กฎหมายความมั่นคงไซเบอร์จีน สร้างความสับสนให้ธุรกิจต่างชาติ

กฎหมายความมั่นคงไซเบอร์ของจี นเพิ่งมีผลอย่างเป็นทางการไปเมื่ อวันที่ 1 มิ.ย. ที่ผ่านมา ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ และในขณะเดียวกันมันก็สร้ างความสับสนให้กับธุรกิจต่ างชาติ จากความไม่แน่นอนในด้านการนิ ยาม และแม้กฎหมายจะบังคับใช้แล้ วแต่ก็ยังแก้ไขไม่แล้วเสร็ จในบางส่วน ทำให้บริษัทต่างชาติไม่รู้ ว่าควรจะทำอย่างไรกันแน่

6 มิ.ย. 2560 สื่อซีเอ็นเอ็นระบุว่าทางการจี นผ่านกฎหมายความมั่งคงไซเบอร์ตั้ งแต่ปี 2559 โดยอ้างว่าจะเป็นกฎหมายเพื่ อเสริมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุ คคลและและตอบโต้การต้มตุ๋ นในโลกออนไลน์ แต่กฎหมายนี้ก็ยังมีความคลุ มเครือและปล่อยให้รายละเอี ยดของกฎหมายรวมถึงการนำมาใช้อยู่ ในดุลยพินิจของสำนักงานบริ หารไซเบอร์ของจีน (Cyberspace Administration of China - CAC) สร้างความมึนงงกับธุรกิจต่ างชาติโดยเฉพาะกับบริษั ทเทคโนโลยีที่สับสนว่ามันจะส่ งผลต่อพวกเขาอย่างไร

ในขณะที่กฎหมายบังคับใช้อย่ างเป็นทางการแล้วแต่ผู้กำกับดู แลอินเทอร์เน็ตในจีนอย่าง CAC ก็บอกว่ายังคงมีการเพิ่มเติ มกฎเกณฑ์ และมาตรการลงไปในกฎหมายนี้ไม่ เสร็จสมบูรณ์ดี ในกฎหมายความมั่นคงฉบับนี้มีส่ วนที่ระบุให้อนุญาตทางการจี นในการเข้าตรวจสินค้าเทคโนโลยี และบริการที่อาจจะกระทบต่ อความมั่นคงของชาติได้ ซึ่งมีคนวิจารณ์ว่าข้อกฎหมายนี้ มีลักษณะล่วงล้ำและกีดกันการค้ ามากเกินไป

กฎหมายไซเบอร์ของจีนยังมีปั ญหาตรงที่ไม่มีการนิยามชัดเจนว่ าสินค้าที่จะส่งผลต่อ "ความมั่นคงในชาติ" ของจีนคือสินค้าแบบใดบ้าง และวิธีการตรวจสอบพิจารณาสินค้ าเหล่านี้จะใช้วิธีไหน

ซีเอ็นเอ็นระบุอีกว่าก่อนหน้านี้ ในเดือน พ.ค. องค์กรธุรกิจหลายแห่งรวมถึงองค์ กรหอการค้าสหรัฐฯ เคยล็อบบี้รัฐบาลจีนให้ ชะลอการออกกฎหมายความมั่ นคงไซเบอร์นี้ออกไปก่อนโดยอ้ างว่าจะทำให้บริษัทในจีนเองได้ เปรียบอย่างไม่เป็นธรรมและเป็ นการสร้างอุปสรรคทางการค้า

ส่วนหนึ่งในกฎหมายที่ทาง CAC ระบุให้รอการพิจารณาคือเรื่ องการบังคับให้บริษัทต้องเก็บรั กษาข้อมูลส่วนตัวและ "ข้อมูลสำคัญ" ไว้ในเซอร์เวอร์ของจีน ซึ่งมีผู้วิจารณ์ว่าข้อบังคับนี้ จะฉุดรั้งพัฒนาการทางการค้ าและนวัตกรรมในจีนเพราะบริษัทต่ างชาติที่มีกิจการในจีนมี ความจำเป็นต้องส่งข้อมู ลออกไปนอกประเทศ

การรอคอยให้ทางการจีนพิ จารณากฎหมายเหล่านี้อาจจะสร้ างความไม่สะดวกใจให้กับบางบริษั ท ซึ่งพอล แมคเคนซี ผู้จัดการร่วมของบริษั ทกฎหมายมอร์ริสันแอนด์ฟอร์ สเตอร์ในกรุงปักกิ่งกล่าวว่ าอาจจะมีการพิจารณากฎหมายแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับนี้เสร็ จในปี 2561

กฎหมายความมั่นคงไซเบอร์ของจี นยังระบุอีกว่าบริษัทที่ไม่ กระทำตามข้อบังคับเก็บข้อมูลไว้ ในจีนจะต้องถูกปรับเป็นเงินตั้ งแต่ 50,000 ถึง 500,000 หยวน (ราว 250,000 - 2,500,000 บาท)

