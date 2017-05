ศาลรัฐธรรมนูญไต้หวันตัดสินเปิดทางสิทธิแต่งงานเพศเดียวกัน

Thu, 2017-05-25 04:59

ศาลรัฐธรรมนูญไต้หวันตีความว่าประมวลกฎหมายแพ่งที่ระบุให้การแต่งงานต้องกระทำโดยฝ่ายชายและหญิง ขัดต่อรัฐธรรมนูญที่คุ้มครองสิทธิของคนทุกเพศ และประกันเสรีภาพในการแต่งงาน ทำให้ไต้หวันเป็นประเทศแรกในเอเชียที่มีความก้าวหน้าด้านความหลากหลายทางเพศ (LGBT) และเปิดทางสู่การแก้ไขหรือออกกฎหมายลูกที่เอื้อต่อการสร้างครอบครัวของคนรักเพศเดียวกัน

องค์คณะศาลรัฐธรรมนูญไต้หวันชุดปัจจุบัน (ที่มา: judicial.gov.tw)

ไต้หวันกลายเป็นที่แรกในเอเชียที่การแต่งงานของคนรักเพศเดียวกันเป็นเรื่องถูกกฎหมาย โดยเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2560 ศาลรัฐธรรมนูญไต้หวันตัดสินให้การแต่งงานไม่ควรถูกจำกัดอยู่แค่ระหว่างชายกับหญิงเท่านั้น เพราะจะเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการที่ทุกคนจะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ยังตัดสินให้มีการเปลี่ยนแปลงประมวลกฎหมายแพ่งในปัจจุบันให้เอื้อต่อการจดทะเบียนของกลุ่มคนรักเพศเดียวกันภายใน 2 ปี ด้วย (อ่านรายละเอียดคำตัดสิน)

ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญไต้หวัน ตีความรัฐธรรมนูญไต้หวัน มาตรา 7 ประชาชนไม่ว่ามีเพศ ศาสนา เชื้อชาติ ชนชั้น ความนิยมในพรรคการเมือง ล้วนมีสิทธิเท่าเทียมกันตามกฎหมาย และมาตรา 22 เสรีภาพในการแต่งงาน ดังนั้น เนื้อหาของประมวลกฎหมายแพ่ง บรรพ 2 เรื่องการแต่งงาน จึงขัดกับรัฐธรรมนูญ

โดยในมาตรา 972 ของประมวลกฎหมายแพ่งไต้หวัน ระบุว่า สัญญาแต่งงานต้องกระทำโดยฝ่ายชายและฝ่ายหญิงโดยความตกลงของพวกเขาเอง (อ่านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)

คำตัดสินในเรื่องนี้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ฝ่ายตุลาการของไต้หวัน แต่ก็ยังไม่มีการให้รายละเอียดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวประมวลกฎหมายโดยตรงหรือสร้างกฎหมายใหม่ขึ้นมาให้กับคู่รักเกย์และเลสเบี้ยน อย่างไรก็ตามคำตัดสินในครั้งนี้ถือเป็นการตัดสินใจสำคัญที่จะเป็นแรงผลักดันให้กับกลุ่มนักกิจกรรมในประเด็นความหลากหลายทางเพศ LGBT ผลักดันกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวกับการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกัน

ไช่อิงเหวิน ประธานาธิบดีของไต้หวันผู้สนับสนุนสิทธิในการแต่งงานอย่างเท่าเทียมกันทุกเพศอย่างเปิดเผยกล่าวถึงคำตัดสินของศาลในครั้งนี้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของการแพ้ชนะ "ไม่ว่าคุณจะมีจุดยืนในเรื่องการแต่งงานอย่างใดก็ตาม ในช่วงเวลาเช่นนี้คือช่วงเวลาที่พวกเราจะมองกันและกันเป็นพี่น้อง" ไช่อิงเหวินกล่าว เธอยังขอให้ชาวไต้หวันมีความเข้าใจและยอมรับผู้คนที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากตน โดยเชื่อว่ากลไกประชาธิปไตยแบบมีวุฒิภาวะจะช่วยแก้ปัญหาความคิดที่แตกต่างนี้ได้

ขณะที่สำนักประธานาธิบดีเรียกร้องให้รัฐมนตรีทุกฝ่ายรวบรวมความคิดเห็นจากประชาชนให้เร็วที่สุดเพื่อเป็นแนวทางของกฎหมายใหม่

สเตรทไทม์รายงานว่าไต้หวันมีความก้าวหน้าที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ในประเด็นสิทธิคนรักเพศเดียวกัน มีการจัดขบวนพาเหรดเกย์ไพรด์ที่ดึงคนเข้าร่วมได้หลายหมื่นคนต่อปี การตัดสินของศาลในครั้งนี้ทำให้ไต้หวันกลายเป็นอีกที่หนึ่ง ที่การแต่งงานของคนรักเพศเดียวกันเป็นเรื่องถูกกฎหมาย ร่วมกับประเทศแคนาดา โคลอมเบีย ไอร์แลนด์ บราซิล สหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ อีก 16 ประเทศ ที่ทำให้การแต่งงานของคนรักเพศเดียวกันถูกกฎหมายในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามในสังคมไต้หวันเองก็มีแรงต้านการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกันจากคนบางกลุ่มอย่างกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่บอกว่าการอนุญาตให้มีการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกันจะทำลายคุณค่าของครอบครัว มีผู้ชุมนุมทั้งฝ่ายสนันสนุนและฝ่ายคัดค้านการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกันมาชุมนุมรอฟังผลการตัดสินของศาล เมื่อผลออกมาแล้วฝ่ายคัดค้านการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกันก็แสดงความเสียใจและความโกรธอ้างว่ามีการลักลอบทำข้อตกลงกัน ขณะที่ฝ่ายผู้สนับสนุนกลุ่มคนรักเพศเดียวกันส่งเสียงแสดงความยินดีและพากันโบกธงสีรุ้ง

ก่อนหน้านี้ประเด็นการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกันสะดุดลงในช่วงที่ไต้หวันอยู่ภายใต้รัฐบาลพรรคก๊กมินตั๋งที่นำการเมืองไต้หวันมาเป็นเวลาหลายสิบปีจนกระทั่งพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดในปีที่แล้วให้กับพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าของไช่อิงเหวิน

