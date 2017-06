เลือกตั้งทั่วไปสหราชอาณาจักรมาตามนัด โพลคาด 2 พรรคใหญ่สูสี เปิดนโยบายพรรค

Thu, 2017-06-08 18:21

เลือกตั้งมาตามนัด เปิดหีบวันนี้แล้ว โพลระบุ 2 พรรคใหญ่แนวโน้มยังสูสีแต่พรรคอนุรักษ์นิยมยังภาษีดีกว่า เปิดนโยบายหลักของพรรคต่างๆพร้อมผู้ท้าชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

(ซ้าย) เทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรผู้นำพรรคอนุรักษ์นิยม (ขวา) เจเรมี คอร์บิน ผู้นำพรรคแรงงาน (ที่มา: UK Home Office/Li from London/Wikipedia)

8 มิ.ย. การเลือกตั้งทั่วไปของสหราชอาณาจักรได้เริ่มเปิดหีบแล้วตั้งแต่ 7.00 น. และจะปิดหีบเพื่อทำการนับคะแนนเวลา 22.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยพรรคที่มีจำนวนผู้แทนราษฎรมากในรัฐสภามากที่สุด จะได้รับเกียรติให้จัดตั้งคณะรัฐบาล และหัวหน้าพรรคจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีโดยสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ประมุขแห่งรัฐ

โพลระบุ 2 พรรคใหญ่เบียดสูสี แต่อนุรักษ์นิยมยังภาษีดีกว่า

ค่าเฉลี่ยความนิยมจากโพลหลายสำนักที่ประกาศอยู่ในเว็บไซต์ Huffington Post ระบุว่า ความนิยมเฉลี่ยของพรรคอนุรักษ์นิยมอยู่ที่ร้อยละ 37.5 ในต้นเดือนมิถุนายน ครองความนิยมเป็นอับดับหนึ่ง ส่วนพรรคแรงงานตามมาเป็นอันดับสองด้วยปริมาณความนิยมร้อยละ 33.1 ตีตื้นมาจากช่วงเดือนพฤษภาคมถึงร้อยละ 11.2 ที่เหลือเป็นพรรคเสรีนิยมประชาธิปไตย พรรคเพื่ออิสรภาพแห่งสหราชอาณาจักร และพรรคแห่งชาติสกอตแลนด์ ที่มีความนิยมอยู่ที่ร้อยละ 6.4 3.6 และ 3.5 ตามลำดับ

ผลโพลโดยสรุปนับตั้งแต่เดือน เม.ย. เป็นต้นมาพบวา มีเพียงผลโพลของ YouGov เท่านั้นที่มีผลสำรวจค่าความนิยมของพรรคแรงงานมากกว่าพรรคอนุรักษ์นิยม โดยมีค่ามากกว่าเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น

ทำความรู้จักหัวหน้าพรรคและนโยบายเด่น

พรรคอนุรักษ์นิยม - เทเรซา เมย์

เทเรซา เมย์ (ที่มา: วิกิพีเดีย)

ทำให้การออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรเป็นไปอย่างราบรื่น ออกจากระบบตลาดเดียวและสหภาพศุลกากรของอียู และหาทางจัดตั้งการเป็นหุ้นส่วนที่ “พิเศษและลุ่มลึก” กับอียูแทน ผ่าน พ.ร.บ. ที่จะเปลี่ยนกฎหมายของอียูให้เป็นกฎหมายของสหราชอาณาจักร สร้างบ้านเพิ่มอีก 160,000 หลังบนที่ดินที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ และออกกฎหมายแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน ลดจำนวนผู้อพยพเหลือ 100,000 คน แก้ปัญหาเงินรายได้ผู้เกษียณ ให้มีรายได้เท่ากับค่าแรงมาตรฐาน หรืออย่างน้อยเทียบเท่ากับอัตราเงินเฟ้อ ภายในปี 2564 ใช้เงินร้อยละ 2 ของงบประมาณเพื่อการป้องกันประเทศ และร้อยละ 0.7 สำหรับเป็นเงินสนับสนุนในระดับนานาชาติ เรียกเก็บค่าทักษะแรงงานต่างชาติเป็นสองเท่าในบริษัทที่จ้างงานแรงงานข้ามชาติ และปรับเงื่อนไขการขอวีซ่านักเรียน นักศึกษาใหม่ให้สูงขึ้น พร้อมแก้กฎเรื่องให้บุคคลกลุ่มนี้ทำงานในขณะที่อาศัยในสหราชอาณาจักรให้ทำได้ยากขึ้น เพิ่มภาษีรายบุคคล ลดภาษีภาคธุรกิจ

พรรคแรงงาน - เจเรมี คอร์บิน

เจเรมี คอร์บิน (ที่มา: วิกิพีเดีย)

