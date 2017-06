ผลเลือกตั้งทั่วไปสหราชอาณาจักรมาแล้ว อนุรักษ์นิยมต้องตั้งรัฐบาลผสม

Sat, 2017-06-10 01:02

พรรคอนุรักษ์นิยมกวาดที่นั่งมากสุดตามคาด แต่ไม่พอที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้เองเพราะผู้แทนไม่ถึงกึ่งหนึ่ง หัวหน้าพรรค เทเรซา เมย์ หวังรวมกับพรรคชาวสหภาพประชาธิปไตยจัดตั้งรัฐบาลผสม หัวหน้าพรรคระบุ ตัดสินใจตามผลประโยชน์ของชาติ ส่วนพรรคแรงงานมาแรงกวาดที่นั่งมากกว่าเดิม 31 ที่ หัวหน้าพรรคแรงงานชี้ ได้ที่นั่งเยอะเพราะคนเบื่อการเมืองอดอยากปากแห้ง

เมื่อวานนี้ (9 มิ.ย.) สิ้นสุดการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไปของสหราชอาณาจักร ที่ได้จัดขึ้นในวันที่ 8 มิ.ย. เพื่อสรรหาตัวแทนจากทุกเขตในสหราชอาณาจักรจำนวน 650 คนเข้าไปนั่งในรัฐสภา โดยพรรคใดที่กวาดจำนวนผู้แทนได้มากกว่ากึ่งหนึ่งหรือ 326 ที่นั่งจะได้สิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาล

จำนวนผู้แทนที่ได้รับเลือกตั้ง

พรรคอนุรักษ์นิยม: 318 ที่นั่ง ลดลงจากเดิม 12 ที่

พรรคแรงงาน : 261 ที่นั่ง เพิ่มขึ้นจากเดิม 31 ที่

พรรคเสรีนิยมประชาธิปไตย: 12 ที่นั่ง เพิ่มขึ้นจากเดิม 3 ที่

พรรคแห่งชาติสกอตแลนด์: 35 ที่นั่ง ลดลงจากเดิม 19 ที่

พรรคชาวสหภาพประชาธิปไตย: 10 ที่นั่ง เพิ่มขึ้นจากเดิม 2 ที่

พรรคกรีน: 1 ที่นั่ง

พรรคและผู้สมัครอื่นๆ: 12 ที่นั่ง

จากจำนวนที่นั่งจะเห็นว่า พรรคอนุรักษ์นิยม ภายใต้การนำของเทเรซา เมย์ เสียเสียงข้างมากในสภาไปแล้ว โดยเดอะ การ์เดียน ระบุว่า เป็นการเดิมพันที่เมย์เป็นฝ่ายแพ้ หลังจากลงมติยุบสภาแล้วจัดเลือกตั้งใหม่ โดยหวังว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคอนุรักษ์นิยมจะได้ที่นั่งมากกว่าเดิมเพื่อทำให้การออกจากสหภาพยุโรป (อียู) ราบรื่นขึ้น หลังจากเมย์กล่าวหาว่าพรรคฝ่ายค้านเป็นอุปสรรคในการเตรียมตัวออกจากอียู

อย่างไรก็ตาม จำนวนที่นั่งรวมทั้งสิ้นตอนนี้ยังขาดอีก 1 ที่นั่ง เนื่องจากการนับคะแนนที่เขตเคนซิงตันถูกระงับไว้หลังจากหาผู้ชนะยังไม่ได้ แม้จะนับใหม่มาแล้วถึง 3 ครั้ง

ตั้งรัฐบาลผสมหวังออกอียูราบรื่น หัวหน้าพรรคแรงงานกล่าว ได้ที่นั่งเยอะสะท้อนคนเบื่อการเมืองเดิมๆ

ซ้ายไปขวา: เทเรซา เมย์ หัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยม เจเรมี คอร์บิน หัวหน้าพรรคแรงงาน

บีบีซี รายงานว่า เมย์ ต้องการจัดตั้งพรรครัฐบาลผสมระหว่างพรรคแรงงานและพรรคชาวสหภาพประชาธิปไตย (DUP) โดยระบุว่า พรรคดังกล่าวจะสามารถให้ “ความแน่นอน” กับอนาคตได้ โดยหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยมได้แถลงสั้นๆ หลังจากเข้าพบสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรว่า พรรคอนุรักษ์นิยมจะร่วมจัดตั้งกับพรรค DUP และเริ่มทำงานในเรื่องการออกจากอียู

“พรรคทั้งสองของเรามีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา” เมย์กล่าว และยังระบุว่า “และนั่นทำให้ฉันมั่นใจว่าพวกเราสามารถร่วมงานกันในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสหราชอาณาจักรทั้งหมด

หัวหน้าพรรค DUP จากไอร์แลนด์เหนือ อาร์ลีน ฟอสเตอร์ ยืนยันว่าได้พูดคุยกับ เมย์ แล้วและระบุว่า จะต้องมีการพุดคุยต่อไปเพื่อ “ค้นหาความเป็นไปได้ที่จะนำเสถียรภาพมาสู่ชาติในช่วงเวลาที่ีพบความท้าทายอันใหญ่หลวง” หัวหน้าพรรค DUP ยังระบุว่า ถึงแม้พรรคมีความมุ่งมั่นหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ชาวไอร์แลนด์เหนือเสมอมา แต่พรรคก็ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของสหราชอาณาจักรอยู่เต็มหัวใจ

ในขณะที่หัวหน้าพรรคแรงงาน เจเรมี คอร์บิน ผู้ได้จำนวนที่นั่งในสภาสูงเป็นอันดับที่ 2 กล่าวว่า “รู้อะไรไหม การเมืองทุกวันนี้เปลี่ยนไป มันไม่ใช่การถอยหลังกลับไปสู่สิ่งที่เคยเป็น สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ประชาชนอดทนกับการเมืองแบบอดอยากแบบนี้ไม่ไหว พวกเขาทนการตัดงบประมาณค่าใช้จ่ายสาธารณะ ตัดงบบริการสาธารณสุข โรงเรียน การบริการด้านการศึกษาของพวกรา และไม่ให้โอกาสแก่คนหนุ่มสาวของพวกเราอย่างที่พวกเขาสมควรได้รับในสังคม” คอร์บิน ยังได้กล่าวแสดงความขอบคุณในทวิตเตอร์อีกว่า “แม้ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร การรณรงค์หาเสียงในเชิงบวกของพวกเราได้เปลี่ยนการเมืองให้ดีขึ้น”

Whatever the final result, our positive campaign has changed politics for the better. pic.twitter.com/EHLta2rnIW — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) June 9, 2017

