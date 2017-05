กิจกรรมวัน IDAHOT 2017 ทั่วโลก: การนิยามเพศตัวเองได้ถือเป็นสิทธิมนุษยชน

Thu, 2017-05-18 00:32

กลุ่มสนับสนุนผู้มี ความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ทั่วโลกร่วมแสดงออกในรูปแบบต่ างๆ ในวันยุติความหวาดกลัวกลุ่มผู้ มีความหลากหลายทางเพศ (IDAHOT) โดยในปีนี้เน้นสร้างความตระหนั กว่า "ครอบครัว" ไม่ได้มีความหมายแค่ชายกับหญิง แต่อาจจะเป็น ชาย-ชาย หญิง-หญิง หรือแม้กระทั่งรูปแบบอื่นๆ อย่างแม่เลี้ยงเดี่ยว ก็ไม่ควรถูกกีดกันออกจากคำว่ าครอบครัว และไม่ควรใช้คำว่า"ครอบครัว" มาอ้างทำร้าย LGBT

วันที่ 17 พ.ค. 2560 เป็นวันสากลว่าด้วยการยุติ ความหวาดกลัว คนรักเพศเดียวกัน (Homophobia) คนข้ามเพศ (transphobia) และ คนรักมากกว่าสองเพศ (Biphobia) (IDAHOT) โดยที่แนวคิดหลักของปีนี้คือเรื่ องเกี่ยวกับเรื่องครอบครัว ในขณะที่ฝ่ายต่อต้านผู้มี ความหลากหลายทางเพศมักจะอ้ างเอาคำว่า "คุณค่าของครอบครัว" มาเป็นข้ออ้างราวกับว่าครอบครั วต้องมีแต่คู่พ่อแม่ที่เป็ นชายหญิง

แต่ในปีนี้ทีมงานของ IDAHOT ระดับสากลได้ร่วมมือกับกลุ่ม "วั นเพื่อความเท่าเทียมของครอบครั ว" ประกาศว่า "ความรักต่างหากที่สร้างครอบครั วขึ้นมา" โดยไม่ว่าความรักนั้ นจะมาจากครอบครัวสีรุ้งที่ไม่ ได้มีพ่อแม่เป็นชายหญิ งโดยเพศกำเนิด ครอบครัวที่มีเด็กเป็นผู้มี ความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ครอบครัวเหล่านี้และผู้สนับสนุ นครอบครัวสีรุ้งจะจัดการเดิ นขบวนโดยใช้คำขวัญ "ความรักต่างหากที่สร้างครอบครั วขึ้นมา" ทั่วโลกใน 50 ประเทศ

ในงานเกี่ยวกับ IDAHOT ของปีนี้ยังมีการเน้นย้ำเรื่ องสถานการณ์น่าเศร้าที่ผู้มี ความหลากหลายทางเพศและครอบครั วของพวกเขาจำนวนมากต้องเผชิญ ขณะเดียวกันก็เน้นเฉลิ มฉลองความกล้าหาญ ความเข้มแข็ง และความรัก ที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการต่ อสู้ด้านเพศสภาพและเพศวิถี พวกเขายังมีการนำเสนอเรื่ องราวของครอบครัวสีรุ้งต่างๆ ทั่วโลกที่จะเป็นการตอบโต้กั บความเกลียดชังและแนวคิดแบบสุ ดโต่ง

ในเว็บไซต์ของ IDAHOT สากลรายงานสถานการณ์ช่วงต้นปีนี้ ว่าพวกเขาได้รับการเกื้อหนุ นจากกลุ่มหัวก้าวหน้าในฝ่ ายศาสนาเอง และมีหลายครอบครัวที่ไม่ยอมให้ กลุ่มหัวรุนแรงที่ยุยงให้เกิ ดความเกลียดชังอ้างใช้ครอบครั วมาเป็นเครื่องมือ แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ผู้คนที่นั บถือศาสนาก็ไม่จำเป็นว่ าพวกเขาจะต้องถูกบงการโดยข้ออ้ างเรื่องค่านิยมศาสนาเหล่านั้ นเสมอไป

วันเดียวกันนี้เพจ UN Women ยังได้นำเสนอวิดีโอครอบครัวในรู ปแบบต่างๆ ตั้งแต่ครอบครัวชายหญิ งโดยเพศกำเนิด ครอบครัวหญิงสองคนกับลูกอี กสองคน ครอบครัวของแม่เลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวชายสองกับลูกสาวอีกหนึ่ ง หรือแม้กระทั่งครอบครัวที่มีผู้ สูงอายุกับเด็กเล็ก ในวิดีโอดังกล่าวระบุว่า "ครอบครัวมีได้หลายแบบ" "ถึงเวลาแล้วสำหรับนโยบายที่ จะยอมรับความหลากหลาย"

