Uber ตาม Grab เปิดให้บริการในย่างกุ้ง รบ.ให้การต้อนรับอย่างดี

อูเบอร์เปิดให้บริการรถยนต์ร่วมโดยสาร ในนครย่างกุ้ง โดยมีรัฐบาลพม่ายังให้การต้อนรับอย่างดี ขณะที มี.ค.ที่ผ่านมา Grab เพิ่งเปิดให้บริการ

โพสต์จากเฟซบุ๊กแฟนเพจ Uber Myanmar

11 พ.ค. 2560 รายงานข่าวระบุว่า วันนี้ (11 พ.ค.60) บริษัทอูเบอร์ เทคโนโลยี (Uber Technologies Inc) เปิดให้บริการรถยนต์ร่วมโดยสาร (ride-hailing) ในนครย่างกุ้ง ประเทศพม่า นอกจากนี้ รัฐบาลพม่ายังให้การต้อนรับอย่างดี

ภาพจาก Blognone

เพียว มิน เธียน มุขมนตรีประจำกรุงย่างกุ้ง กล่าวว่า "ผมขอต้อนรับ Uber ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีร่วมเดินทางจากสหรัฐอเมริกา ที่ขยายพื้นที่ให้บริการไปทั่วโลก รวมทั้งยังเป็นศูนย์รวมของคนรุ่นใหม่ ผมเชื่อมั่นว่า Uber จะช่วยให้เมียนมาร์กลายเป็นตลาดที่น่าดึงดูดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านการให้บริการด้านความปลอดภัยและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการให้บริการจาก Uber จะเป็นก้าวสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเมียนมาร์และสหรัฐอเมริกา"

ขณะที่ ไมเคิล บราวน์ ผู้จัดการ Uber ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกล่าวขอบคุณรัฐบาลเมียนมาร์ "เราตื่นเต้นกับการเปิดบริการในเมียนมาร์ ซึ่งเมืองย่างกุ้งได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในการรับและนำนวัตกรรม พร้อมทั้งยังออกกฎระเบียบรองรับอย่างเป็นรูปธรรม"

โดยเมื่อ มี.ค.ที่ผ่านมา Grab เพิ่งเปิดดำเนินกิจการในพม่า นอกจากนี้ยังมี Oway Ride และ Hello Cabs ที่ให้บริการในรูปแบบเดียวกันของผู้ให้บริการท้องถิ่น

Uber promised to be a good contributor to the society of Myanmar. pic.twitter.com/JHCImva8gv

— Juliet Shwe Gaung (@jshwegaung) May 11, 2017