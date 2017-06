ก่อการร้ายเขย่าลอนดอนอีก ตาย 7 สาหัส 21 นายกฯ ย้ำ ไม่เลื่อนเลือกตั้งแน่

Mon, 2017-06-05 15:36

เหตุเมื่อวันเสาร์-บึ่งรถตู้ไล่ชนแล้วลงมาไล่แทง ตาย 7 บาดเจ็บสาหัส 21 เจ็บเกือบ 50 ตำรวจวิสามัญฯ พร้อมจับกุมผู้ต้องสงสัยอีกหลายสิบคน รัฐอิสลาม (IS) อ้าง มือมีดเป็นคนของกลุ่ม นายกรัฐมนตรีอังกฤษเตรียมดัน ก.ม. ต้านก่อการร้ายใหม่ ปรับมาตรการ 4 ด้าน ประกาศชัด ไม่เลื่อนเลือกตั้งเพราะเหตุก่อการร้าย

เจ้าหน้าที่ตำรวจในเหตุการณ์ (ที่มา: Twitter/Billboard)

เมื่อคืนวันเสาร์ เวลาราว 21.58 น. ที่ผ่านมา (3 มิ.ย.) ตามเวลาท้องถิ่น มีรถตู้เช่าสีขาวพุ่งชนคนบนทางเท้าที่สะพานลอนดอน จากนั้นรถตู้ได้วิ่งต่อไปยังตลาดโบโร่ ซึ่งเป็นบริเวณที่ผู้ก่อการทั้ง 3 คน โดยผูกระเบิดปลอมติดไว้กับตัว และลงมาใช้มีดไล่แทงคนในร้านอาหารและผับ

หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งข่าว จึงนำกำลังติดอาวุธเข้าควบคุมพื้นที่ และทำวิสามัญฆาตกรรมคนร้ายทั้งหมด การวิสามัญฯ ดังกล่าวมีการยิงปืนจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสิ้น 50 นัด ทำให้ผู้อยู่ในเหตุการณ์ 1 คน โดนลูกหลงถูกกระสุนเข้าที่ศีรษะ ขณะนี้ได้รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล รอแยล ลอนดอน

หัวหน้าหน่วยข่าวกรองระบุว่า กลุ่มรัฐอิสลาม (IS) ออกมาแสดงความรับผิดชอบผ่านเว็บไซต์สื่อ Amaq โดยโพสท์ว่า “หน่วยแยกของนักรบของรัฐอิสลามเป็นคนก่อการโจมตีที่ลอนดอน”

ตำรวจบุกค้นพื้นที่ต้องสงสัย จับแล้ว 5 คน ประชาชนเผยเคยแจ้งเบาะแส่ตำรวจแล้วแต่เงียบหาย

เมื่อวันอาทิตย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บุกเข้าค้นบ้านต้องสงสัยในย่านบาร์กกิง แถบ อีสต์ ลอนดอน หนึ่งในนั้นคือบ้านของผู้ก่อเหตุ และได้ควบคุมตัวผู้ชาย 4 คน ผู้หญิง 1 คน จากอพาร์ทเมนต์ที่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้ก่อการคนหนึ่งเคยอาศัย ภายหลังตรวจค้นพื้นที่อีสต์ ลอนดอน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยทั้งสิ้น 12 คน ผู้ช่วยสารวัตร มาร์ค โรว์ลีย์ หนึ่งในเจ้าหน้าที่ระดับสูงของงานต่อต้านการก่อการร้ายแห่งสหราชอาณาจักร ระบุว่า ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังค้นหาว่าผู้ก่อการมีความเชื่อมโยง หรือได้รับการสนับสนุนจากใครหรือไม่

อย่างไรก็ตาม เอริกา กาสปารี ผู้อาศัยอยู่ในย่านเดียวกับพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่บุกค้นกล่าวว่า ตนเคยแจ้งความกับตำรวจในท้องที่ไปแล้วว่าชายผู้ก่อเหตุมีแนวคิดหัวรุนแรง เพราะตนเห็นชายคนดังกล่าวกำลังปลุกระดมเด็กๆ ในสวนสาธารณะ

