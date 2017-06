'เชลซี แมนนิง' ให้สัมภาษณ์สื่อเหตุเปิดโปงกองทัพและสู้เพื่อสิทธิคนข้ามเพศจากในเรือนจำ

อดีตทหารสหรัฐฯ ที่ถูกสั่งจำคุกฐานเปิ ดโปงเอกสารความโหดร้ายของกองทั พสหรัฐฯ ในสงครามอิรักและอัฟกานิ สถานออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อครั้ งแรกหลักออกจากคุก ทั้งเรื่องที่เธอเผชิญอุปสรรคถู กกีดกันบริการทางการแพทย์สำหรั บหญิงข้ามเพศในเรือนจำและเรื่ องที่เธอคิดว่ากองทัพควรเป็นสิ่ งที่รับใช้ประชาชน

10 มิ.ย. 2560 เชลซี แมนนิง อดีตทหารสหรัฐฯ ผู้เคยเปิดโปงความโหดร้ ายของกองทัพตัวเองในปฏิบัติ การที่อิรักจนถูกสั่งจำคุกเป็ นเวลาหลายปีก่อนจนกระทั่งได้รั บการปล่อยตัวเมื่อวันที่ 17 พ.ค. ที่ผ่านมา ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อเอบีซีซึ่งถื อเป็นการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อเป็ นครั้งแรกนับตั้งแต่ได้รั บการปล่อยตัว

แมนนิงนั่งให้สัมภาษณ์ต่อพิธีกร จูจู ชาง แห่งรายการ "ไนท์ไลน์" ของสื่อเอบีซี ด้วยรูปลักษณ์และชื่อใหม่ เธอเป็นหญิงข้ามเพศที่แต่เดิมชื่ อแบรดลีย์ แต่เธอก็เปิดเผยหลังจากอยู่ในคุ กว่าเธออยากเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้ หญิงที่ชื่อเชลซี แมนนิง เรือนจำเคยพยายามกีดกันไม่ให้ เธอเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ จะช่วยเหลื อเธอในการแปลงเพศจนเธออดอาหารปร ะท้วง

เดิมทีแล้วแมนนิงต้องโทษข้ อหาจารกรรมและความผิ ดทางกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่มีโทษถึง 35 ปี แต่ได้รับอนุญาตปล่อยตัวล่วงหน้ าจากบารัค โอบามา อดีตประธานาธิบดี ความผิดของเธอมาจากการที่ เธอเผยแพร่ข้อมูลเอกสาร 700,000 ฉบับ ของกองทัพสหรัฐฯ ให้กับวิกิลีคส์ เอกสารเหล่านี้เปิ ดโปงการกระทำแย่ๆ ของกองทัพสหรัฐฯ เช่น การสังหารพลเรือนในสงครามอิรั กและอัฟกานิสถาน ทำให้แมนนิงถูกบางคนบอกว่าเป็ นผู้ทรยศ แต่สำหรับบางคนแล้วเธอเป็นฮีโร่ ตัวเธอเองกล่าวในการให้สัมภาษณ์ ว่า "ฉันก็เป็นแค่ตัวฉันเองนี่แหละ"

เมื่อพิธีกรถามว่าเธอรู้สึกว่ าต้องขอโทษชาวอเมริกันในสิ่งที่ เธอกระทำหรือไม่ แมนนิงบอกว่ าเธอยอมรับผิดชอบต่ อการกระทำของตัวเอง เพราะเธอเป็นคนตัดสินใจทำมันด้ วยตนเองไม่มีใครบอกให้เธอทำ เมื่อมีการถามถึงว่าทำไมเธอถึ งเสี่ยงตัวเองเพื่อเปิดเผยข้อมู ลเหล่านี้ แมนนิงตอบว่าเมื่อเธอได้รับข้ อมูลต่างๆจากหลายๆ แหล่ง พูดถึงความตาย การทำลายล้าง ความย่อยยับ มันมีแค่เพียงข้อเท็จจริงทั้ งสถิติ รายงาน วันเวลา สถานที่ แล้วพอถึงจุดหนึ่งเธอก็หยุ ดมองว่ามันเป็นแค่ข้อมูลและสถิ ติ เธอเริ่มมองเห็นผู้คน

