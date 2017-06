อดีต ผอ.เอฟบีไอแฉหนัก 'โดนัลด์ ทรัมป์' เคยขอให้ยกเลิกสืบสวนคนใกล้ชิด

Fri, 2017-06-09 20:04

ก่อนหน้านี้โดนัลด์ ทรัมป์ เคยสั่งปลดเจมส์ โคมี ออกจากตำแหน่งผอ.เอฟบีไอ ขณะสืบสวนเรื่องที่ทรัมป์อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับรัสเซีย แต่โคมีก็ได้ให้การต่อวุฒิสภาสหรัฐฯ ถึงการเปิดโปงบันทึกการพูดคุยระหว่างตัวเขาเองกับทรัมป์ตั้งแต่หลังรับตำแหน่งใหม่ๆ ที่ฉายภาพให้เห็นว่าสิ่งที่ทรัมป์เคยพูดกับเขาอาจจะเข้าข่ายการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม

เจมส์ โคมี (ซ้าย) อดีตผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนกลางสหรัฐอเมริกา หรือ FBI (ที่มา: Wikipedia/FBI)

9 มิ.ย. 2560 เจมส์ โคมี อดีตผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐฯ หรือเอฟบีไอ (FBI) ให้การต่อคณะกรรมการข่าวกรองของวุฒิสภา เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2560 ตามเวลาในสหรัฐฯ เกี่ยวกับบทสนทนาระหว่างตัวเขากับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในประเด็นเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องที่ทรัมป์มีความเกี่ยวข้องกับรัสเซียหรือไม่ ซึ่งโคมีบอกว่าเขาเป็นคนที่ทำให้เกิดการรั่วไหลของบทสนทนาระหว่างเขากับทรัมป์เองเพราะหวังว่ามันจะนำไปสู่การแต่งตั้งอัยการพิเศษที่จะนำการไต่สวนเรื่องเกี่ยวกับทรัมป์และรัสเซีย

โคมีบอกว่าการตัดสินใจของเขาคือเขาต้องการให้เรื่องนี้ออกสู่สายตาสาธารณะเพื่อหวังให้เกิดการแต่งตั้งอัยการพิเศษมาสืบสวนสอบสวนในเรื่องนี้ เมื่อหนึ่งในวุฒิสมาชิกถามว่าตัวโคมีเองเชื่อเรื่องที่ทรัมป์มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัสเซียหรือไม่โคมีตอบแค่ว่า "ผมหวังว่าจะมีเทป" และบอกว่าตัวเขาเองไม่ควรจะตอบคำถามเรื่องนี้ในพื้นที่เปิด

ก่อนหน้านี้โคมีเคยถูกทรัมป์ปลดออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 พ.ค. ที่ผ่านมาในช่วงที่ยังมีการสืบสวนสอบสวนกรณีที่ว่ารัสเซียมีความเกี่ยวข้องในการแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐฯ เมื่อปี 2559 โดยที่เดิมทีแล้วโคมีมีกำหนดการจะต้องให้การในเรื่องการสืบสวนของเขาต่อวุฒิสมาชิกด้านข่าวกรองของสหรัฐฯ ภายในวันที่ 11 พ.ค. 2560 แต่เขาก็ถูกสั่งปลดเสียก่อนเมื่อวันที่ 9 พ.ค.

ในคำให้การเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. โคมีเปิดเผยว่าทรัมป์พยายามทำให้เขารวมถึงหน่วยงานเอฟบีไอเสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยการกล่าวหาว่าเอฟบีไอกำลังสับสนและกำลังโกหก อย่างไรก็ตามทั้งหน่วยงานเอฟบีไอและทรัมป์ก็ไม่ได้บอกให้เขาหยุดสืบสวนสอบสวนในเรื่องรัสเซีย โคมีบอกอีกว่าข้ออ้างสั่งปลดเขาออกจากตำแหน่งของทำเนียบขาวก็สลับสับเปลี่ยนไปมาทำให้เขารู้สึกว่าน่าเป็นห่วง