“ฉันถ่ายภาพเขาไปทั้งหมด 4 ภาพ และส่งให้ทางตำรวจ” “จากนั้นตำรวจโทรไปหาทางสกอตแลนด์ยาร์ด (สำนักงานใหญ่ตำรวจนครบาลที่มีหน้าที่รักษาความสงบในลอนดอนส่วนใหญ่) และบอกฉันว่าข้อมูลได้ถูกส่งต่อไปแล้ว จากนั้นพวกเขาบอกฉันให้ลบรูปออกเพื่อความปลอดภัย จากนั้นก็ไม่ได้ยินข่าวอะไรอีกเลย นั่นคือเมื่อสองปีที่แล้ว และก็ไม่มีใครติดต่อฉันกลับมา ซึ่งถ้าพวกเขาทำบางอย่างตั้งแต่ตอนนั้น ก็อาจจะกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ และรักษาชีวิตคนไว้ได้” เอริกา กล่าว

นายกฯ จะทบทวน แนวทางต้านก่อการร้าย หน. พรรคแรงงานจวกนโยบายลดจำนวนตำรวจสมัยนายกฯ เป็น รมว.มหาดไทยระบุ พิทักษ์สังคมในราคาถูกไม่ได้

สำนักข่าว เดอะ การ์เดียน ของอังกฤษ รายงานว่า เทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักร สัญญาว่าจะทบทวนยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้าย และควรมีข้อตกลงระหว่างประเทศแบบใหม่ที่ควบคุมอินเตอร์เน็ต ซึ่งเมย์ เห็นว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการฟูมฟักแนวคิดชนิดหัวรุนแรงเช่นว่า

เมย์ ระบุว่า จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด 4 ด้าน เพื่อต่อต้านการก่อการร้าย หนึ่ง ประชาชนที่ถูกดึงดูดเข้าไปในแนวคิดสุดโต่งจะต้องถูกทำให้รู้ว่าคุณค่าของโลกตะวันตกนั้นยิ่งใหญ่กว่า สอง จะต้องมีการควบคุมอินเทอร์เน็ตไม่ให้เป็นพื้นที่ซ่องสุมของกลุ่มก่อการร้าย สาม เรียกร้องให้ประชาชนชาวสหราชอาณาจักรแสดงปฏิริยากับการก่อการร้ายมากไปกว่าการอดทนอยู่กับมัน และสุดท้ายคือการทบทวนยุทธศาสตร์และกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายใหม่ ซึ่งเธอได้ให้ความเห็นว่าควรเพิ่มเวลาการติดคุกให้นานขึ้น

“เราและรัฐบาลของชาติประชาธิปไตยพันธมิตร ต้องร่วมกันสร้างข้อตกลงในการควบคุมพื้นที่ไซเบอร์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของลัทธิสุดโต่งและการวางแผนการก่อการร้าย” เมย์ กล่าว

นายกฯ สหราชอาณาจักรยังระบุว่า นักรบอิสลามเป็นตัวเชื่อมระหว่างเหตุการณ์โจมตีที่ที่สะพานลอนดอน วิหารเวสมินสเตอร์ และแมนเชสเตอร์ อารีนา และยังระบุว่า ภัยก่อการร้ายที่พบเป็นเทรนด์ใหม่ที่เรากำลังพบเจอ อย่างไรเสีย เมย์ ย้ำชัดว่าการเลือกตั้งทั่วไปจะยังคงเป็นวันพฤหัสที่ที่ 8 มิ.ย. ที่จะถึงนี้ไม่เปลี่ยนแปลง และจะให้พรรคการเมืองออกมาเริ่มรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งอีกครั้ง ภายหลังจากที่หยุดมาแล้วเมื่อครั้งเหตุระเบิดพลีชีพที่เมืองแมนเชสเตอร์เมื่อ 22 พ.ค. ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม เจเรมี คอร์บิน หัวหน้าพรรคแรงงาน ตั้งข้อสงสัยถึงการตัดจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจใหม่ถึง 20,000 ตำแหน่งทั่วประเทศ สมัยที่เมย์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยตนสัญญาว่าจะเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจขึ้นอีก 10,000 ตำแหน่ง และเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงเพิ่มขึ้นอีก 1,000 ตำแหน่ง

“คุณไม่สามารถปกป้องสาธารณชนได้ในราคาถูก เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยความมั่นคงต้องได้รับทรัพยากรที่พวกเขาจำเป็น ไม่ใช่การลดจำนวนตำรวจลงถึง 20,000 ตำแหน่ง” คอร์บิน กล่าว

หัวหน้าพรรคแรงงานยังให้ความเห็นถึงแนวทางการตัดท่อน้ำเลี้ยงกลุ่มอิสลามหัวรุนแรงว่า “เราจำเป็นต้องพูดคุยกับรัฐที่ให้การสนับสนุนลัทธิสุดโต่ง เริ่มจากซาอุดิอาระเบียและประเทศแถบอ่าวเปอร์เซีย”

