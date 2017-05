เปิดรายชื่อคนตาย พ.ค.35 และ พ.ค.53 – 7 ปี ความยุติธรรมที่ไม่ไปไหน

รวมรายชื่อผู้เสียชีวิต/สูญหาย พ.ค.35 พร้อมทั้งเปิดรายชื่อผู้เสียชีวิต เม.ย.-พ.ค.53 และผลการไต่สวนการตาย ขณะที่ 7 ปี กระบวนการยุติธรรมที่ ศาลยกฟ้อง ‘อภิสิทธิ์-สุเทพ’ ในความผิดต่อชีวิต ต่อด้วย ปปช. ตีตกความผิดต่อหน้าที่ โดยที่ ‘กองทัพ’ ยังไม่เคยก้าวมาสู่ปริมณฑลของ ‘จำเลย’

"การลืมคนตายก็คล้ายกับการฆ่าพวกเขาเป็นครั้งที่สอง" “To forget the dead would be akin to killing them a second time.” - เอลี่ วีเซล (Elie Wiesel), นักเขียน ชาวอเมริกัน เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ปี 1986