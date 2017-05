นิวยอร์กไทม์ ส่องแผนการจีนกำลังทำอะไรบ้างกับ 'เส้นทางสายไหมใหม่'

Sat, 2017-05-20 12:32

หนึ่งในสิ่งที่ทำให้จีนขึ้ นไปอยู่บนเวทีทีมีแสงไฟสาดส่ องบนเวทีโลกตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ ที่แล้วคือการประกาศโครงการ "หนึ่งแถบ หนึ่งสายทาง" หรือ 'เส้นทางสายไหมใหม่' ซึ่งโครงการนี้สร้างอะไรไปแล้ วบ้าง มีหลายประเทศที่กังขาต่ อโครงการนี้เพราะเหตุใด หรือแม้แต่ประเทศพันธมิตรของจี นเองอะไรที่ทำให้ประชาชนกังวลต่ อโครงการเชื่อมโยงเศรษฐกิ จโลกของจีน

20 พ.ค. 2560 รายงานของนิวยอร์กไทม์ระบุถึ งโครงการลงทุนต่างๆ ของทางการจีน ที่ทำไว้ตั้งแต่ก่อนการประกาศ "เส้นทางสายไหมใหม่" ในที่ประชุมเมื่อวันที่ 14 พ.ค. ที่ผ่านมา นิวยอร์กไทม์ระบุถึงการที่วั ศวกรจีนกำลังขุดเจาะอุโมงค์ และสร้างสะพานในวังเวียง ประเทศลาว เพื่อสร้างทางรถไฟระยะทาง 260 ไมล์ ในโครงการราคา 6,000 ล้านดอลลาร์ ที่จะเชื่อมต่อประเทศอาเซียน 8 ประเทศ

ทุนจีนยังไปลงกับโรงไฟฟ้ าของปากีสถานเพื่อจัดการกับปั ญหาไฟฟ้าเรื้อรัง ซึ่งเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการลงทุ นที่มีผู้คาดการณ์กันว่าจะมากถึ ง 46,000 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ยังมีแผนการวางเส้ นทางรถไฟจากบูดาเปสต์ไปยั งเบลเกรด, เซอร์เบีย,เป็นเส้นทางที่จะส่ งผ่านสินค้าไปสู่ยุโรปผ่านทางท่ าเรือในกรีซที่จีนเป็นเจ้าของ

นิวยอร์กไทม์ระบุว่าแผนการก่ อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เหล่านี้และโครงการอื่นๆ ผ่านยุโรป เอเชีย และแอฟริกานับเป็นความพยายามสร้ างการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิ จแบบหยั่งรากลึกและการทูตให้แน่ นแฟ้น โครงการที่ชื่อ "หนึ่งแถบ หนึ่งสายทาง" (One Belt, One Road) ของจีนที่มุ่งสร้างโครงสร้างงพื้ นฐานมูลค่า 1 ล้านล้านดอลลาร ์ ทอดผ่านประเทศมากกว่า 60 ประเทศ จึงเป็นการแผ่อิทธิพลใหม่ของจี นในนาม "การค้าระดับโลก" ซึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงต้ องการให้จีนใชัความมั่งคั่ งและอุตสาหกรรมที่ ชำนาญการในการพยายามขึ้นมามี อำนาจเหนือสถาบันเศรษฐกิจตะวั นตกโดยพยายามถึงประเทศและภาคส่ วนต่างๆ เข้ามาอยู่ในวงของจีน

บทความนิวยอร์กไทม์มองอีกว่ าโครงการนี้เน้นเอื้อประโยชน์ต่ อเศรษฐกิจจีนล้วนๆ ใตอนนี้อัตราการเติบโตเศรษฐกิ จจีนกำลังชะลอตัว และจีนก็ผลิตพวกเหล็กกล้า ซีเมนต์ และเครื่องจักรออกมามากเกิ นความต้องการของประเทศตัวเองจึ งพยายามหาลู่ทางเพื่อให้เศรษฐกิ จในประเทศตัวเองไปต่อได้ โดยเฉพาะการตกลงกับประเทศกำลั งพัฒนา

เชาเวิ่นเหลียน อธิบดีศูนย์เพื่อความร่วมมื อนานาาติของคณะกรรมการเพื่ อการพัฒนาชาติและการปฏิรูปที่ เป็นองค์กรตัวตั้งตัวตีของ "เส้นทางสายไหมใหม่" กล่าวว่า "แผนการนี้จะทำให้เกิดโลกาภิวั ตน์ 2.0" และเป็นการที่ประธานาธิบดีสีจิ้ นผิงเชื่อว่าจะเป็นแผนระยะยาวที่ ส่งไปถึงคนุ่รนต่อๆ ไปด้วย นอกจากนีสีจิ้นผิงยังแสดงท่าที ไปในทางตรงกันข้ามกับโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ที่เน้นแนวทางคุ้มครองการค้ าประเทศตัวเอง โดนสีจิ้นผิงเคยบอกว่าแนวคิดคุ้ มครองการค้า "เป็นการขังตัวเองไว้ในห้องมืด"

