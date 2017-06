เกิดเหตุโจมตีรัฐสภาอิหร่าน-สุสานโคไมนี

มีผู้ก่อเหตุวางระเบิดสุสานอิหม่ามโคไมนี ในกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน รวมทั้งเกิดเหตุบุกยิงและจับตัวประกันในอาคารรัฐสภาอิหร่านด้วย นับเป็นเหตุโจมตีร้ายแรงที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในอิหร่าน

แผนที่แสดงที่ตั้งอาคารรัฐสภา และสุสานอิหม่ามโคไมนี ที่เกิดเหตุโจมตีกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่านเมื่อ 7 มิถุนายน 2560 (ที่มา: Google Maps)

ภาพจากสำนักข่าว ISNA แสดงให้เห็นรถตำรวจมุ่งหน้าไปยังรัฐสภาที่เกิดเหตุโจมตี ที่กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน (ที่มา: ISNA.ir)

เกิดเหตุระเบิดที่สุสานอิหม่ามโคไมนี กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยจับกุมผู้หญิงรายหนึ่งหลังเกิดเหตุ ทั้งนี้ตามรายงานของสำนักข่าวฟาร์ส ระบุว่าผู้ก่อเหตุโจมตียังถูกปิดล้อมโดยเจ้าหน้าที่กองกำลังรักษาความมั่นคงอิหร่าน

นอกจากนี้กลุ่มผู้ก่อเหตุโจมตียังบุกอาคารรัฐสภาอิหร่านและจับคนเป็นตัวประกัน โดยเจ้าหน้าที่อิหร่านพยายามสืบเสาะว่าใครอยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีรวมทั้งใครบ้างที่ร่วมมือก่อเหตุบ้าง

ทั้งนี้มีมือปืนราว 4 ราย ใช้ปืนไรเฟิลและปืนพกสั้นบุกเข้าไปในรัฐสภา และมีมือปืนรายหนึ่งจุดระเบิดฆ่าตัวตายที่ชั้น 4

สำนักข่าว Tasnim อ้างแหล่งข่าวที่อยู่ในที่เกิดเหตุ ระบบว่ามีผู้เสียชีวิตรวม 7 ราย ในจำนวนนี้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 รายรวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ยังมีสมาชิกรัฐสภาจำนวนหนึ่งถูกจับเป็นตัวประกัน

ภาพของสำนักข่าว Fars ยังเผยให้เห็นชายคนหนึ่งกำลังหย่อนเด็กชายจากหน้าต่างรัฐสภาเพื่อหนีออกไปทางถนน ขณะที่ชายอีกคนก็ถือปืนและมองพวกเขาจากหน้าต่างอีกฝั่ง ทั้งนี้มีรายงานว่าชายที่ถือปืนนั้นคือตำรวจที่พยายามช่วยคนหลบหนีออกจากอาคาร (ชมภาพ)

เหตุโจมตีนี้เกิดขึ้นน้อยมากในอิหร่าน ซึ่งมีการตรวจตราเข้มงวดในเมืองหลวง รวมทั้งพื้นที่ท่องเที่ยวและอาคารของรัฐสภาก็มีการรักษาการณ์เข้มงวด

ทั้งนี้การครอบครองอาวุธปืนในอิหร่านมีการควบคุมอย่างเข้มงวด ทำให้มีสมมติฐานว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุลักลอบนำปืนเข้ามาในประเทศ

สำหรับอาคารรัฐสภา หรือ สมัชชาที่ปรึกษาอิสลาม (Islamic Consultative Assembly/Majlis) มีสมาชิกทั้งหมด 290 คน นอกจากนี้ยังมีสมาชิกที่เป็นผู้หญิง ผู้แทนทางศาสนาที่เป็นคนส่วนน้อยทั้งคริสเตียน โซโรอัสเตอร์ และยิว

ส่วนที่ตั้งของอาคารสุสานนั้นถือว่ามีความสำคัญ เพราะเป็นสุสานของผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านและผู้นำสูงสุดคนแรกคือ อายะตุลเลาะห์ รูฮุลลอฮ์ โคมัยนี ซึ่งนำการปฏิวัติโค่นล้มพระเจ้าชาห์ในปี 2522 และเป็นผู้นำอิหร่านถึง 10 ปี โดยที่ตั้งของสุสานห่างจากรัฐสภา 25 กิโลเมตรไปทางทิศใต้

สำหรับประเทศอิหร่านมีประชาชนส่วนใหญ่เป็นมุสลิมชีอะห์ ซึ่งมีส่วนร่วมปฏิบัติการทางทหารต่อต้านกลุ่มซุนหนี่ เช่น ISIS ซึ่งมองว่ามุสลิมชีอะห์เป็นผู้ละทิ้งศาสนา

เมื่อปีก่อนรัฐบาลอิหร่านระบุว่าได้ขัดขวางเหตุก่อเหตุร้ายที่จะเกิดในเตหะรานและเมืองใหญ่ในช่วงเดือนรอมฎอน ในขณะที่เหตุโจมตีวันนี้เกิดขึ้นหลังจากการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเริ่มมาแล้วตั้งแต่ 26 พฤษภาคม

เหตุโจมตีใหญ่ที่เคยเกิดขึ้นในอิหร่านคือเมื่อปี 2553 เมื่อกลุ่มสุดขั้วที่เป็นฝ่ายซุนหนี่ก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่มัสยิดในซิสตาน-บาลูชิสถานจนมีผู้เสียชีวิต 39 ราย นอกจากนี้กลุ่มติดอาวุธชาวเคิร์ดก็ก็เหตุโจมตีเจ้าหน้าที่กองทัพอิหร่านบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ

