สหราชอาณาจักรยกระดับภัยก่อการร้ายขั้นสูงสุด เรียกทหารหนุนตำรวจ รู้ตัวมือระเบิดแล้ว

คืบหน้าระเบิดแมนเชสเตอร์ อารีนา นายกฯ ประกาศระดับภัยก่อการร้ายเป็นระดับสูงสุด เรียกทหารประจำการ 5,000 นายสนับสนุนตำรวจป้องกันภัยทั่วสหราชอาณาจักร รู้ตัวมือระเบิดแล้ว เป็นชายหนุ่มเชื้อสายลิเบีย ตำรวจแถลงจับเพิ่มอีกสาม รมต. มหาดไทยอังกฤษโวยสหรัฐฯ คาบข่าวบอกสื่อหวั่นทำเสียรูปคดี ไอเอสออกมาแสดงความรับผิดชอบแล้ว เปิดรายชื่อผู้เสียชีวิตล่าสุด 10 จาก 22 ศพ

24 พ.ค. 2560 สืบเนื่องจากเหตุระเบิดในห้องโถงของ แมนเชสเตอร์ อารีนา เมืองแมนเชสเตอร์ หลังคอนเสิร์ตของสตาร์ดังชาวอเมริกาขวัญใจวัยรุ่น อาเรียนา แกรนเด จบลงไม่นาน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 22 ราย บาดเจ็บอีก 59 ราย ถือเป็นเหตุก่อการร้ายที่รุนแรงที่สุดในรอบทศวรรษของสหราชอาณาจักร (อ่านเพิ่มเติม ที่นี่)

ความคืบหน้าล่าสุด เทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร แถลงหลังประชุมกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงว่า นักวิเคราะห์ของหน่วยข่าวกรองได้ยกระดับภัยก่อการร้ายในสหราชอาณาจักรจากระดับ “ร้ายแรง” สู่ระดับ “รุนแรงสูงสุด” อันถือเป็นระดับภัยสูงสุด และถูกใช้เป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษ

“นั่น[การยกระดับภัยก่อการร้าย] หมายถึงการประเมินว่า ไม่เพียงแต่ภัยการก่อการร้ายจะยังคงมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงแล้ว การก่อเหตุโจมตีครั้งต่อๆไปก็อาจจะเกิดขึ้นอีกไม่นาน”เมย์ กล่าวในระหว่างแถลงข่าว ทั้งยังระบุว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขอการสนับสนุนจากทหารบกแล้ว โดยกำลังหนุนจากกองทัพจะเข้ามาประจำการเพื่ออารักขาเป้าหมายของผู้ก่อการร้ายทั่วสหราชอาณาจักร เพื่อให้ตำรวจนำกำลังของตนลาดตระเวนในสถานที่สำคัญได้มากขึ้น “คุณอาจจะเห็นทหารประจำการอยู่ตามงานต่างๆเช่นคอนเสิร์ตหรือตามงานแข่งขันกีฬาเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความปลอดภัย” เมย์ กล่าว ทั้งนี้ ทหารจะอยู่ภายใต้การกำกับของผู้บัญชาการตำรวจ

สำนักข่าว บลูมเบิร์ก รายงานว่า การเรียกทหารจำนวน 5,000 นายเข้าประจำการเพื่อป้องกันสถานที่สำคัญจากภัยก่อการร้าย เป็นปฏิบัติการที่เรียกว่า Operation Temperer และครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่สหราชอาณาจักรใช้ปฏิบัติการดังกล่าว

ทั้งนี้ ซาดิค ข่าน นายกเทศมนตรีกรุงลอนดอน ทวีตในทวิตเตอร์ Mayor of London แจ้งชาวลอนดอนว่า “ในเมืองหลวงจะมีกำลังตำรวจ รวมไปถึงกองกำลังติดอาวุธ เข้ามาประจำการเพิ่มเติม ชาวเมืองอาจจะเห็นทหารในกรุงลอนดอน - พวกเขาเข้ามาช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจของเรา เพื่อให้พวกเราปลอดภัยและทำการดูแลรักษาพื้นที่สำคัญ”