เพจ UN Women ยังมีโปสเตอร์คนสวมผ้าคลุมศรี ษะสีชมพูซึ่งระบุว่าเป็ นชาวไทยพร้อมข้อความบนแถบสีรุ้ งว่า "ความสามารถในการนิยามเพศของตั วเองถือเป็นสิทธิมนุษยชน"

มีหลายประเทศที่มีปฏิบัติ การในเรื่องนี้ในแบบของตัวเองตั้ งแต่ตลอดช่วงสัปดาห์ที่แล้วจนถึ งสัปดาห์นี้เช่นการเดินขบวนต่ อต้านความรุนแรงต่อผู้มี ความหลากหลายทางเพศในจอร์เจี ยเพื่อให้ผู้มี ความหลากหลายทางเพศได้รับการคุ้ มครองสิทธิขั้นพื้ นฐานและออกมาเดินบนท้องถนนได้ อย่างปลอดภัย พวกเขาใช้คำขวัญอย่าง "ออกมาด้วยความภูมิใจ" หรือ "พวกเรามีอยู่ทุกที่"

ในจอร์เจียนั้นสถานการณ์ค่อนข้ างย่ำแย่เพราะมีผู้นำศาสนาคริ สต์นิกายออโธด็อกซ์ประกาศให้เป็ นวันแห่ง "ความบริสุทธ์ของครอบครัว" กลุ่มนักกิจกรรมเพื่ อความหลากหลายทางเพศประมาณ 50 คน ต้องเผชิญหน้ากับการประท้วงโต้ ตอบที่นำโดยนักบวชนิกายออโธด็ อกซ์ ใช้คำแสดงความเกลียดกลัวคนรั กเพศเดียวกันอย่างไม่มีเหตุผล บางคนถือพืชมีพิษจะฝ่าแผงกั้ นตำรวจเข้าไปตีนักกิจกรรมเพื่ อความหลากหลายทางเพศด้วย ฝ่ายนักกิจกรรมทักท้วงว่ าตำรวจไม่มีการการันตี ความปลอดภัยของพวกเขามากพอ

ในทางตรงกันข้ามประเทศอย่างชิลี ให้การสนับสนุนการจัดเดิ นขบวนของกลุ่ม LGBT เป็นอย่างดี โดยมีความร่วมมือกันระหว่ างเทศบาล สถานทูต ห้องสมุด กระทรวงกิจการสตรี ร่วมกับกลุ่มนักกิจกรรม LGBT ที่ชื่อกลุ่ม Movhil นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์เปิ ดไฟสีรุ้งประดับทำเนี ยบประธานาธิบดีด้วย

ในอัลแบเนียก็มีการจัดงานอย่ างราบรื่นโดยที่มีกลุ่มชุมชนผู้ มีความหลากหลายทางเพศมากกว่า 200 คน และนักกิจกรรมภาคประชาสังคมเข้ าร่วมงานจัดปั่นจักรยานเพื่ อแสดงการสนับสนุนครอบครัวสีรุ้ งในวัน IDAHOT แม้ว่าจะมีความกังวว่าจะมีฝ่ ายต่อต้านจัดการประท้วงป่ วนพวกเขา แต่ คริสตี พินเดรี นักกิจกรรม LGBT ของอัลแบเนียก็บอกว่าถ้ าพวกเขาเลือกจะเลี่ยงเส้นทางหรื อเลือกจะไม่ออกมาชุมนุมในครั้ งนี้ชุมชน LGBT คงต้องหลบซ่อนอยู่ต่อไปทั้งชีวิ ต แต่ในที่สุดพวกเขาก็ออกมาดำเนิ นกิจกรรมไปได้อย่างราบรื่ นโดยไม่มีการปะทะกัน

เจนี คาราจ นักกิจกรรมอีกรายหนึ่งจากอั ลแบเนียบอกว่างานในครั้งนี้ไม่ ได้ทำไปสนุกๆ แต่เป็นปฏิบัติการทางการเมือง โบรา เมมา นักกิจกรรมบอกว่าในวันนี้ พวกเขาออกมาเพื่อสร้ างความตระหนักรู้ให้กับผู้คนเพื่ อช่วยขับเน้นเสียงของการต่อต้ านความอยุติธรรม เรียกร้องความเท่าเทียมและเกี ยรติยศศักดิ์ศรีในสังคมนี้

