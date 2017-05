บึ้ม คอนเสิร์ต อาเรียนา แกรนเด เมืองแมนเชสเตอร์ ตาย 22 คาดระเบิดพลีชีพ

Tue, 2017-05-23 14:50

เกิดเหตุระเบิดในเมืองแมนเชสเตอร์ ตาย 22 เจ็บอีกกว่า 50 รุนแรงที่สุดในรอบทศวรรษสหราชอาณาจักร จนท. สหรัฐฯ คาดฝีมือระเบิดพลีชีพ ผู้อยู่ในเหตุการณ์เผยเกิดในห้องโถง คนแห่แสดงความเสียใจ มีทวีตบริการห้องพักฟรีให้ผู้ตกค้างในเมือง

บรรยากาศหลังเหตุระเบิด

เมื่อคืนวันที่ 22 พ.ค. ราว 22.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น เกิดเหตุระเบิดในห้องโถงของ แมนเชสเตอร์ อารีนา เมืองแมนเชสเตอร์ หลังคอนเสิร์ตของสตาร์ดังชาวอเมริกาขวัญใจวัยรุ่น อาเรียนา แกรนเด จบลงไม่นาน

เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต 22 ราย บาดเจ็บอีกราว 50 ราย รวมทั้งสร้างความโกลาหลในพื้นที่ สถานีรถไฟวิคตอเรีย ซึ่งเชื่อมต่อกับห้องโถงที่เกิดเหตุสั่งปิดให้บริการหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวไม่นาน และจะไม่มีการให้บริการรถไฟที่สถานีวิคตอเรียในวันอังคารที่ 23 มี.ค. ตามเวลาท้องถิ่น

สำนักข่าว เดอะ การ์เดียน รายงานว่า ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตรวจสอบที่เกิดเหตุว่าเป็นฝีมือของการระเบิดพลีชีพหรือไม่ โดยการไล่ล่าผู้บงการจะเป็นหน้าที่ของเครือข่ายตำรวจต่อต้านการก่อการร้ายและหน่วย MI -5 ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงของสหราชอาณาจักร

สำนักข่าว บีบีซี รายงานว่า เจ้าหน้าที่ไม่ระบุชื่อจากสหรัฐฯ 2 นายคาดว่าเหตุการณ์ระเบิดเป็นฝีมือของมือระเบิดพลีชีพ

เทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรกล่าวว่า จะมีการประชุมฉุกเฉินในวันอังคาร เวลา 9.00 น.ตามเวลาท้องถิ่น “เรากำลังหารายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าเป็นการก่อการร้าย” นายกรัฐมนตรีอังกฤษ กล่าว

นอกจากนี้ เหตุระเบิดยังทำให้พรรคการเมืองทั้งหมดยกเลิกการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั่วไปเพื่อแสดงความไว้อาลัย โดยวันเลือกตั้งทั่วไปจะมีขึ้นในวันที่ 8 มิ.ย. 2560

บนโลกโซเชียล มีการใช้แฮชแท็ก #MissingInManchester ในทวิตเตอร์เพื่อถามหาผู้อยู่ในเหตุการณ์ที่อาจเป็นญาติ หรือคนรู้จัก นอกจากนี้ยังมีการใช้แฮชแท็ก #RoomForManchester ในทวิตเตอร์โดยประชาชนเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยที่ติดอยู่เมืองแมนเชสเตอร์

ผู้อยู่ในเหตุการณ์ เผยเหตุเกิดในห้องโถง พบเศษตะปูจากระเบิด

แอนดี โฮเลย์ ผู้อยู่ในเหตุการณ์เนื่องจากไปรับลูกสาวกับภรรยาที่งานคอนเสิร์ต กล่าวกับ บีบีซี ว่า “แรงระเบิดทำผมกระเด็นไปเกือบ 30 ฟีต (ราว 9 เมตร) จากประตูหนึ่งไปอีกประตูหนึ่ง พอผมลุกขึ้นมาก็เห็นผู้คนนอนอยู่บนพื้น สิ่งแรกที่ผมคิดคือต้องเข้าไปหาครอบครัวผมในอารีนา ซึ่งพวกเขาไม่เป็นอะไร”

“มันเป็นระเบิดแน่ๆ และมันทำให้เกิดแรงบางอย่าง มันระเบิดแถวๆทางเข้า ตรงที่ขายตั๋ว” โฮเลย์ กล่าว