นิวยอร์กไทม์ประเมินว่าจีนทุ่ มหนั กเพราะคำนวนผลระยะยาวโดยยอมเสี่ ยงผิดพลาดในระยะสั้น แม้กระทั่งการลงทุนในประเทศที่ เสี่ยงเกิดคอร์รัปชันสูงเพื่ อผลทางการทหารและการทูต แต่ประเทศอื่นๆ รวมถึงสหรัฐฯ ประเทศในเอเชียและประเทศในยุ โรปก็เข้าหาจีนอย่างระมัดระวั งในเรื่องนี้ ออสเตรเลียไม่ยอมเซ็นสั ญญาตกลงกับจีน อินเดียก็ไม่สบายใจที่จีนจะสร้ างถนนตัดผ่านพื้นที่ขัดแย้งที่ มีชาวปากีสถานอยู่มากอย่างแคว้ นแคชเมียร์

อย่างไรก็ตามในแง่การค้าเหล่านั กธุรกิจข้ามชาติ และธนาคารนานาชาติทั้งหลายก็คว้ าโอกาสที่จีนจะพยายามปรับการค้ าโลกเช่นนี้ กระทรวงเศรษฐกิจและพลั งงานของเยอรมนีก็เข้าร่วมประชุ มกับจีน บรรษัมอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ ของตะวันตกอย่างเจเนอรัลมอเตอร์ และซีเมนส์ก็ร่วมด้วย แม้แตสหรัฐฯ เองก็ส่งคนที่ดูมีความสำคั ญพอสมควรไปประชุมด้วยราวส่งสั ญญาณว่าเริ่มเปิดรับความสัมพั นธ์กับจีนมากขึ้น

ทางรถไฟในลาว

หนึ่งในประเทศที่รับวัตถุดิ บโครงสร้างพื้นฐานจากจีนอย่ างมากคือลาว ทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช้ ในโครงการที่ลาวผลิตในจีนทั้ งหมด รวมถึงแรงงานเองก็เป็นคนจีนด้วย ในช่วงก่อสร้างหนักๆ มีการประเมินว่าจะต้องใช้ แรงงานชาวจีนมากถึงราว 100,000 คน ขณะที่จีนพยายามใช้จุดนี้เป็นตั วดึงดูดการเติบโตทางเศรษฐกิจให้ จีนเองแล้ว การลงโครงสร้างพื้นฐานในลาวยั งเป็นหนึ่งในแผนการที่ จะถอนอำนาจสหรัฐฯ ออกจากพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ด้วย

จีนต้องการสร้างทางรถไฟระยะทาง 260 ไมล์ ในโครงการราคา 6,000 ล้านดอลลาร์เชื่อมจากตอนเหนื อของลาวมาจนถึงเมืองหลวงเวียงจั นทร์ ทางรถไฟของพวกเขาต้องผ่านเทื อกเขาต่างๆ ทำให้มีการขุดเจาะอุโมงค์และสร้ างสะพานแทยจะร้อยละ 60 ของเส้นทางทั้งหมด ขณะเดียวกันก็มีปัญหาเรื่องที่ พื้นที่หลายพื้นที่ยังมีทุ่ นระเบิดของสหรัฐน ในสมัยสงครามเวียดนามตกค้างอยู่

ท่าเรือปากีสถานและทางรถไฟเคนยา

นิวยอร์กไทม์ระบุว่าในแต่ละที่ จีนก็มีการสร้างอะไรในเชิงที่ จะเอื้อผลประโยชน์กลับคืนตัวเอง ในปากีสถานมีการสร้างท่าเรื อกวาดาร์บนทะเลอาหรับโดยจะเชื่ อมด้วยทางรถไฟและถนนใหม่ทาบผ่ านพื้นที่ซินเจียงเป็นทางลั ดในการค้าขายกับยุโรป รวมถึงโครงการทางหลวงและโรงไฟฟ้ า จีนมีความต้องการป้องกันไม่ให้ ผู้ก่อการร้ายจากปากีสถานข้ ามเขตแดนเข้าไปอยู่ในซินเจียง

