เมื่อคำแปลก COVFEFE ในทวิตเตอร์ของทรัมป์กลายเป็นร่างกม.ใหม่ในสหรัฐฯ

Wed, 2017-06-14 17:05

ก่อนหน้านี้ประธานาบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ เคยโพสต์ทวิตเตอร์พร้อมด้วยคำแปลกๆ ที่ไม่มีความหมายตามพจนานุกรมอย่างคำว่า 'covfefe' จนถูกผู้คนนำไปแซะไปล้อเลียนหรือบ้างก็ไขปริศนากันว่าเขาหมายถึงอะไรกันแน่ ล่าสุด ส.ส. พรรคเดโมแครตรายหนึ่งก็เสนอกฎหมายใหม่ที่มีคำย่อชื่อกฎหมายคือ COVFEFE

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2560 สื่อวิทยุสาธารณะแห่งชาติสหรัฐฯ หรือเอ็นพีอาร์นำเสนอว่าทั้งชื่อและเป้าหมายของกฎหมาย COVFEFE นี้มีไว้สำหรับช่วงเวลาทางการเมืองของชาวอเมริกัน ผู้เสนอกฎหมายนี้คือ ไมค์ ควิกลีย์ ส.ส. พรรคเดโมแครต จากรัฐอิลินอยส์ โดย COVFEFE ในแง่ที่เป็นชื่อกฎหมายนี้ย่อมาจาก Communications Over Various Feeds Electronically for Engagement หรือแปลตรงตัวคือ กฎหมาย "การสื่อสารผ่านฟีดหลายรูปแบบทางอิเล็กโทรนิคเพื่อภาระผูกพันทางกฎหมาย"

ชื่อกฎหมายนี้มีชื่อย่อที่เสมือนจะร่วมล้อเลียนประชดประชันข้อความทวิตเตอร์ของโดนัลด์ ทรัมป์ ขณะเดียวกันมันก็มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตโดยผู้นำประเทศ โดยที่ก่อนหน้านี้สหรัฐฯ เคยมีกฎหมายที่ชื่อ "กฎหมายระเบียนเกี่ยวกับประธานาธิบดี" (Presidential Records Act หรือ PRA) อยู่แล้ว ซึ่งกฎหมาย PRA มีมาตั้งแต่ปี 2521 ระบุให้ต้องมีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ และระบุนิยามว่าใครเป็นเจ้าของและสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้บ้าง

องค์การบริหารจดหมายเหตุแห่งชาติสหรัฐฯ ระบุว่า PRA จะมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของในทางกฎหมาย ให้เข้าของระเบียนอย่างเป็นทางการจากเดิมที่เป็นของส่วนตัวของประธานาธิบดีหลายเป็นสมบัติสาธารณะรวมถึงจัดวางโครงสร้างตามกฎหมายให้ประธานาธิบดีสามารถจัดการกับระเบียนเหล่านี้อย่างไรได้บ้าง

อย่างไรก็ตาม PRA ก็เป็นกฎหมายเก่าที่ไม่ได้ระบุนิยามรวมถึงการใช้โซเชียลมีเดียว่าเป็นถ้อยแถลงทางการของประธานาธิบดีเข้าไปด้วย ทำให้ควิกลีย์เสนอร่างกฎหมาย COVFEFE เพื่อระบุถึงการใช้โซเชียลมีเดียให้รับเป็นสิ่งที่ควรบันทึกเก็บรักษาไว้อย่างเป็นทางการด้วย

ตัวชื่อย่อของกฎหมายนี้เองก็นำมาจากกระแสล้อเลียนการใช้โซเชียลมีเดียของประธานาธิบดีคนปัจจุบัน เมื่อวันที่ 31 พ.ค. ที่ผ่านมาทรัมป์เคยระบุผ่านทวิตเตอร์ว่า "แม้ว่าจะมีการสื่อนำเสนอในแง่ลบตลอด covfefe" (Despite the constant negative press covfefe) ทำให้ผู้คนรีทวิตข้อความนี้มากกว่า 100,000 ครั้ง กลายเป็นกระแสทางอินเทอร์เน็ต มีทั้งผู้สงสัยและพยายามหาคำตอบว่าคำปริศนาที่ไม่มีความหมายตามพจนานุกรมอย่าง covfefe เป็นสิ่งที่ทรัมป์ต้องการจะสื่ออะไรกันแน่ หรือบ้างก็มองว่าเขาพิมพ์ผิดและนำมาแซะ มาล้อเลียนกันจนกลายเป็นมีม ส่วนทรัมป์ก็ลบข้อความนี้ในเวลาต่อมาแล้วก็โพสต์ในเชิงท้าทายว่าใครจะรุ้ความหมายที่แท้จริงของ covfefe บ้าง

มีบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าคำว่า covfefe น่าจะใกล้เคียงกับคำว่า coffee ที่แปลว่ากาแฟ แต่บางส่วนก็มองว่าเป็นการทรัมป์พยายามจะพิมพ์คำว่า coverage ที่แปลว่า "การรายงานข่าว" แต่พิมพ์ผิด แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามมันได้ถูก ส.ส. พรรคเดโมแครตฉวยมาเป็นคำย่อของร่างกฎหมายใหม่แล้ว และร่างกฎหมายใหม่นี้ก็อาจจะส่งผลต่อประธานาธิบดีจอมทวีตอย่างทรัมป์ด้วย

"เพื่อทำให้รัฐบาลคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือ เจ้าหน้าที่ที่มาจากการเลือกตั้งจะต้องตอบคำถามให้ได้ว่าเขาทำอะไรหรือพูดอะไรไป นี่รวมถึงการทวีตข้อความ 140 ตัวอักษรด้วย" ควิกลีย์กล่าว

"การที่ประธานาธิบดีทรัมป์มักจะใช้บัญชีทวิตเตอร์ส่วนตัวอยู่เป็นประจำในการสื่อสารอย่างเป็นทางการโดยไม่มีการกลั่นกรองนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ถ้าหากว่าประธานาธิบดีจะใช้โซเชียลมีเดียในการประกาศนโยบายสาธารณะอย่างกระทันหัน พวกเราก็ควรทำให้แน่ใจว่าจะมีการบันทึกถ้อยแถลงเหล่านี้และเก็บรักษาไว้เพื่ออ้างอิงในอนาคตด้วย" ควิกลีย์กล่าว

ในแง่การนิยามว่าข้อความทวิตเตอร์จากประธานาธิบดีควรนับเป็น "ถ้อยแถลงอย่างเป็นทางการ" หรือไม่นั้น ฌอง สไปเซอร์ โฆษกทำเนียบขาวกล่าวไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าข้อความทวิตเตอร์ของทรัมป์ควรนับเป็นถ้อยแถลงอย่างเป็นทางการ

จากที่ทรัมป์เคยทวีตข้อความทั้งจาก @POTUS ซึ่งเป็นทวีตเตอร์ประธานาธิบดีสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการ และ @realDonaldTrump ที่เป็นทวิตเตอร์ของทรัมป์เอง โดยที่ @POTUS จะมีการเก็บรักษาข้อความเอาไว้ ขณะที่ @realDonaldTrump จะไม่มีการเก็บรักษาข้อมูลจากทางการ แต่ร่างกฎหมาย COVFEFE ถ้ามีผลบังคับใช้ก็อาจจะทำให้ต้องมีการเก็บรักษาข้อความจากทั้งสองบัญชี

สื่อ Quartz ระบุว่าการออกกฎหมายในสหรัฐฯ มีการใช้คำย่อที่อาจจะฟังดู "ฉลาด" สำหรับคนออกกฎหมาย แต่ฟังดู "แย่" สำหรับพวกเขามานานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับสตาร์ทอัพที่มีตัวย่อว่า JOBS (ที่แปลว่า "งาน") หรือ กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยจากผู้สะกดรอยตามที่มีตัวย่อว่า STALKERS (ที่แปลว่า "ผู้สะกดรอยตาม")

เรียบเรียงจาก

The Covfefe Act Has A Silly Name — But It Addresses A Real Quandary, NPR, 12-06-017

http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2017/06/12/532651827/the-covfefe-act-has-a-silly-name-but-it-addresses-a-real-quandary

Rejected possible full names for the Congressional COVFEFE Act, Quartz, 12-06-2017

https://qz.com/1003875/covfefe-act-rejected-names-for-what-the-covfefe-act-might-do/

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก

http://knowyourmeme.com/memes/covfefe