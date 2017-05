ผู้นำชนพื้นเมืองในเวเนซุเอลาทำพิธีสาปแช่งรัฐบาลหลังถูกกีดกันทางการเมือง

Sun, 2017-05-21 01:40

การต่อต้านทางการเมืองต่อผู้นำเวเนซุเอลา "นิโคลัส มาดูโร" ยังคงดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงการประท้วงหรือกดดันทางการทูตเท่านั้น ล่าสุดมีการทำพิธีกรรมสาปแช่งโดยผู้นำกลุ่มชนพื้นเมืองจากรัฐอเมโซนาส ในพิธีกรรมที่ชื่อ "ดาบูคูรี" หลังจากที่ผู้นำชนพื้นเมืองถูกกีดกันออกจากการเมือง

20 พ.ค. 2560 ในเวเนซุเอลายังคงมีการประท้วงและกระแสต่อต้านประธานาธิบดี นิโคลัส มาดูโร อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการประท้วงบนท้องถนนที่เกิดความรุนแรง การวิพากษ์วิจารณ์จากเพื่อนบ้านของเวเนซุเอลา และการกดดันทางการทูต รวมถึงการที่สหรัฐฯ เพิ่งประกาศคว่ำบาตรผู้พิพากษาศาลสูงสุดของเวเนซุเอลา 8 ราย เมื่อวันที่ 18 พ.ค. ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในตอนนี้มาดูโรกำลังต้องเผชิญกับวิธีการต่อต้านอีกแบบหนึ่งคือพิธีกรรมสาปแช่งของหมอผี

พิธีกรรมดังกล่าวเรียกว่า "ดาบูคูรี" มีผู้ประกอบพิธีกรรมคือ ลิบอริโอ กัวรูลลา อดีตผู้ว่าการรัฐอเมโซนาส เขาเป็นฝ่ายค้านคนที่สองที่ถูกสั่งแบนทางการเมืองหลังจากที่ผู้นำฝ่ายค้านอย่างเฮนริค คาปริเลส โดนสั่งแบนมาก่อนหน้านี้แล้ว เขาทำพิธีกรรมนี้ร่วมกับสมาชิกกลุ่มชนพื้นเมืองบานิวาซึ่งเป็นพิธีกรรมในเชิงชำระแค้น จากที่พิธีกรรมนี้นำมาใช้เพื่อเรียกความรุ่งเรืองและอุดมสมบูรณ์หรือเพื่อใช้สาปแช่งให้เป้าหมายเจ็บปวดและสูญเสียได้

กัวรูลลา ทำพิธีกรรมนี้ที่เมืองเปอร์โต อยาคูโช เขาระบายสีที่ใบหน้าและประดับขนนกไว้ที่ศรีษะ ในขณะที่เขาเป่าเศษผงขึ้นไปในกระแสลมก็มีผู้คนจากชนพื้นเมืองหลายชนชาติกระทืบเท้าและเขย่าลูกแซกตามไปด้วย

"(รัฐบาล) รู้สึกว่าพวกเขามีอำนาจในการกล่าวหาพวกเราและขจัดอำนาจทางการเมืองของเรา แต่ผมต้องการบอกให้พวกนั้นรู้ว่าผมเองก็มีพลังเช่นกัน และในวันนี้ผมจะปลุกพลังจากบรรพบุรุษของผมและหมอผีของผมเพื่อให้คำสาปแช่งของพิธี 'ดาบูคูรี' ตกแก่ผู้ที่กระทำเลวทรามต่อพวกเรา" กัวรุลลากล่าว

กัวรุลลาเตือนศัตรูของเขาว่าคำสาปแช่งของเขาจะทำให้ศัตรูของเขาทุกข์ทรมาน "ผมบอกคุณได้เลยว่าเมื่อคุณตายคุณจะไม่ตายโดยที่ไม่ทุกข์ทรมานหรอก ผมรับรองคุณได้เลยว่าช่วงก่อนตายคุณจะเริ่มเจ็บปวดและวิญญาณของคุณจะเดินหลงอยู่ท่ามกลางความมืดมิดและหลงอยู่ในที่ๆ เต็มที่ด้วยเชื้อร้ายหนักที่สุดก่อนที่คุณจะได้ปิดตาลง"

พิธีกรรมสาปแช่งดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของ "การเดินขบวนของหมอผี" ซึ่งเป็นพิธีกรรมขั้นสุดท้ายหลังจากเดินขบวนต่อต้านรัฐบาลอย่างต่อเนื่องรายวัน การประท้วงต้านรัฐบาลมาดูโรอย่างต่อเนื่องในเวเนซุเอลาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 45 ราย แล้ว

ในเวเนซุเอลามีกลุ่มชนพื้นเมือง 38 ชนชาติรวมแล้วราวร้อยละ 2 ของประชากรทั้งหมด แต่พวกเขาก็ไม่มีตัวแทนทางการเมืองแบบในบราซิล หรือ โคลอมเบีย สิทธิชนพื้นเมืองของพวกเขาเพิ่งได้รับการรับรองจากรัฐธรรมนูญปี 2542 ของฮูโก ชาเวซ ผู้นำก่อนหน้ามาดูโร ซึ่งในยุคสมัยของชาเวซยังมีการการันตีให้ชนพื้นเมืองได้รับสิทธิที่ดินและมีผู้แทนทางการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับรัฐ

แต่เมื่อปีที่แล้ว ผู้แทนชาวเผ่าอเมซอน 3 รายก็ถูกห้ามไม่ให้สาบานตนเข้าสู่ตำแหน่งหลังจากรัฐบาลอ้างว่าพวกเขาชนะเข้ามาด้วยการโกง การแบนกัวรูลลาก็ทำให้ชนพื้นเมืองในรัฐอเมโซนาสมีตัวแทนทางการเมืองเลย

อย่างไรก็ตามเดซี บาร์เรตโต นักมานุษยวิทยาก็บอกว่ากลุ่มผู้แทนทางการเมืองเหล่านี้ไม่ได้มาจากเหล่าผู้นำของชนพื้นเมืองอย่างแท้จริง พวกเขาเป็นแค่นักการเมืองที่อาศัยอัตลักษณ์ชนพื้นเมืองเข้าไปอยู่ในวงรัฐบาล เวเนซุเอลาไม่เคยมีการผลักดันคุ้มครองสิทธิชนพื้นเมืองอย่างจริงจัง

กระนั้นกลุ่มชนพื้นเมืองทั้งหลายก็พากันเดินทางเข้าไปชุมนุมในเมืองหลังจากที่ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมในเวเนซุเอลา มีกลุ่มชนพื้นเมืองวาเราที่หนีความวุ่นวายทางการเมืองและปัญหาขาดแคลนอาหารและยาในเวเนซุเอลาเข้าไปในบราซิลหลายร้อยคน ส่วนหนึ่งก็นั่งรถบัสระยะทาง 1,000 กม. จากสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโอริโนโค เข้าสู่ตัวเมืองอเมซอนโดยอาศัยสร้างที่พักชั่วคราว หนึ่งในชนพื้นเมืองชื่อ อเบล คาลเดรอน เปิดเผยว่าทุกอย่างหายไปหมดแล้วในเวเนซุเอลา พวกเขากำลังมองหาชีวิตที่ดีกว่า

เรียบเรียงจาก

