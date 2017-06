เหตุระเบิดหน้า รร. อนุบาลในมณฑลเจียงซู ตาย 8 เจ็บเกือบ 70

Fri, 2017-06-16 15:29

เสียชีวิตอย่างน้อย 8 ราย บาดเจ็บว่า 65 ตำรวจสันนิษฐานเบื้องต้นเป็นการก่ออาชญากรรม คาดตัวผู้ต้องสงสัยแล้ว ด้านสื่อจีนรายงาน ระเบิดเป็นระเบิดทำมือ ผู้ก่อเหตุเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้ว

ผู้บาดเจ็บถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลในเขตเฟิงเสี้ยน (ที่มา: twitter/CGTN)

เมื่อ 15 มิ.ย. ที่ผ่านมา สำนักข่าวซินหัวของประเทศจีน รายงานว่า เมื่อเวลา 16.48 น. มีเหตุระเบิดบริเวณรั้วของโรงเรียนอนุบาลในเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ทางภาคตะวันออกของจีน แรงระเบิดทำให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 2 ราย และเสียชีวิตหลังส่งโรงพยาบาลอีก 6 ราย

ในเวลา 23.00 น. จำนวนผู้บาดเจ็บมีทั้งสื้น 65 ราย โดยมี 8 รายยังอยู่ในสภาพสาหัส อย่างไรก็ดี ไม่มีรายงานว่าครูและเด็กบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยทีมแพทย์อาวุโสจำนวนมากกว่า 10 นาย จากเมืองหนานจิงและอู๋ซี มณฑลเจียงซู ได้รุดไปยังสถานที่เกิดเหตุ นอกจากนั้นยังมีทีมสืบสวนและทีมชันสูตรลงพื้นที่เกิดเหตุด้วยเช่นกัน

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สันนิษฐานเบื้องต้นว่าเป็นการก่ออาชญากรรม และคาดตัวผู้ต้องสงสัยเอาไว้แล้ว ทั้งนี้ รัฐบาลมณฑลเจียงซูได้มีคำสั่งให้ตรวจสอบความปลอดภัยบนพื้นที่ทำการผลิตแล้ว

ล่าสุด ทวิตเตอร์ของ China Global Television Network (CGTN) เครือข่ายสื่อจากประเทศจีน ทวีตว่า ระเบิดที่ใช้เป็นระเบิดทำมือ และผู้ก่อเหตุเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้ว

Latest on kindergarten blast in eastern China

- eight killed, 65 injured

- caused by homemade explosives

- attacker killed on scene pic.twitter.com/KcT3rGiaXl — CGTN (@CGTNOfficial) June 16, 2017

โศกนาฎกรรมที่เกิดขึ้นกับเด็กอนุบาลในประเทศจีนครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ในรอบกว่า 1 เดือน หลังจากเมื่อ 9 พ.ค. เกิดเหตุการณ์รถโรงเรียนอนุบาลเกิดเพลิงไหม้ในอุโมงค์ที่มณฑลซานตง คร่าชีวิตเด็กสัญชาติเกาหลี 11 ราย เด็กและคนขับรถสัญชาติจีนอีก 2 ราย และเหตุการณ์รถโรงเรียนตกถนนลงไปในคูน้ำข้างทางในพื้นที่ปกครองตนเองกว่างสีจ้วง เมื่อ 24 พ.ค. ที่ผ่านมา ทำให้มีนักเรียนบาดเจ็บ 32 ราย