แมนนิงกล่าวว่าเธอเผยแพร่ เอกสารเหล่านี้เพราะต้ องการกระตุ้นให้เกิดการถกเถี ยงอภิปรายกันระดั บสาธารณะและเธอมองว่า การที่ เธอเผยแพร่เอกสารเหล่านี้ไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ เธอบอกอีกว่าเธอต้องทำงานอยู่กั บข้อมูลพวกนี้ทุกกวันจนมันทำให้ เธอรู้ เธอเชี่ยวชาญ ไม่ใช่พวกนายพลที่เขียนเรื่ องพวกนี้ เมื่อถามว่าทำไมเธอถึงไม่ร้ องเรียนเรื่องที่เธอกังวลผ่ ายสายการบังคับบัญชา เธอบอกว่า "มีช่องทางอยู่ แต่มันไม่ได้ผล"

ในเรื่องเกี่ยวกับการที่เธอเปิ ดเผยตัวเองว่าเป็นคนข้ามเพศเมื่ อวันที่ 22 ส.ค. 2556 ทางกองทัพไม่ยอมให้เธอได้รับบริ การทางการแพทย์ทำให้เธอเผชิ ญความเจ็บปวดมากขึ้นเรื่อยๆ เรื่องนี้ทำให้ เชส สแตรงกิโอ ทนายความจากสหภาพเสรีภาพพลเมื องอเมริกัน (ACLU) เป็นตัวแทนแมนนิงฟ้องร้องดำเนิ นคดีในเรื่องนี้จนกระทั่งทำให้ แมนนิงได้รับบริการทางการแพทย์ ขณะถูกคุมขังอีกครั้ง สแตรงกิโอกล่าวว่า กรณีของแมนนิงกลายเป็น "นักโทษเรือนจำทหารคนแรกที่ได้ รับบริการสุขภาพเกี่ยวกั บการแปลงเพศและเป็นการเปลียนวิ ธีการปฏิบัติจนนำไปสู่การยกเลิ กการห้ามบริการทางสุขภาพแก่คนข้ ามเพศในกองทัพ"

แมนนิงเองพูดถึงเรื่องนี้ว่ าการได้รับการบำบัดโดยฮอร์โมนถื อเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเธอมั นทำให้เธอมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ มันทำให้เธอไม่ต้องรู้สึกว่าตั วเองอยู่ในร่างกายที่อยากได้ "ฉันเคยรู้สึกแย่ๆ แบบนี้ คือฉันเคยพยายามฉีกกระชากร่ างกายตัวเองออกจากกันแล้วฉันก็ ไม่อยากจะต้องประสบกับความรู้สึ กแบบนี้อีกแล้ว มันแย่ แย่จริงๆ" แมนนิงกล่าว

แมนนิงกล่าวถึงความรู้สึกหลั งจากที่เธอได้ออกจากคุกมันทำให้ เธอรู้สึกแตกตื่นเมื่อต้องมาอยู่ ในภาวะที่ต่างจากเดิมกระทันกั นน่าจะเป็นเช่นเดียวกับคนอื่นๆ ที่ผ่านสถานการณ์แบบนี้ แมนนิงยังพูดถึงมุมมองของเธอที่ มีต่อกองทัพสหรัฐฯ อีกว่า เธอมีความเคารพในกองทัพอย่างที่ สุด ขณะเดียวกันกองทัพสำหรับเธอมั นกว้างใหญ่และมีอะไรหลากหลายที่ สำคัญที่สุดคือมันเป็ นของประชาชน กองทัพมีบทบาทเพื่อประชาชน มีภาระหน้าที่รับใช้ประชาชน เธอเคารพกองทัพในแง่ที่ต่อสู้ เพื่อปกป้องประเทศตัวเอง

แมนนิงยังใช้โอกาสในการให้สั มภาษณ์ครั้งนี้กล่าวขอบคุณอดี ตประธานาธิบดีโอบามา ผู้ที่ให้เธอออกจากคุกก่ อนกำหนดด้วย

