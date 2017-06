วิกฤตบิ๊กชาติอาหรับคว่ำบาตรกาตาร์-โดนัลด์ ทรัมป์ทวิตหนุนปิดล้อม

โดนัลด์ ทรัมป์ ทวิตเป็นนัยหนุนคว่ำบาตรกาตาร์ ขณะที่กองทัพอากาศสหรัฐฯ จะใช้ฐานทัพในกาตาร์ปฏิบัติภารกิจต่อไป ด้านซาอุดิอาระเบียหัวหอกในการนำชาติอาหรับคว่ำบาตรล่าสุดปิดสำนักงานของกาตาร์แอร์เวย์ รวมทั้งสื่ออย่างอัลจาซีรา ส่วนอิหร่านประกาศส่งสินค้าประเภทอาหารให้กาตาร์ ขณะที่ภาคธุรกิจกาตาร์ยังอ่วม ขนสินค้าไปขายทางเรือไม่ได้ สายการบินต้องระงับเที่ยวบิน

นครโดฮาร์ ประเทศกาตาร์ ภาพถ่ายในปี 2014 (แฟ้มภาพ/JanManu/Wikipedia)

ภาพเมื่อคืนวันที่ 5 มิถุนายน เวลา 23.57 น. ตามเวลา UTC แสดงสภาพการจราจรทางอากาศหลังชาติอาหรับนำโดยซาอุดิอาระเบีย อียิปต์ ยูเออี บาห์เรน เยเมน ลิเบีย รวมทั้งมัลดีฟส์ ตัดความสัมพันธ์การทูตและเศรษฐกิจต่อกาตาร์ ซึ่งมีผลต่อการปิดน่านฟ้าด้วย โดยในภาพเที่ยวบินจากกาตาร์ต้องบินขึ้นไปในทิศเหนือมุ่งหน้าไปทางน่านฟ้าอิหร่านซึ่งยังคงมีความสัมพันธ์การทูตปกติแทน (ที่มา: Flightradar24.com)

6 มิ.ย. 2560 สืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ (5 มิ.ย.) ที่ซาอุดิอาระเบีย อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน เยเมน ลิเบียและประเทศนอกภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างมัลดีฟส์ ประกาศตัดสัมพันธ์ทางการทูตและเศรษฐกิจกับกาตาร์ โดยมีเหตุผลว่าเป็นการปกป้องความมั่นคงของรัฐ โดยสำนักข่าวของรัฐบาลซาอุดิอาระเบีย ระบุต้นเหตุว่า เป็นเพราะกาตาร์ “ให้ที่พักพิงแก่ผู้ก่อการร้ายและกลุ่มลัทธิต่างๆที่มุ่งหวังจะสร้างความไม่มีสเถียรภาพในภูมิภาค” โดยหลายประเทศมีมาตรการปิดชายแดนทั้งทางบก เรือ อากาศ บีบชาวกาตาร์ให้เดินทางกลับประเทศ และเรียกทูตกลับ ( อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง )

During my recent trip to the Middle East I stated that there can no longer be funding of Radical Ideology. Leaders pointed to Qatar - look!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 6, 2017