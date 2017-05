ดาราตลกอังกฤษถูกตำรวจสืบสวนข้อหา 'หมิ่นศาสนา' จากคลิปสัมภาษณ์ดัง

Wed, 2017-05-10 21:48

สตีเฟน ฟราย นักแสดงตลกชาวอังกฤษผู้มีชีวิตวัยเยาว์อันโหดร้ายกำลังถูกตำรวจในไอร์แลนด์สืบสวนสอบสวนในเรื่องที่เขาถูกกล่าวหาว่าเหยียดศาสนาจากการแสดงความคิดเห็นผ่านรายการโทรทัศน์ช่อง RTE ของไอร์แลนด์ โดยฟรายพูดในทำนองว่าว่าทำไมพระเจ้าถึงสร้างโลกให้มันโหดร้าย และทำไมต้องคุกเข่าขอบคุณพระเจ้าเช่นนี้

สตีเฟน ฟราย (ที่มา: Marco Raaphorst/Wikipedia)

9 พ.ค. 2560 คำพูดดังกล่าวของฟรายเผยแพร่ผ่านรายการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งตำรวจของกรุงดับลินเมืองหลวงขอสาธารณรัฐไอร์แลนด์กล่าวว่าพวกเขาได้ติดต่อกับคนที่กล่าวหาฟรายในเรื่องนี้และกำลังจะมีการสืบสวนอย่างเต็มรูปแบบ ตามกฎหมายความผิดฐานหมิ่นประมาทของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ปี 2552 ระบุว่าผู้ใดที่ตีพิมพ์หรือพูดเนื้อหาที่มีลักษณะในเชิงหมิ่นศาสนาจะ "ถือว่ามีความผิด" และมีโอกาสถูกสั่งปรับเป็นเงินสูงสุด 25,000 ยูโร (ราว 947,000 บาท)

ฟรายเคยพูดให้สัมภาษณ์ในรายงาน "ความหมายของชีวิต" (The Meaning of Life) โดยตอบคำถามที่ว่าเขาจะพูดอะไรกับพระเจ้าบ้างถ้าหากเขามีโอกาส ได้พูดกับพระเจ้าเขาจะพูดว่าอะไร ฟรายตอบว่า "ผมจะบอกว่า 'มะเร็งกระดูกในเด็ก นี่มันหมายความว่าไงหรือ?' คุณกล้าดีอย่างไรถึงสร้างโลกที่มีเรื่องน่าเศร้าที่ไม่ได้มาจากความผิดของเราเช่นนี้"

"นี่มันไม่ถูกต้อง มันเป็นเรื่องเลวร้าย เลวร้ายอย่างที่สุด ทำไมพวกเราต้องเคารพพระเจ้าที่ใช้อำนาจตามอำเภอใจ มีจิตใจโหดร้ายและโฉดเขลา ผู้ที่สร้างโลกขึ้นมาให้เต็มไปด้วยความอยุติธรรมและความเจ็บปวด"

ฟรายยังบอกอีกว่าถ้าเขาได้พบกับพวกเทพกรีกเขายังจะยอมรับพวกนี้ได้มากกว่าเพราะเทพกรีกไม่ได้แสดงตัวเองว่าเป็น "ผู้มองเห็นทุกอย่าง ผู้ล่วงรู้ทุกสิ่ง ผู้เป็นความกรุณาทั้งมวล"

"เพราะพระเจ้าผู้สร้างจักรวาลนี้ ถ้าหากว่าจักรวาลนี้มาจากพระองค์จริง มันก็เป็นจักรวาลที่บ้าบอ บ้าบออย่างที่สุด เห็นแก่ตัวอย่างที่สุด พวกเราต้องใช้เวลาทั้งชีวิตไปกับการคุกเข่าแสดงความขอบคุณเขา มีพระเจ้าที่ไหนบ้างที่จะทำแบบนี้" ฟรายกล่าว

คลิปวิดีโอรายการนี้ของฟรายยังมีการเผยแพร่ในยูทูบซึ่งมีผู้ชมรับชมมากกว่า 7 ล้านครั้งแล้ว

ผู้ยื่นฟ้องฟรายเป็นประชาชนในไอร์แลนด์ที่ยื่นฟ้องในเรื่องนี้ตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว ในข้อหาหมิ่นศาสนา และฟ้องร้อง RTE เนื่องจากพวกเขาเผยแพร่คำหมิ่นของฟราย ผู้ฟ้องร้องที่ไม่ประสงเปิดเผยนามบอกว่าตัวเขาเองไม่ได้รู้สึกถูกถูกหมิ่นล่วงล้ำใดๆ จากคำพูดของฟราย เขาแค่รู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาทีจะรายงานเรื่องคำกล่าวของฟรายว่ามีลักษณะหมิ่นศาสนา

ทางด้านฟรายให้สัมภาษณ์เรื่องที่เขาถูกฟ้องร้องในรายการของสถานีวิทยุบีบีซีว่าเขารู้สึกประหลาดใจอย่างล้นเหลือที่เรื่องนี้กลายเป็นข่าวดังที่ทั่วทวิตเตอร์และที่อื่นๆ แล้วเขาก็ดีใจที่คนพูดถึงเรื่องนี้ ฟรายบอกอีกว่าเขาแค่พูดด้วยคำพูดแบบเดียวกับที่เคยมีคนพูดเอาไว้แล้วตั้งแต่ยุคกรีก ตัวเขาเองไม่ได้ต้องการหมิ่นคนที่นับถือศาสนาอย่างจริงจังและมีชาวคริสต์จำนวนมากที่เข้ามาสื่อสารกับเขาเพื่อบอกว่าพวกเขารู้สึกดีใจที่มีคนพูดในเรื่องที่สมควรพูดถึง

เกย์ เบิร์น พิธีกรรายการทีวี "ความหมายของชีวิต" ก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าฟรายไม่ได้ต้องการจะหมิ่นใคร สิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่อินเทอร์เน็ตควรจะเป็นอยู่แล้วคือเป็นพื้นที่ของข้อถกเถียงและการแสดงความคิดเห็นของผู้คน

สตีเฟน ฟราย เป็นนักแสดงตลกที่เคยได้รับเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลหลายรางวัล รวมถึงยังเคยเขียนและนำเสนอสารคดีหลายผลงาน ผลงานของเขาที่เคยได้รับรางวัลเอ็มมีอวอร์ด ชื่อเรื่อง Stephen Fry: The Secret Life of the Manic Depressive เป็นเรื่องที่เขาสำรวจโรคไบโพลาร์ที่ตัวเองเป็น

เรียบเรียงจาก

Stephen Fry investigated by Irish police for alleged blasphemy, The Guardian, 07-05-2017

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก

https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Fry