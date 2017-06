พ่อเมืองลอนดอนแนะ อย่าให้ทรัมป์มาเยือน ข่าวระบุ ผู้นำยุโรปแห่เพลียจิต ปธน.มะกัน

Wed, 2017-06-07 16:09

ซาดิก ข่าน นายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนระบุ ควรยกเลิกทรัมป์เยือนลอนดอนเพราะนโยบายต่างจากคุณค่าชาวสหราชอาณาจักร หลังโดนทวีตจวก “น่าสมเพช” เรื่องเหตุการณ์โจมตีสะพานลอนดอน ทำเนียบขาวโทษสื่อปั่นจนเป็นเรื่อง วอชิงตัน โพสต์ รายงาน ผู้นำยุโรปเพลียกับท่าทีของทรัมป์ สภาอียูจับมือกับจีนแล้ว

เมื่อ 6 มิ.ย. ที่ผ่านมา สืบเนื่องจากเหตุการณ์โจมตีที่สะพานลอนดอน บริเวณร้านอาหารและผับที่อยู่ใกล้เคียง โดยผู้ก่อการ 3 คน ได้ขับรถตู้พุ่งเข้าชนผู้คนบนสะพาน จอดรถ แล้วใช้มีดวิ่งไล่แทง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 7 ราย บาดเจ็บ 48 ราย ในนี้มีผู้บาดเจ็บสาหัส 21 ราย ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยิงวิสามัญฆาตกรรมผู้ก่อเหตุทั้งหมด

ซาดิก ข่าน นายกเทศมนตรีกรุงลอนดอน (ที่มา: วิกิพีเดีย)

หลังเหตุการณ์โจมตี นายกเทศมนตรีประจำกรุงลอนดอน ซาดิก ข่าน ได้ออกมาแถลงการณ์แสดงความเสียใจ ประณามผู้ก่อเหตุ และเรียกร้องให้ชาวลอนดอนตั้งอยู่ในความสงบและไม่ประมาท ซึ่งต่อมา ข่าน หนึ่งในชาวมุสลิมที่โด่งดังในอังกฤษ ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงการเพิ่มจำนวนตำรวจในกรุงลอนดอนว่า ประชาชน “ไม่มีเหตุผลที่ต้องตื่นตระหนก (no reason to be alarmed)”

We are all shocked and angry today - but this is our city. We will never let these cowards win and we will never be cowed by terrorism. pic.twitter.com/o7ZMwg28mv — Mayor of London (@MayorofLondon) June 4, 2017

หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมง โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ทวีตว่า “มีคนตายอย่างน้อย 7 คน บาดเจ็บ 48 คนในเหตุการณ์ก่อการร้าย แต่นายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนบอกว่า ‘ไม่มีเหตุผลที่จะต้องตื่นตระหนก’” ซึ่งทางสำนักงานนายกเทศมนตรีได้บอกปัดไปก่อนว่า ข่าน มี “เรื่องที่สำคัญกว่าการตอบทวีตที่ได้รับสาส์นมาอย่างผิดๆ ของทรัมป์”

At least 7 dead and 48 wounded in terror attack and Mayor of London says there is "no reason to be alarmed!" — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2017

ทรัมป์ได้ทวีตตอบโต้สำนักงานนายกเทศมนตรีอีกครั้ง ใจความว่า “คำแก้ตัวน่าสมเพชโดยนายกเทศมนตรีลอนดอน ซาดิก ข่าน ที่ต้องคิดเร็วๆเกี่ยวกับแถลงการณ์ ‘ไม่มีเหตุผลให้ตื่นตระหนก’ ของเขา [สื่อกระแสหลัก] กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อขายข่าวเรื่องนี้”

Pathetic excuse by London Mayor Sadiq Khan who had to think fast on his "no reason to be alarmed" statement. MSM is working hard to sell it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2017

ในคืนวันจันทร์ ข่าน ได้ปรากฏตัวในข่าวค่ำของช่อง แชนแนล 4 กล่าวว่า ทรัมป์นั้นผิดในหลายเรื่อง และควรยกเลิกการมาเยือนสหราชอาณาจักรเสีย

“ผมไม่คิดว่าเราควรจะปูพรมแดงเชื้อเชิญประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในช่วงที่นโยบายของเขานั้นค้านกับสิ่งที่เรายึดถือทุกอย่าง”

“เมื่อคุณมีความความสัมพันธ์ที่พิเศษนั้น มันไม่ต่างจากการที่คุณมีเพื่อนสนิท คือคุณเป็นคนอยู่เคียงข้างเขาในช่วงทุกข์ยาก แต่ก็ต้องตักเตือนเขาเมื่อเขาทำผิด มีหลายสิ่งที่ทรัมป์นั้นทำผิดไป”

“ผมไม่มีเวลามาตอบทวีตจากโดนัลด์ ทรัมป์” ข่านตอบในประเด็นการถูกวิจารณ์

เทเรซา เมย์ นายกฯ สหราชอาณาจักร กล่าวถึงเหตุการณ์ดังกล่าว โดยไม่ต้องการไปมีส่วนร่วมในวิวาทะว่า พ่อเมืองลอนดอนปฏิบัติหน้าที่ได้ดีแล้ว

อย่างไรก็ดี ทวีตของทรัมป์ก่อนหน้าวิวาทะครั้งนี้ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์โจมตีกรุงลอนดอน มีใจความว่า “เราต้องการนโยบายจำกัดการเดินทางเพื่อยกระดับความปลอดภัยขึ้น” และอีกทวีตที่ตามมา ใจความว่า “สหรัฐฯ จะทำในสิ่งที่ทำได้เพื่อช่วยลอนดอนและสหราชอาณาจักร เราอยู่เคียงข้างพวกคุณ ขอให้พระเจ้าอวยพร!”