เผย มือระเบิดเป็นชายหนุ่มเชื้อสายลิเบีย รมต. มหาดไทยโวยสหรัฐฯ ชิงคาบข่าวบอกสื่อหวั่นทำเสียรูปคดี

เดอะ การ์เดียน รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้กู้ไฟล์กล้องวงจรปิดที่บันทึกช่วงระเบิดเอาไว้ได้ เป็นภาพของมือระเบิดเดินเข้าไปในโถงที่เกิดเหตุ จากนั้นก็มีการระเบิดขึ้น โดยระเบิดนั้นถูกระบุว่าถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเองอย่างหยาบๆ มีความทนทานพอที่จะพกพาและสร้างแรงระเบิดที่รุนแรง โดยแหล่งข่าวเชื่อว่าระเบิดถูกผลิตขึ้นบนเกาะบริเตน ที่เป็นที่ตั้งของอังกฤษ สกอตแลนด์ และเวลส์

เมย์ ได้ยืนยันว่า มือระเบิดแมนเชสเตอร์ อารีนามีชื่อว่า ซัลมาน รามาดาน อาเบดี อายุ 22 ปี ชาวเมืองแมนเชสเตอร์ เกิดและโตที่สหราชอาณาจักร ขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงกำลังดำเนินการสืบค้นว่าเขามีส่วนเกี่ยวโยงกับหน่วยก่อการร้ายระดับสูงกว่านี้หรือไม่ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจแมนเชสเตอร์ได้จับกุมชายสามคนทางตอนใต้ของเมือง บริเวณที่อยู่ของอาเบดี และตั้งข้อสันนิษฐานว่าเหตุระเบิดไม่ได้กระทำโดยอาเบดีเพียงลำพัง

ภาพถ่ายซัลมาน อาเบดี เมื่อหลายปีที่แล้วขณะใส่ชุดลายพรางระหว่างนั่งเรียนในมัสยิด Didsbury (ที่มา: เดอะ การ์เดียน/handout)

สำนักข่าว เดอะ การ์เดียน รายงานว่า มีเจ้าหน้าที่ในสหรัฐฯ ส่งข้อมูลของอเบดีให้สื่อมวลชนสหรัฐฯ ก่อนหน้าที่จะเปิดเผยต่อสื่อของสหราชอาณาจักรในอีก 2 ชั่วโมงถัดมา จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจของสหราชอาณาจักรจึงค่อยออกมายืนยันทีหลัง ทั้งนี้ หน่วยงานความมั่นคงรู้จักตัวอเบดีอยู่แล้ว แต่ไม่เคยอยู่ในรายชื่อของผู้มีระดับความเป็นภัยสูง เจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงกำลังหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าเขาปฏิบัติการคนเดียว หรือเป็นฟันเฟืองให้กับเครือข่ายที่ใหญ่กว่า ถึงแม้กลุ่มรัฐอิสลามหรือ ไอเอส ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบ แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่พบหลักฐานสนับสนุนข้อยืนยันดังกล่าว

แอมเบอร์ รัดด์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของสหราชอาณาจักร ตำหนิการเปิดเผยข้อมูลของสหรัฐฯ ต่อสื่อมวลชนในสหรัฐฯ ว่า “ตำรวจอังกฤษมีความชัดเจนในเรื่องนี้มากว่า พวกเขาต้องการควบคุมกระแสข้อมูลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกซึ่งส่งผลต่อความราบรื่นของปฏิบัติการ ดังนั้นมันจึงน่าขุ่นเคืองถ้าข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยจากแหล่งข่าวอื่น และผมก็ออกตัวอย่างชัดเจนกับเพื่อนของเรา [ทางการสหรัฐฯ] ว่าเรื่องนี้ไม่ควรเกิดขึ้นอีก”

