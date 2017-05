ระเบิดพลีชีพสถานีเดินรถในจาการ์ตา ตาย 3 เจ็บ 8 เชื่อไอเอสมีเอี่ยว

Thu, 2017-05-25 20:31

ระเบิดพลีชีพสองลูกห่างกัน 5 นาที ตำรวจคุมขบวนประเพณีก่อนเข้าช่วงศีลอดตาย 3 บาดเจ็บรวม 10 โฆษกตำรวจเชื่อ มือระเบิดโยงกลุ่มไอเอส ระบุตัวได้แล้วหนึ่ง นักวิเคราะห์เชื่อ ระเบิดมุ่งเอาชีวิตตำรวจตั้งแต่แรก

ภาพจากเหตุการณ์ระเบิดที่สถานีเดินรถ กัมปัง เมลายู (ที่มา: Youtube/Lyna TV2)

25 พ.ค. 2560 เมื่อคืนวันที่ 24 พ.ค. เวลาราว 21.00 น. (เวลาท้องถิ่น) เกิดเหตุระเบิดขึ้นที่สถานีเดินรถกัมปัง เมลายู ทางทิศตะวันออกของกรุงจาการ์ตา เมืองหลวงของอินโดนีเซีย

ระเบิดเกิดขึ้นสองครั้งในเวลาไล่เลี่ยกันในบริเวณสถานีเดินรถ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่มีผู้คนพลุกพล่าน ระเบิดทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย ทั้งหมดเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังดูแลความเรียบร้อยให้ขบวนพาเหรดที่เป็นประเพณีปฏิบัติก่อนจะเข้าสู่ช่วงถือศีลอดของชาวมุสลิม มีประชาชนและตำรวจบาดเจ็บรวมกันทั้งสิ้นอย่างน้อย 8 คน

เซตโย วาซิสโต จเรตำรวจและโฆษกตำรวจแห่งชาติกล่าวว่า ตำรวจทราบก่อนแล้วว่าอาจจะมีเหตุระเบิดในกรุงจาการ์ตา แต่ไม่ทราบว่าที่ไหน และตั้งข้อสงสัยว่ามือระเบิดอาจจะเกี่ยวโยงกับกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังการก่อการร้ายในประเทศอื่น กรณีนี้หมายรวมถึงเหตุระเบิดในเมืองแมนเชสเตอร์เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา

วันนี้ ประธานาธิบดี โจโจ วิโดโด แห่งอินโดนีเซียได้ออกมากล่าวแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียและเรียกร้องให้ชาวอินโดนีเซียสามัคคีกัน อยู่ในความสงบ “นี่มันมากเกินไปแล้ว คนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างกับคนขับมินิแวนตกเป็นเหยื่อพร้อมกับตำรวจ...ผมขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งให้กับผู้ประสบภัยและครอบครัวของพวกเขา ทั้งผู้ที่กำลังรับการรักษาพยาบาลและผู้ที่จากไปแล้ว โดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตในหน้าที่” ทั้งนี้โจโจ ได้มีคำสั่งให้ พล.ตร.อ. ติโต คาร์นาเวียนออกไล่ล่าเครือข่ายของมือระเบิดแล้ว

ตำรวจเชื่อไอเอสอยู่เบื้องหลังระเบิด นักวิเคราะห์คาด ระเบิดมุ่งสังหารตำรวจอยู่แล้ว

อาวี เซโตโน โฆษกตำรวจแห่งชาติออกมาให้ข้อมูลว่า เหตุระเบิดดังกล่าวอาจเกี่ยวโยงกับกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอเอส ตัวระเบิดเป็นระเบิดชนิดเดียวกันที่ใช้กับเหตุก่อการร้ายที่เมืองบันดุงในดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพียงแต่ครั้งนี้มีการเตรียมการมาดี และเป็นที่เชื่อว่า กลุ่ม เจมาห์ อานชาร์ ดาอูลาห์ (JAD) กลุ่มที่ประกาศความจงรักภักดีต่อกลุ่มไอเอสอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้ นอกจากนี้ อาวียังระบุว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าไปค้นบ้านหลังหนึ่งในเมืองบันดุงที่มีแนวโน้มจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ด้วย

ล่าสุด สำนักข่าว เดอะ จาการ์ตา โพสต์ รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถระบุตัวหนึ่งในผู้ก่อการได้แล้ว ชื่อว่า อิชวาน นูรูล ซาลาม อายุ 32 ปี อย่างไรก็ตาม โฆษกตำรวจแห่งชาติยังไม่ยืนยันข้อมูลดังกล่าว แต่ให้ข้อมูลว่าระเบิดถูกจุดชนวนห่างกันราว 10-12 เมตร

ซิดนีย์ โจนส์ ผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์ความขัดแย้งของนโยบาย (Institute for Policy Analysis of Conflict - IPAC) ให้ความเห็นว่า การโจมตีดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะ เพื่อเป็นการตอบโต้ที่ตำรวจในฐานะที่เป็นสถาบันที่จับกุมและสังหารนักรบมุสลิมหัวรุนแรง เป็นเสมือนผู้พิทักษ์ของรัฐที่ปฏิเสธการใช้ศาสนาอิสลาม

ซิดนีย์ ยังกล่าวว่า ทุกวันนี้ไม่มีใครป้องกันภัยก่อการร้ายได้อีกแล้ว โดยยกตัวอย่างเหตุการณ์ระเบิดที่เมืองแมนเชสเตอร์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา “ไม่มีประเทศไหนสามารถป้องกันภัยก่อการร้ายได้ ดูสหราชอาณาจักรที่มีระบบข่าวกรองที่ชำนาญการมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นตัวอย่าง”