ทางด้านโฆษกทำเนียบขาว ซาราห์ ฮัคคาบี แซนเดอร์ส ปฏิเสธว่าทรัมป์ต้องการหาเรื่องนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอน เธอกล่าวว่า แนวคิดเรื่องที่ทรัมป์วิจารณ์ข่านเพราะเขาเป็นมุสลิมนั้นเป็นเรื่อง “ไร้สาระที่สุด” และเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าทรัมป์ไปอ้างข้อความของข่านอย่างผิดๆ ทำไม แซนเดอร์สตอบว่า “ฉันไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆ ฉันคิดว่าสื่อต้องการปั่นให้มันเป็นเรื่องแบบนั้น แต่ประเด็นก็คือ มันมีเหตุผลที่ต้องตื่นตระหนกเพราะมีการโจมตีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ไม่เพียงแต่ที่สหราชอาณาจักร”

ทรัมป์ มีกำหนดการเยือนกรุงลอนดอนในปีนี้ แต่ยังไม่กำหนดวัน สหราชอาณาจักรมีเป้าหมายในการมาเยือนคือการโน้มน้าวให้ทรัมป์เซ็นข้อตกลงการค้ากับสหราชอาณาจักรหลังแยกตัวจากสหภาพยุโรปแล้ว การไปเยือนกรุงลอนดอนครั้งนี้ ทรัมป์จะได้ร่วมงานเลี้ยงที่พระราชวังบัคกิงแฮมกับสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร และยังไม่มีวี่แววว่าจะถูกยกเลิกแต่อย่างใด ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนไม่มีสิทธิ์สั่งยกเลิกการมาเยือนของทรัมป์แต่อย่างใด

ท่าทีทรัมป์ทำสัมพันธ์กับยุโรปย่ำแย่ ผู้นำยุโรปไม่ไหวจะผูกมิตร สภาอียูจับมือจีนแล้ว

สำนักข่าว เดอะ วอชิงตัน โพสท์ ของสหรัฐฯ รายงานว่า หลังทรัมป์เถลิงอำนาจได้ 4 เดือน หลายประเทศในยุโรปเริ่มแสดงความระหองระแหงกับสหรัฐฯ ดูจากถ้อยแถลงของแองเจลา แมร์เคิล ประธานาธิบดีเยอรมนี หลังประชุมกับโดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อเดือน พ.ค. ที่ผ่านมาว่า “ช่วงเวลาที่เราจะพึ่งพาคนอื่นแต่เพียงอย่างเดียวนั้นจบแล้ว” ซึ่งผู้สื่อข่าววอชิงตัน โพสท์รายงานว่า เป็นการพาดพิงถึงทรัมป์

นอกจากนั้น พันธมิตรของสหรัฐฯ ในยุโรปต่างใช้โอกาสที่สหรัฐฯ ถอนตัวจากข้อตกลงป้องกันโลกร้อนปารีส ครั้งที่ 21 แสดงความไม่พอใจต่อประธานาธิบดีที่พวกเขาไม่เคยชื่นชอบ นอกจากนี้ ประธานของสภาสหภาพยุโรป โดนัลด์ ทัสค์ ยังได้เข้าพบกับ หลี่เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน และ ทัสค์ ออกมาแถลงว่า “วันนี้จีนและยุโรปได้แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีกับคนรุ่นหลังและความรับผิดชอบต่อโลกทั้งใบ พวกเราเชื่อว่าการตัดสินใจเมื่อวาน (สหรัฐฯ ถอนตัวจากข้อตกลงปารีส) เป็นข้อผิดพลาดอย่างใหญ่หลวง”

ที่ผ่านมาทรัมป์ไม่ค่อยแสดงความสนใจในภูมิภาคยุโรปมากนัก บ่อยครั้งที่เขาพูดถึงจะเป็นการพูดในเชิงตัวอย่างของสิ่งที่อเมริกาไม่ควรทำ ยกตัวอย่างเช่นการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว ฟอกซ์ ในเดือน ม.ค. หลังรับตำแหน่งไม่นาน ใจความว่า

“แต่พอคุณที่ประเทศอื่นและดูเมืองนีซ (เมืองที่มีเหตุก่อการร้ายในฝรั่งเศสเมื่อปี 2559) และคุณดูที่อื่นๆทั่วยุโรป และคุณดูว่าเกิดอะไรขึ้นในเยอรมัน มันยุ่งเหยิงไปหมด อาชญากรรมที่นั่นมันเหลือเชื่อ และเราจะไม่ให้มันเกิดขึ้นที่นี่ (สหรัฐฯ)”

นอกจากนั้น ทรัมป์ยังมีท่าทีเชิงตำหนิติเตียนมากกว่าพยายามจะผูกมิตรเมื่อครั้งไปเยือนยุโรปในเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา ด้วยเหตุปัจจัยทั้งหมด ผู้สื่อข่าววอชิงตัน โพสท์ ระบุว่า ผู้นำของยุโรปต่างพากันล้มเลิกความตั้งใจที่จะสานสัมพันธ์กับทรัมป์แล้ว