ในเคนยาจีนต้องการพั ฒนาทางรถไฟจากท่าเรือที่ มอมบาซาไปถึงไนโรบีที่จะทำให้ส่ งสินค้าจีนเข้าไปในเคนยาได้ โดยที่จีนทำการปรับปรุงโครงสร้ าพื้นฐานที่กำลังผุพังในแอฟริ กามาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี แล้ว ซึ่งไม่เพียงแค่เคนยาเท่านั้นจี นยังให้ทุนสร้างทางรถไฟฟ้าข้ ามประเทศทางแรกในแอฟริกามูลค่ าราว 4,000 ล้านดอลลาร์

ดูเหมือนจีนจะกำลังแผ่อิทธิ พลไปได้หลายที่ในโลก อย่างไรก็ตามทอม มิลเลอร์ ผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับความฝั นของเส้นทางสายไหมใหม่ของจีนก็ บอกว่า มีอีกหลายประเทศที่จีนต้ องหาทางโน้มน้าวชักจูงให้ได้ เพราะพวกเขามองออกว่าจีนต้ องการควบคุมในเชิงยุทธศาสตร์

บริหารจัดการความเสี่ยง

ถึงจะดูเป็นพ่อบุญทุ่ม แต่ในประเทศพันธมิตรคอมมิวนิสต์ ที่ยอมรับจีนอย่างลาวเองก็มี ความกังวลว่าพวกเขาจะร่วมทุนกั บโครงการราคาสูงๆ กลายพันล้านได้อย่างไรเมื่อเที ยบกับรายได้ของพวกเขาเอง โดยที่ธนาคารนำเข้าส่งออกของจี นให้ลาวยืมเงินจำนวน 800 ล้านดอลลาร์ ทำให้ลาวรบภาระหนี้หนักจนไอเอ็ มเอฟเตือนว่าหนี้ สาธารณะของพวกเขาอาจจะเพิ่มขึ้ นราวร้อยละ 70 ของขนาดเศรษฐกิจลาว

อินโดนีเซียที่มี โครงการรถไฟความเร็วสูงกับจีนก็ มีเรื่องโต้เถียงเกี่ยวกับการถื อครองที่ดิน ในไทยรัฐบาลก็เรียกร้องข้ อตกลงที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการสร้ างทางรถไฟ นิโคลัส อาร์ ลาร์ดี ผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนจากสถาบั นเพื่อเศรษฐกิจนานาชาติในวอชิ งตันเองก็มองว่าจีนยั งคงเผยแผนการลงทุนด้วยวงเงินที่ ไม่สูงมาก ยังคงเทียบเท่ากับโครงการลงทุ นภายในประเทศ

แม้กระทั่งรัสเซียท่ดูเป้นมิ ตรกับจีนก็ยังตรวจสอบข้อเท็จจริ งโครงการ "หนึ่งแถบ หนึ่งสายทาง" กับจีน จากที่กลุ่มคณาธิปไตยคนใกล้ชิ ดกับผู้นำ วลาดิเมียร์ ปูติน ต่างก็ยังคงกังขาว่าโครงการจี นจะส่งผลในทางปฏิบัติได้จริงหรื อไม่

ขณะเดียวกันก็มีการประเมินว่ าการกรจายทุนออกไปจากจี นเองอาจจะกลายเป้นปัญหากลั บมาหลอกหลอนจีนเองด้วยหรือไม่ เมื่อธนาคารจีนจำต้องให้กู้ยื มในโครงการที่ไม่น่าปรารถนาเท่ าใดและหลายประเทศก้ประเมินว่ าโครงการ "หนึ่งแถบ หนึ่งสายทาง" มีระดับเครติดต่ำกว่ ามาตรฐานการลงทุน

ในมุมมองของผู้คนทั่ วไปในลาวเองก็แสดงความกังวลว่ าจำนวนคนจีนที่เอาเข้ ามาในประเทศลาวมากเกินไปก็ อาจจะไม่ดีกับลาว แม้จะเห็นด้วยว่าลาวควรจะพั ฒนาให้ดูทัดเทียมกั บอารยประเทศบ้าง ชาวนาในลาวก็กังวลเรื่องสิทธิที่ ดินทำกินโดยมีชาวนารายหนึ่งให้ สัมภาษณ์ต่อนิวยอร์กไทม์ว่ารั ฐบาลลาวเคยมาขอซื้อที่ดินแต่ก็ ไม่เคยจ่ายเงินให้เขาเลย

เรียบเรียงจาก

Behind China’s $1 Trillion Plan to Shake Up the Economic Order, JANE PERLEZ and YUFAN HUANGMAY , New York Times, 13-05-2017