เดอะ การ์เดียน รายงานว่า เหตุผลหนึ่งที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลทันทีเพราะเป็นประโยชน์ต่อการขยายผลการสืบสวนครอบครัวหรือคนรู้จักของซาลมานโดยที่ไม่ทำให้เกิดการตื่นตระหนก นอกจากนั้น ทีมสืบสวนยังไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลให้ศัตรูรู้ว่าตนมีข้อมูลในมือมากน้อยเพียงใด ซึ่งการเปิดเผยรายละเอียดดังกล่าวอาจขยายไปถึงการเปิดเผยวิธีการในการได้ข้อมูลดังกล่าวด้วย

อย่างไรก็ตาม ความไม่พอใจนี้อาจจะขยายตัวมากขึ้นเมื่อ จีฆา โคลอมบ์ รมว. กระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสออกมาให้ข้อมูลของหน่วยข่าวกรองอังกฤษผ่านโทรทัศน์ว่า นอกจาก ซัลมาน อาเบดี จะเคยเดินทางไปลิเบียแล้ว เขาอาจเคยเดินทางไปซีเรียด้วย

ไอเอสออกมาแสดงความรับผิดชอบ คนรู้จักมือระเบิดเผยประสบการณ์ความสัมพันธ์

กลุ่มรัฐอิสลามหรือ ไอเอส ได้ออกแถลงการณ์ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษใจความว่า เหตุระเบิดในคอนเสิร์ต “ไร้ยางอาย” เป็น “การล้างแค้นของศาสนาแห่งอัลเลาะห์ เป็นความพยายามที่จะสร้างความหวาดกลัวให้กับพวกไม่จงรักภักดี และเป็นการตอบโต้ต่อการล่วงละเมิดเข้าไปในดินแดนของชาวมุสลิม”

ซัลมาน อาเบดี เป็นที่รู้จักในชุมชนชาวลิเบียที่อาศัยในเมืองแมนเชสเตอร์ โดยคนในชุมชนมีทัศนคติที่หลากหลายต่ออเบดี โดยบางคนกล่าวว่า อเบดีเป็นคนเงียบขรึม เป็นชายหนุ่มที่มีความศรัทธาสูง อ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้อาวุโส ทั้งยังรู้สึกแปลกใจที่เขาเป็นมือระเบิด บางคนกล่าวว่า อเบดีไม่ชอบแลกเปลี่ยน แบ่งปันความเชื่อความศรัทธาของตน โมฮัมเหม็ด ซาอิด ผู้อาวุโสในมัสยิด Didsbury ที่อเบดีและอิสมาอิล น้องชายของเขาไปปฏิบัติกิจทางศาสนา ระบุว่า ตนเคยเทศน์เนื้อหาที่ต่อต้านการก่อการร้าย และ “ซาลมานแสดงสีหน้าจงเกลียดจงชังใส่ผมหลังเทศน์”

เพื่อนบ้านของอาเบดีเคยได้รับการชูนิ้วกลางจากเขาเพียงเพราะไปพูดคุยกับอาเบดีเรื่องการจอดรถขวางทางรถเข้า-ออก นอกจากนั้นยังมีรายงานว่าอาเบดีท่องบทสวดของศาสนาอิสลามเสียงดังบนท้องถนนเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้ว

เปิดรายนามผู้เสียชีวิตล่าสุด อายุน้อยสุด 8 ปี

เดอะ การ์เดียน เปิดเผยรายนามผู้เสียชีวิตที่พิสูจน์ทราบแล้วทั้งหมด 10 ราย ดังนี้

มาร์ทีน เฮตต์ 29 ปี

แองเจลิคา คลิส 40 ปี

มาร์ซิน คลิส 42 ปี

จอร์จินา คัลแลนเดอร์ 18 ปี

ซาฟฟี โรส รูสซอส 8 ขวบ

จอห์น แอตคินสัน 28 ปี

เคลลี บริวสเตอร์ 32 ปี

โอลิเวีย แคมป์เบลล์ 15 ปี

อลิสัน โฮฟ 45 ปี

ลิซา ลีส์ 47 ปี