โคมียังให้การอีกว่าหลังจากที่เขาเข้าพบทรัมป์ในช่วงที่กำลังเปลี่ยนผ่านอำนาจไม่นาน เขาก็เขียนบันทึกการพบปะกันระหว่างเขากับทรัมป์เอาไว้เพราะกลัวว่าทรัมป์จะเอาเรื่องการพบปะกับเขามาเล่าอย่างโกหก และเพื่อให้การแก้ต่างให้ตัวเองและเอฟบีไอ เขายังบอกอีกว่าการเผยแพร่บันทึกการพบปะระหว่างเขากับทรัมป์นั้นยังเป็นการทำไปามบทบาทหน้าที่ของพลเมืองทั่วไปคนหนึ่ง

สื่อซีเอ็นเอ็นบรรยายการให้การของโคมีในครั้งนี้ว่าได้รับความสนใจจากสื่อและผู้คนจำนวนมากในขณะที่ฝ่ายสนับสนุนทรัมป์ก็แสดงออกโต้ตอบคำให้การของโคมีผ่านเครือข่ายโทรทัศน์ของตัวเองและมีการถ่ายทอดสดที่รับชมจากเครื่องมือสื่อสารแบบพกพาได้ถือเป็นสิ่งที่หาได้ยากที่คนในสหรัฐฯ จะรับชมอะไรอย่างเดียวกันพร้อมๆ กันจำนวนมากในยุคอินเทอร์เน็ตเช่นนี้ การถ่ายทอดสดในครั้งนี้ยังถือเป็นจุดสำคัญของข้อกล่าวหาเรื่องที่รัสเซียมีส่วนแทรกแซงการเลือกตั้งเมื่อปี 2559 ซึ่งเป็นเรื่องเชิงลบที่ครอบคลุมรัฐบาลทรัมป์มาเป็นเวลาหลายเดือน

เปิดโปงทรัมป์เคยขอให้โคมีเลิกสืบสวนกรณีไมเคิล ฟลินน์ มีเอี่ยวรัสเซีย

โคมีระบุในบันทึกการสนทนากับทรัมป์ว่า ทรัมป์เคยขอร้องกับเขาเป็นการส่วนตัวให้ยกเลิกการสืบสวนไมเคิล ฟลินน์ อดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของรัฐบาลทรัมป์ผู้ลาออกหลังจากมีการตรวจสอบพบว่าเกี่ยวข้องกับรัสเซีย จากการที่เขาเคยโกหกต่อรองประธานาธิบดีไมค์ เพนซ์ เกี่ยวเนื้อหาที่พูดคุยกับ เซอรกี คิลสยัค เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหรัฐฯ ในบันทึกของโคมีระบุว่าทรัมป์พยายามเกลี้ยกล่อมให้เขาเลิกสืบสวนฟลินน์โดยอ้างว่าฟลินน์ "เป็นคนดี" และ "ผ่านอะไรมามาก"

นอกจากนี้ยังมีการบันทึกการสนทนาระหว่างโคมีกับทรัมป์ไว้ว่าทรัมป์เคยถามเขาหลายครั้งในช่วงที่เชิญมาทานอาหารเย็นด้วยกันหลังทรัมป์ได้รับตำแหน่งใหม่ว่ายังอยากอยู่ในตำแหน่งนี้ต่อหรือไม่ และต่อมาก็บอกว่าเขาต้องการให้โคมี "มีความจงรักภักดี" ต่อทรัมป์ และพูดเปรยไว้ในทำนองว่าเขารู้สึกแย่กับเรื่องอื้อฉาวและข้อกล่าวหาต่างๆ โดยบอกว่ากำลังพิจารณาว่าจะให้โคมีช่วยสืบสวนเพื่อพิสูจน์ว่ามันไม่จริงได้หรือไม่

ทางพรรคเดโมแครตมองว่าจากเนื้อหาการสนทนาระหว่างทรัมป์กับโคมีสามารถนำมาเป็นหลักฐานได้ว่าทรัมป์พยายามขัดขวางกระบวนการยุติธรรมซึ่งถือเป็นข้อหาที่สามารถนำมาใช้ร้องเรียนถอดถอนตำแหน่งประธานาธิบดีได้ ซึ่งมาร์ติน ไฮนริช วุฒิสมาชิกจากนิวเม็กซิโกบอกว่านี่เป็นเรื่องน่าเสียหายถ้าหากคนเป็นประธานาธิบดีพูดอะไรแบบนี้จริง

ส่วนโคมีให้การในเชิงสงวนท่าทีว่าเขาไม่ใช่ผู้ที่จะตัดสินว่าบทสนทนาระหว่างเขากับทรัมป์จะถือเป็นการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมได้หรือไม่

