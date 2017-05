ทนายเผยสหรัฐฯ มีกำหนดปล่อยตัว 'เชลซี แมนนิง' อาทิตย์หน้า

Fri, 2017-05-12 19:56

เชลซี แมนนิง ผู้ที่เคยส่งเอกสารแฉการกระทำแย่ ๆ ของกองทัพรัฐบาลสหรัฐฯ ในสงครามอิรักกำลังจะพ้นโทษหลัง จากที่ก่อนหน้านี้เธอถูกตัดสินจำ คุกยาวนานถึง 35 ปี และอยู่ในสภาพย่ำแย่จากการที่เรื อนจำไม่ยอมให้เธอเข้าถึงบริการท างการแพทย์ที่เกี่ยวกับการแปลงเ พศของเธอ เธอได้รับการลดโทษและมีกำหนดการ จากทำเนียบขวาว่าจะปล่อยตั วเธอภายในวันที่ 17 พ.ค. ที่จะถึงนี้

12 พ.ค. 2560 เชลซี แมนนิง อดีตนักวิเคราะห์ข่าวกรองขอ งกองทัพสหรัฐฯ เคยถูกตัดสินลงโทษข้อหานำเอก สารลับของทางการเกี่ยวกั บสงครามอิรักส่งให้กับเว็บไซต์ จอมแฉวิกิลีคส์ ล่าสุดทนายความของแมนนิงเปิดเผย เมื่อวันที่ 10 พ.ค. ที่ผ่านมาว่าแมนนิงจะได้รับการป ล่อยตัวภายในอาทิตย์หน้าโดยที่ ฝ่ายทนายยังไม่ได้ระบุวันปล่ อยตัวชัดเจน

ทางการสหรัฐฯ เคยตัดสินลงโทษให้แมนนิงจำคุก 35 ปี เมื่อปี 2556 จนกระทั่งถึงเมื่อเดือน ม.ค. 2560 ที่ผ่านมา บารัค โอบามา สั่งลดโทษแมนนิงก่อนที่เขาจะอ อกจากตำแหน่งหลังจากที่มีประชาช นมากกว่า 115,000 คน ลงชื่อเรียกร้องให้มีการปล่อยตั วเธอ โดยที่แถลงการณ์ของทำเนียบขาวเมื่ อเดือน ม.ค. ระบุว่าเธอจะได้รับการปล่อยตัวภ ายในวันที่ 17 พ.ค.นี้

ในช่วงที่แมนนิงประจำการอยู่ที่ อิรัก เขาเคยส่งเอกสารจำนวนมากกว่ า 700,000 ชุดให้กับวิกิลีคส์ซึ่งเอกสารหล ายฉบับเผยแพร่เรื่องราวที่น่าอั บอายที่สุดในประวัติศาสตร์ ของกองทัพสหรัฐฯ เรื่องนี้ทำให้แมนนิงถูกคุมขังม าตั้งแต่ปี 2553 ก่อนที่จะถูกตัดสินว่ามีความผิด ในอีกราว 3 ปีหลังจากนั้น เรื่องราวที่แมนนิงช่วยเหลือเปิ ดโปงกองทัพสหรัฐฯ ทำให้เธอกลายเป็นที่รู้จักกันใน ระดับนานาชาติ

ทนายความของแมนนิงแถลงร่วมกันว่ า จนถึงตอนนี้แมนนิงเป็นผู้ที่จำ คุกยาวนานที่สุดมากกว่าผู้เปิดโ ปงคนอื่นๆ ในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ โดยที่เหล่าทนายความมองว่าเป็นก ารลงโทษที่ยาวนานเกินไป รุนแรงเกินไป และโหดร้ายเกินไป





แมนนิงเป็นหญิงข้ามเพศผู้มีชื่อ เดิมคือแบรดลีย์ แมนนิง ในระหว่างที่เธอถูกคุมขังอยู่เธ อก็เริ่มทำการแปลงเพศเป็นหญิง รว มถึงเปลี่ยนชื่อเป็นเชลซี หลังจากมีข่าวเรื่องการลดโทษ แมน นิงกล่าวว่า เธอคงได้เห็ นอนาคตของตัวเองในฐานะของเชลซี ในที่สุด เธอบอกอีกว่าก่อนหน้านี้ "อิสรภาพเคยเป็นแค่ความฝัน แล้วก็เป็นเรื่องที่ยากจะจินตนา การถึง แต่ในตอนนี้มันอยู่ตรงนี้แล้ว พวกคุณทำให้ฉันมีชีวิตอยู่ได้เส มอมา"

ก่อนหน้านี้เคยมีกรณีที่แมนนิงพย ายามฆ่าตัวตายมาก่อน รวมถึงประท้ วงด้วยการอดอาหารขณะอยู่ในคุ กทหาร ซึ่งทางกลุ่มสหภาพเสรีภาพพลเมือ งอเมริกันบอกว่า เธอทำไปเพื่อประ ท้วงการที่เรือนจำปฏิเสธไม่ ยอมให้เธอได้รับการรักษาพยาบาลแ ละเข้าถึงสิทธิอื่นๆ รวมถึงสิทธิในการเข้าถึงบริการท างการแพทย์ด้านการแปลงเพศของเธอ

แมนนิงรับสารภาพว่าเธอเป็นผู้เปิ ดโปงเอกสารลับของรัฐบาลเหล่านี้ เพราะเธอต้องการเปิดเผยให้เห็ นว่ากองทัสหรัฐฯ ไม่ใส่ใจต่อสิทธิมนุษยชนและผลกร ะทบจากสงครามที่มีต่อพลเรือน ถึงแม้รัฐบาลสหรัฐฯ และนักวิจารณ์บางคนจะอ้างว่าการ เปิดโปงของเธออาจจะทำให้เกิดอั นตรายต่อคนที่เปนแหล่งข้อมูล แต่แมนนิงบอกว่าเธอคัดเลือกเปิด โปงแต่เอกสารที่จะไม่ส่งผลเป็นอั นตรายต่อเจ้าหน้าที่และฝ่ายความ มั่นคงสหรัฐฯ

แปลและเรียบเรียงจาก

Chelsea Manning to be released next week, say lawyers, Aljazeera, 10 May 2017