เพิ่มการลงทุนในบริการสาธารณะ แก้ปัญหาภาวะการรัดเข็มขัดอันเป็นผลจากวิกฤติเศรษฐกิจ เจรจาเงื่อนไขการออกจากอียูด้วยการยกประเด็นเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตขึ้นเป็นตัวชูโรง ควบคุมการขึ้นค่าเช่าบ้าน การเรียนในระดับอุดมศึกษาไม่เสียค่าเล่าเรียน มีสวัสดิการขึ้นรถโดยสารฟรี และสวัสดิการเชื้อเพลิงในหน้าหนาวให้ผู้เกษียณอายุ เพิ่มอัตราการจ้างงานและเงินสนับสนุนอีกสัปดาห์ละ 30 ปอนด์ ใช้เงินร้อยละ 2 ของงบประมาณเพื่อการป้องกันประเทศ และร้อยละ 0.7 สำหรับเป็นเงินสนับสนุนในระดับนานาชาติ ลดเกณฑ์อายุผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็น 16 ปี คืนสิทธิกองทุนผลกระทบของผู้อพยพในพื้นที่ๆ ผู้อพยพต้องพึ่งพาบริการสาธารณะมาก ไม่นับนักเรียนเป็นผู้อพยพ และบรรจุตำรวจตระเวนชายแดนเพิ่มขึ้นอีก 500 ตำแหน่ง

พรรคแห่งชาติสกอตแลนด์ - นิโคลา สเตอร์เจียน

นิโคลา สเตอร์เจียน (ที่มา: วิกิพีเดีย)

ทำประชามติขอแยกสกอตแลนด์ออกจากสหราชอาณาจักรเมื่อจบกระบวนการออกจากอียู ให้สิทธิ์การอาศัยในสหราชอาณาจักรแก่ผู้ถือสัญชาติสมาชิกอียู ยกเลิกสภาขุนนาง หรือระบบสภาสูงที่สมาชิกเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งทั้งหมด ทำหน้าที่พิจารณาผ่านร่างกฎหมายร่วมกับสภาล่างที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามา เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำให้สูงกว่าชั่วโมงละ 10 ปอนด์ภายในปี 2565 สนับสนุนการเพิ่มอัตราการเก็บภาษีสำหรับผู้มีรายได้มากกว่า 150,000 ปอนด์ ไม่เสียค่าเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษา หาแนวร่วมปลดหัวรบนิวเคลียร์ให้เร็วและปลอดภัยที่สุด ค้านการทิ้งระเบิดที่ซีเรีย โดยมุ่งหาทางออกผ่านการเมือง หยุดขายอาวุธให้ซาอุดีอาระเบีย ลดอัตราการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ และผลักดันให้รัฐบาลสหราชอาณาจักรทำเช่นเดียวกัน สานต่อกองทุนการจัดหาบ้านให้พื้นที่แออัดของสกอตแลนด์

พรรคเสรีนิยมประชาธิปไตย - ทิม ฟาร์รอน

ทิม ฟาร์รอน (ที่มา: วิกิพีเดีย)

จัดประชามติเรื่องการออกจากอียูอีกรอบพร้อมมีตัวเลือกให้ยังอยู่กับอียู คงไว้ซึ่งเสรีภาพการเดินทางระหว่างสหราชอาณาจักรและอียู คัดค้านการแยกตัวเป็นเอกราชของสกอตแลนด์ เพิ่มอัตราการจัดเก็บภาษีเพื่อนำไปสนับสนุนภาคสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ รับผู้อพยพชาวซีเรียจำนวน 50,000 คนในเวลา 5 ปี มุ่งสร้างบ้านปีละ 300,000 หลัง ใช้เงินร้อยละ 2 ของงบประมาณเพื่อการป้องกันประเทศ และร้อยละ 0.7 สำหรับเป็นเงินสนับสนุนในระดับนานาชาติ งดขายอาวุธให้ซาอุดีอาระเบีย เพิ่มจำนวนพื้นที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำมากอีกในพื้นที่ 10 เมือง

พรรคเพื่ออิสรภาพแห่งสหราชอาณาจักร - พอล นัตทาล

พอล นัตทาล (ที่มา: วิกีพีเดีย)

จบกระบวนการออกจากอียูภายในปี 2562 โดยไม่เสียสตางค์ให้อียู ลดจำนวนผู้อพยพในสหราชอาณาจักรลงครึ่งหนึ่ง และตัดระดับการอพยพเข้ามาให้เป็นศูนย์ ฟื้นฟูการควบคุมเบ็ดเสร็จบนพื้นที่เขตเศรษฐกิจจำเพาะในทะเลของสหราชอาณาจักร ยกเลิกศาลกฎหมายมุสลิม (ศาลชาริอะห์) และยกเลิกการสวมเครื่องปกปิดใบหน้าในพื้นที่สาธารณะ ยกเลิกเสรีภาพการเดินทางระหว่างสหราชอาณาจักรและอียู ห้ามการจ้างงานแรงงานข้ามชาติไร้ฝีมือเป็นเวลา 5 ปี ขยายโรงเรียนสายอาชีพ ซื้อที่ดินบราวน์ฟิลด์ ที่ดินที่มีหรือเคยมีอสังหาริมทรัพย์ประเภทพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมที่ถูกปล่อยปละละเลย ใช้งานไม่สมค่าหรือถูกทิ้งร้างมาสร้างบ้าน (ที่มา: วิกิพีเดีย) มาสร้างบ้าน เพิ่มกองกำลังติดอาวุธในสหราชอาณาจักร และใช้สถานะด้านกลาโหมในการเจรจาเรื่องการออกจากอียู สนับสนุนการร่วมมือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ยกเลิกกฎหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

แปลและเรียบเรียงจาก

Huffington Post, POLL CHART: 2017 United Kingdom General Election, 6 Jun. 2017

BBC,General election 2017: Manifesto guide on where the parties stand, 5 Jun. 2017