“เรายืนอยู่ขั้นบนสุดของบันได จากนั้นกระจกตรงใกล้ๆ ร้านขายของก็แตก ทั้งอารีนาสั่นไปหมด มีระเบิดและแสงไฟวาบตามมาทีหลัง มีคนนอนเกลื่อนกลาดเต็มไปหมด” เอมมา จอห์นสัน ที่เดินทางไปรับลูกพร้อมกับสามี กล่าวกับ บีบีซี

เดอะ การ์เดียน รายงานว่า ผู้เห็นเหตุการณ์พบเศษน็อตและตะปูบนพื้นที่เกิดเหตุระเบิด ซึ่งสันนิษฐานว่าอาจมีการใช้ระเบิดตะปู

วัยรุ่นกลุ่มหนึ่งจากเมืองเชฟฟิลด์ กล่าวกับ เดอะ การ์เดียน ว่า “อาเรียนา แกรนเด เพิ่งเข้าไปหลังม่าน จากนั้นก็มีแสงวาบ เสียงระเบิดดังมากและกลุ่มควันกลุ่มใหญ่ ผมเห็นคนเลือดโซมกายมาห้าคน”

มาจิด ข่าน กล่าวกับ เดอะ การ์เดียน ถึงสถานการณ์ระเบิดหลังคอนเสิร์ตจบว่า “เสียงคล้ายๆ ระเบิดดังขึ้นมา ทุกคนต่างหวาดกลัวและพยายามจะออกไปจากอารีนา เสียงระเบิดมันดังครั้งเดียว และจากนั้นคนจากฝั่งที่เสียงระเบิดดังขึ้นก็วิ่งมาทางพวกเราเพื่อจะออกไป”

เจ้าหน้าที่รัฐ คนดัง แสดงความเสียใจครอบครัวผู้สูญเสีย

อาเรียนา แกรนเด เจ้าของคอนเสิร์ตในคืนเกิดเหตุ กล่าวในทวิตเตอร์ว่า “ฉันใจสลาย ฉันเสียใจมาก จากก้นบึ้งของหัวใจ ฉันไม่รู้จะพูดอะไร”

เจเรมี คอร์บิน หัวหน้าพรรคแรงงาน ระบุในทวิตเตอร์ว่า “เหตุการณ์เลวร้ายในเมืองแมนเชสเตอร์ ขอส่งใจให้กับผู้ประสบภัยและทีมฉุกเฉินที่ยอดเยี่ยมของพวกเรา”

บีบีซี รายงานว่า นายกเทศมนตรีของการรถไฟใต้ดินเกรทเธอร์ แมนเชสเตอร์ แอนดี เบิร์นแฮม กล่าวว่า “ขอส่งใจของผมให้กับครอบครัวผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไป ขอแสดงความยกย่องกับเจ้าหน้าที่ผู้กล้าหาญของพวกเรา เป็นคืนที่ย่ำแย่ในเมืองที่ยิ่งใหญ่”

สโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ออกมาแสดงความเสียใจบนทวิตเตอร์ว่า “ถือเป็นความเสียใจอย่างใหญ่หลวงเมื่อได้ยินข่าวร้ายที่เกิดขึ้นที่อารีนา ขอส่งใจให้กับผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ของเมือง”

ทวิตเตอร์ของทีมฟุตบอลทีมชาติอังกฤษ ทวีตว่า “วันนี้พวกเราขอส่งใจให้กับชาวเมืองแมนเชสเตอร์ เมืองแห่งความภาคภูมิใจ ความกระตือรือร้นและความหวัง ซึ่งได้ต้อนรับเราอย่างอบอุ่นในช่วงนี้เมื่อปีที่แล้ว

ริโอ เฟอร์ดินานด์ อดีตกองหลังชื่อดังของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กล่าวในทวิตเตอร์ว่า “เพิ่งได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นในแมนเชสเตอร์ หวังว่าทุกคนจะปลอดภัย!”

แมนเชสเตอร์ อารีนา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของใจกลางเมืองแมนเชสเตอร์ เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟวิคตอเรีย มีความจุในสนามถึง 21,000 คน ใหญ่เป็นอันดับสองของสหภาพยุโรป และเป็นอันดับหนึ่งในสหราชอาณาจักร (ที่มา: วิกิพีเดีย)

