ballots in presidential election, Yonhap, 2017/05/09 21:48